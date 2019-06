Vrijedno zemljište u Splitu na kojemu je još i tvornica prodaje se u bescjenje! Stečajni upravitelj Milsa objasnio nam je kako je to moguće i ogorčen priznao: Svašta sam im izgovorio...'

Pitanje "Prika, imaš kunu?", koje se na splitskim ulicama može čuti od prosjaka ili ponekog ljubitelja ispijanja piva na zidiću, dobilo je sasvim novu dimenziju.

Za samo jednu jedinu kunu će se ovog ljeta na javnoj dražbi koju je zakazala Financijska agencija (Fina) nuditi splitska mljekara "Mils". Ne govorimo niti o vrijednosti žvakaće gume ili lizalice, jer bi i njihova cijena bila nekoliko puta veća od tog iznosa.

Govorimo o imovini procijenjenoj na gotovo 57 milijuna kuna. Radi se o 9000 četvornih metara građevinskog zemljišta, od čega 2000 kvadrata zauzima tvornica u kojoj se svakodnevno proizvodi slatka ovčja i kravlja skuta, jogurti, sirevi..., sve pod markom "Mils".

Nekretnine se nalaze u posljednjih mjeseci često spominjanoj Kopilici, na adresi Komulovića put 4, pokraj tornja donedavne Splitske, odnosno OTP banke, i pokraj uskoro najviše zgrade u našem gradu, u kojem će se smjestiti hotel iz velikog svjetskog lanca "Marriott".

Ne samo da je šokantno što je početna cijena za vrijedne nekretnine jedna kuna, već je jamčevina za sudjelovanje na dražbi nevjerojatnih – 10 lipa. Sve zahvaljujući fenomenalnim zakonima Republike Hrvatske.

Početna cijena je toliko niska jer na prethodne tri elektroničke javne dražbe nije bilo zainteresiranih kupaca. Ova četvrta dražba počinje 17. srpnja, a ako bude više licitatora, svaka njihova ponuda mora rasti za najmanje 10.000 kuna, zaključno s 30. srpnja.

Ivo Bućan, stečajni upravitelj "Mljekare Split - Mils", kaže da je do sada bilo upita kupaca, i da su neki od njih dolazili pogledati tvornicu, a on im je slao dokumentaciju. Radi se prostoru, napominje naš sugovornik, na kojem se mogu graditi poslovni objekti ili tražiti prenamjena zemljišta, koje je kompletno komunalno opremljeno, gdje su i, veli, dvije trafostanice ogromne snage.

Kako se moglo dogoditi da vrijedne parcele s tvornicom do sada nisu našle kupca?

– Mene to pitate? Ne prodajem ja zemljište i objekte nego Fina. Zakazala je četvrtu dražbu. Cijena je jednu kunu, a jamčevina 10 lipa – potvrđuje nam Bućan.

Kažemo mu da smo to vidjeli, ali da nismo vjerovali svojim očima:

– Ni ja ne mogu vjerovati! Ali takav je naš zakon... Radi toga sam svašta izgovorio na radionici Ministarstva pravosuđa za stečajne upravitelje. To sam iznio kao primjer da je žalosno što se čini. Kad smo mi, stečajni upravitelji, opterećenu imovinu tvrtki u stečaju prije prodavali na sudovima, mogli smo kontrolirati koliko će se smanjivati početna cijena. A Fina po zakonu na prvoj dražbi to može prodati za tri četvrtine procijenjene vrijednosti, na drugoj za polovinu, a na trećoj dražbi za četvrtinu – što je u ovom slučaju bilo nešto više od 14 milijuna kuna, a na četvrtoj dražbi za jednu kunu.

Bućan upozorava da tu postoji mogućnost svakakvih manipulacija.

– Prema saznanjima od mojih kolega, već je bilo takvih manipulacija. U nekoliko navrata je sud poništio takve prodaje – kaže stečajni upravitelj, te objašnjava:

– Trojica navodnih kupaca se mogu udružiti. Jedan može dati ponudu od primjerice 10.001 kunu, drugi 20.001 kunu, a treći od 50 milijuna kuna i onda više nitko ne želi sudjelovati u licitaciji. Drugi i treći ponuditelj odustanu (jer nemaju što izgubiti budući da je jamčevina sitnih 10 lipa op.a.), i imovinu kupi onaj prvi za 10.001 kunu. Taj propis o prodaji za jednu kunu treba ukinuti! Netko treba priznati da se donošenjem takvog propisa pogriješilo. Vlada mora reći – dosta!

No, na toj vrijednoj imovini, koja se sada nudi u bescjenje, upisani su založni vjerovnici, među kojima je i Županija splitsko-dalmatinska. Bi li regionalna vlast trebala zaštititi tvornicu od obaranja cijene?

– Zaloge na određenim dijelovima nekretnine uz Županiju imaju i Hrvatska poštanska banka, te HBOR. Oni mogu i morali bi štititi cijenu – odgovara Bućan.

Dok splitska mljekara ne dobije novog vlasnika, proizvodne prostore unajmili su njezini bivši radnici, koji su uložili u nastavak proizvodnje i plaćaju sve komunalije koje bi inače padale na teret tvrtke u stečaju. Hvalimo njihove proizvode, posebno ovčju skutu...

– I sve što tamo rade je baš odlično. Maslo im je perfektno – složio se s nama stečajni upravitelj.