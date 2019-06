Zlatko Klobučar (63) je bio hrvatski branitelj i policajac koji je taman trebao otići u zasluženu penziju. Zdrav, aktivan i poletan, sve dok ga nije pogodio moždani udar, a poslije gripa koja ga je i dokrajčila u splitskoj bolnici. Iza sebe je ostavio ženu Grozdanu i kćeri Ivanu, Anitu i Jasnu. Ali, tu nije kraj muci obitelji Klobučar.

Kako bi uredio skromnu i staru prizemnicu u splitskom kvartu Brda, Zlatko je 2015. godine podigao kredit u Sberbanci, no smrt ga je prekinula da ga do kraja i otplati.

– Moj Zlatko je bio poštenjačina, a i mi smo takvi. Mi ne osporavamo kredit, i nastavit ćemo ga otplaćivati nakon ostavinske rasprave kada se utvrde nasljednici. Ostalo je za otplatu još nekih 20 tisuća eura. Kako su mi i pravnici objasnili, kredit plaćaju nasljednici, a banka treba čekati da se na sudu završi proces, ne ide se preko reda i zna se točno redoslijed. Međutim, Sberbanci i tvrtki koja za njih naplaćuje potraživanja se očito žuri i ne žele čekati zakonsku proceduru, te su se ponijeli krajnje neljudski. Supruga sam sahranila, a oni navalili da im plaćam rate.

A odakle, i da hoću ne mogu jer još nije stiglo ni rješenje Mirovinskog da ja nasljeđujem njegovu penziju, niti mogu uzimati bilo kakav novac s njegova računa, koji je nakon obavijesti o smrti blokiran. On je baš trebao primiti svoju prvu mirovinu, a onda je preminuo – kaže nam kroz suze gospođa Grozdana (60), koja je cijeli život radila kao domaćica i brinula o obitelji, stoga će joj Zlatkova mirovina biti jedino primanje.

– Sberbanku smo zvali i obavijestili da je Zlatko umro, a oni su kazali da donesemo smrtovnicu. Pitali smo može li mailom, rekli su – ne, nego da dođemo u njihovu poslovnicu. On je umro 22. veljače ove godine, a mi smo smrtovnicu donijeli 27. veljače. Međutim, nedugo nakon toga počeli su nas zvati i tražiti da platimo dug. Dakle, Sberbanka i EOS Matrix, njihov ugovorni partner koji za njih naplaćuje potraživanja, šalju opomene i "Pozive za plaćanje" u kojima traže od pokojnika da plati dug, a ako ne može, da onda dođe na razgovor u banku?!

A sve to nakon što smo im u više navrata objasnili da je umro i da nas ostave na miru dok se ne riješi nasljedstvo. Nakon opomena krenuli su i novi telefonski pozivi i traženje da platimo ratu. Potom je moj zet nazvao centralu banke, a gospođa iz Sberbanke nam je odgovorila da će opomene i dalje dolaziti dok ne podmirimo račun?! Čekajte je li to normalno – dok pokojnik ne podmiri račun? Pa on je mrtav čovjek. Sahranjen nedavno! Dakle, opomene dolaze na ime mrtvog čovjeka – kaže gospođa Grozdana.

A onda je uslijedio šok zbog kojega nas je udovica Klobučar i zvala.

– Prije nekoliko dana na vratima su se pojavila dva krupna čovjeka koji su tražila mog pokojnog Zlatka, koji je, podsjećam još jednom, umro 22. veljače ove godine. Rekli su da dolaze u vezi duga Sberbanci, te da traže Zlatka. A sve se to događa tri mjeseca nakon što sam im dostavila smrtovnicu?!

Jako sam se uznemirila, osjećala sam se kao kakva kriminalka. Zamislite, šalju nam ljude doma da utvrde je li mi muž mrtav, a on na groblju leži mjesecima. Po glavi su mi se vrtjela pitanja: misle li da lažemo da je on mrtav ili da ga skrivam? Možda žele da im plaćamo rate bez obzira na hrvatske zakone koji propisuju da se najprije treba riješiti pitanje nasljedstva, pa nas pritišću i žele slomiti i prije te ostavinske rasprave, jer im je očito najvažniji novac.

Ma, što god da je, to je jadno, nehumano, nemam riječi... – govori nam Grozdana dok u rukama drži opomene na ime njezina mrtvog supruga.

– Želim da naglasite da će im kredit biti vraćen, ali nakon ostavinske rasprave, i kad se sve napravi sukladno hrvatskim zakonima.

