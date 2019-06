Postoji li kod splitskih vozača svjesnost o kulturi ponašanja u prometu?

Odgovor na to pitanje svi dobro znamo, jer (pre)često svjedočimo da se oni ne zaustavljaju ispred linije na kolniku da bi pješaci mogli sigurno prijeći preko "zebre". I to čak njih 66 posto. Podaci su to prošlogodišnje akcije "Dan ljubaznosti u prometu", koja je jučer ponovno organizirana.

Kazna za takav prekršaj je 300 kuna. Naravno, onome koga policajci uhvate u tom nedjelu. No, isto tako često svjedočimo da se vozač pješaku, koji je već krenuo preko ceste, zaustavi nasred pješačkog prijelaza, gotovo da mu branikom dodirne noge kao da ga požuruje u hodu.

Neki pješake na "zebri" obiđu, umjesto da stisnu kočnicu. I tu se ne radi samo o nekulturnom ponašanju.

Perica Orešković, glavni inspektor u Službi za sigurnost cestovnog prometa Policijske uprave, kaže nam da se u oba slučaja radi o prekršaju koji bi počinitelju trebao takujin olakšati za 2000 kuna. Tolika je, naime, kazna za nezaustavljanje ispred zaustavne crte kada je pješak već stao na "zebru" ili kad pješak čeka na otoku između dva kolnika.

I što u takvim slučajevima može napraviti pješak iznerviran ponašanjem neodgovornih vozača?

– Bez obzira na to što smo pred pješačkim prijelazom i što nam je na semaforu upaljeno zeleno svijetlo, uvijek moramo pogledati lijevo, desno i ponovo lijevo kako bismo utvrdili možemo li sigurno prijeći preko ceste. Treba pratiti ponašanje vozača koji vam se približava i vidjeti je li on uopće usporava, jer ne znate je li on u tom trenutku tipka i čita poruke, je li razgovara na mobitel, možda puši cigaretu ili čak pije, možda se svađa... Tko zna u kakvim je problemima i može ne primijetiti pješaka – upozorava Orešković, te napominje:

– Ako vozač koji vozi brzinom od 50 kilometara na sat samo pogleda mobitel, za to mu trebaju dvije sekunde. Od kada stisne kočnicu potrebna je još jedna sekunda da kočioni sustav počne raditi. U te tri sekunde prođe ukupno 39 metara tijekom kojim može pogaziti sve koji mu se nađu na putu.

Naš sugovornik kaže da, nažalost, kultura ponašanja u prometu nije na zavidnoj razini.

– Kulturni vozač će, nakon zaustavljanja, rukom pokazati pješaku da može prijeći preko ceste, a ovaj će mu zahvaliti naklonom glave ili drugom gestom zahvale – napominje naš sugovornik.

Funkcija "organa reda" je i prevencija neželjenog ponašanja, pa je Policijska uprava, temeljem Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa, "Dan ljubaznosti u prometu" provela u suradnji sa županijskom Turističkom zajednicom, Hrvatskim autoklubom i Srednjom tehničkom prometnom školom.

Učenici su na pet lokacija u gradu bilježili registracijske oznake vozila koja se nisu zaustavila pješacima, kao i onima koji su im se zaustavili.

– Želimo potaknuti vozače i pješake na međusobnu toleranciju u prometu, a ovom akcijom ćemo dobiti postotak vozača koji se ne zaustavljaju pješacima. Nećemo ih kažnjavati nad dan akcije, jer je ona preventivnog karaktera. Ali zato ćemo nagraditi određeni broj onih savjesnih koji su se zaustavili pješacima. Za prijelaze koji su pokazali opasnim od nadležnih institucija zatražit ćemo postavljanje dodatne signalizacije ili usporivače prometa, kako bi pješaci bili još sigurniji – rekao je Orešković.

Iz Policijske uprave poručuju:

– Želja nam je da kulturno ponašanje u prometu postane svakodnevica.