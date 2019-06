Novi slučaj ospica u Splitu: donijela ih je mlada turistica u čijoj je domovini od te bolesti umrlo 27 ljudi

Eto, stigle su ospice i iz europske zemlje u kojoj već dvije godine vlada velika epidemija.

Nakon virusa koji je prije 15-ak dana na Hvaru "uvezen" iz BiH i "domaćih" ospica iz Solina, pojavio se slučaj iz Ukrajine. Djevojčica iz te države, stara 13 godina, "donijela" je ospice sa sobom na ljetovanje u Hrvatsku, te je hospitalizirana na Klinici za infektologiju KBC-a Split.

– Prema svemu sudeći, radi se o ospicama jer to pokazuje klinička slika oboljele djevojčice. No, to će nam potvrditi ili opovrgnuti nalazi koje očekujemo – rekao nam je prof. dr. Ivo Ivić, zamjenik predstojnika Klinike.

Upravo je Ukrajina ona država koja je najbolji pokazatelj koliko spomenuti virus može prerasti u tešku i nepredvidivu bolest, ponekad sa smrtnim posljedicama. Naime, do sredine ožujka u toj državi je oboljelo 30.000 građana, među kojima je bilo 17.000 maloljetnika, a 13.000 odraslih.

U istom razdoblju, od komplikacija vezanih za ospice je umrlo 11 ljudi. Još lošija situacija bila je lani, kada je u Ukrajini bilo 54.000 oboljelih, dok ih je 16 preminulo.

Ako se potvrdi da 13-godišnja Ukrajinka boluje od ospica, ona će biti šesti slučaj te bolesti na širem splitskom području