Ako me budu i dalje gnjavili, uzet ćemo odvjetnika i tužiti ih za uznemiravanje. Cijeli je život pošteno radio, bio branitelj, i evo trebali smo konačno malo sredit kuću i okućnicu za nas i kćeri, no nije dočekao ni penziju, i umro je. A onda me u svoj ovoj muci banka i ta neka privatna tvrtka, koju su zadužili za dug, maltretiraju tjednima, ne daju mi mira. Ma tko im daje za pravo da mi u kuću šalju ljude – zaključuje Grozdana, dok se u priču uključuju i njenje kćeri:

– Moj otac je preko iste banke primao i plaću, i sada zamislite apsurda. Njegov račun je blokiran jer je umro, nitko ne može dizati novac, a s druge strane iz te iste banke šalju opomene mrtvom čovjeku i traže da moj pokojni otac Zlatko plati kredit. Znači, za jednu službenicu koja nam ne dopušta da diramo njegov račun je mrtav, no za druge je očito živ, kad na njegovo ime šalju opomene i ljude da naplate dug.

A gospođa u njihovoj splitskoj poslovnici, kada smo donijeli smrtovnicu, lijepo nam je kazala da neće biti ni opomena te ničega, i da će se čekati rješenje o nasljedstvu. Ali, očito žele da i mrtvi plate dug – kaže nam u obitelji Lončar.

Odvjetnik Vukičević: Nisu dužni vraćati kredit dok ne završi ostavinska raprava Poznatog splitskog odvjetnika Tonija Vukičevića pitali smo za mišljenje. Što biste savjetovali obitelji Klobučar? – Da prijavi uznemiravanja policiji, te da dostavi u dokaznom smislu prethodnu korespondenciju s bankom koja potvrđuje da su im dostavili smrtni list dužnika (ako postoji takva korespondencija). Jesu li dužni plaćati kredit dok ostavinska rasprava nije završena? – Ne jer još nije definirano tko od nasljednika nasljeđuje pok. ostavitelja i dužnika. Treba li banka čekati pravomoćnost tog rješenja?

– Da i onda ići prema nasljednicima u vrijednosti naslijeđene imovine po smrti pok. dužnika. Kako objašnjavate uznemiravanje obitelji, iako su odnijeli smrtni list, tj. da banka, prema tvrdnjama obitelji, šalje dvojicu muškaraca dva mjeseca od zaprimanja smrtnog lista kako bi se utvrdilo je li osoba živa? – To je nezakoniti pritisak banke, jer banka treba vjerovati smrtnom listu koji izdaje ovlašteni matični ured, a ako ima kakvu dilemu u autentičnost te isprave može sama izvršiti provjeru podatka o smrti u tom uredu. Ponašanje banke je neprihvatljivo jer je i ona dužna poštovati propisanu zakonsku proceduru. Nasljednici ne mogu plaćati kredit koji bi bio veći od naslijeđene imovine... – Nasljednici za dugove osoba koje nasljeđuju po Zakonu odgovaraju samo u visini vrijednosti naslijeđene imovine, a ne preko tog iznosa jer zakonodavac nije htio da se nasljednici samim činom nasljeđivanja dovedu u materijalno nepovoljniju situaciju od one u kojoj su bili prije donošenja rješenja o nasljeđivanju u njihovu korist.

Banka: Poštujemo zakone Zbog povjerljivosti odnosa banke i klijenta ne možemo komentirati konkretan slučaj, kaže nam Eva Mioč Maričić, specijalist za odnose s javnošću Sberbanke.

Njihovo očitovanje prenosimo u cijelosti: – Banka u postupku naplate dospjelih potraživanja ima proces koji uključuje slanje opomena i kontaktiranje klijenta. U slučaju da banka ne može stupiti u kontakt s klijentom u sklopu procesa može doći i do angažiranja vanjskog partnera za posjet klijentu, a sve kako bi se pokušalo pronaći rješenje za reguliranje potraživanja koja banka ima prema klijentima s osnove dužničko-vjerovničkog odnosa. Svi navedeni koraci su za klijenta besplatni, dakle poduzete radnje ničim ne uvećavaju obvezu klijenta prema banci. Navedeni proces naplate je uveden radi bolje kvalitete usluge klijentima, u cilju sprječavanja stvaranja dodatnih troškova za klijenta, koji nastaju ako dođe do otkaza kredita i pokretanja sudskog spora. U slučajevima kada banka dozna za smrt klijenta, a moguće je da iz nekog razloga do tog saznanja ne dođe pravovremeno, predmet se isključuje iz redovnog procesa naplate koji je gore opisan. U cilju smanjenja troškova za moguće nasljednike, koji nastaju obračunom zateznih kamata na dospjeli dug sukladno zakonskim propisima, banka pokušava stupiti u kontakt s potencijalnim nasljednicima i sugerira im, ako su u mogućnosti, da nastave s redovitim plaćanjem do rješenja pitanja nasljedstva. Ako potencijalni nasljednici nisu u mogućnosti ili ne žele podmirivati obveze, banka će po utvrđenju nasljednika sukladno pozitivnim zakonskim propisima pozvati iste na plaćanje i dogovarati s njima podmirenje obveze – navodi Mioč Maričić u svome odgovoru.