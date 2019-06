Do zaključenja ovog broja našeg lista, od 'Ubera' nismo dobili odgovor koje sve kontrole provode pred sklapanje suradnje sa svojim partnerima – vozačima

Bože, napravija san sranje – izgovorio je taksist nakon što je u nedjelju, oko 4 sata ujutro, na raskrižju Ulice slobode i Vukovarske, prema izjavama svjedoka, izazvao nesreću prolaskom kroz crveno svjetlo na semaforu.

Srećom, nije bilo ljudskih žrtava, ali počinjenje jednog od najtežih prekršaja na cesti jasno ukazuje na problem premorenosti sudionika u prometu ili manjka koncentracije, što može dovesti do kobnih posljedica. Splitski taksisti uzrok problema vide u učestaloj pojavi vozača koji rade više poslova odjednom, što izravno utječe na sigurnost njihovih suputnika i pješaka.

Noćas u Splitu: taksist prošao kroz crveno na raskrižju i sudario se s pripitim vozačem!

– Kontrola radnog vremena djelatnika zaposlenih u autotaksi prijevozu nikada nije bila na nižoj razini. Mogu potvrditi da se ni prije nije dovoljno kontroliralo te ljude, koji u svojim rukama imaju živote putnika i svih ostalih sudionika u prometu, a sada pogotovo – potvrdio nam je Lovre Čatipović, predsjednik Ceha taksista pri Obrtničkoj komori, te je naglasio da se u posljednje vrijeme pribjegava taktici prijavljivanja što manje sati, a radi se što je više moguće.

– Dakle, ako je na papiru prijavljen rad od dva sata, počinju se brojati baš od trenutka kada te inspektor zaustavi. Evidencija mobilnog radnog vremena koja bi trebala biti obavezna, u taksi prijevozu praktički ne postoji. Izdaju se dozvole ljudima koji uz ovaj posao rade i druge poslove. Konkretno, znam čovjeka koji radi tri posla. Vrhunski je meštar, tako da odrađuje osmosatno radno vrijeme, a taksi vozi poslijepodne, ako nema već dogovorenu faturetu. Ljudi su, nažalost, prisiljeni obavljati nekoliko poslova kako bi preživjeli. No, sve se to dopušta, a ovakve nesreće su posljedice stihijski donesenog Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, jer se krše svi mogući propisi koji reguliraju ovu branšu – oštro je kritizirao Čatipović.

Na sličnom tragu je i Milivoj Topić, predsjednik Ceha prijevoznika pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, koji napominje da se problemi najčešće manifestiraju vikendom, kada je povećan broj vozila kojima upravljaju ljudi kojima je taj posao "fatureta".

– To su ljudi koji su do sada sebe vozili na kavu ili posao i provodili u autu sat vremena dnevno, a sada voze po 10, 12 ili 15 sati, Bog zna koliko. Taksist može raditi od osam do maksimalno 10 sati, no ti ljudi odmaraju dok čekaju iduću vožnju. Osim toga, radi se o ljudima koji rade samo taj posao i za njega su kvalificirani i spremni – pojasnio je srž problema sugovornik, uz napomenu da normalan i savjestan vozač shvaća kada treba stati i otići kući na zasluženi odmor.

– Sami možete vidjeti da vozači spavaju u automobilima, po parkiralištima, pa i na semaforu. To se jedino zakonski može promijeniti – istaknuo je Topić.

Upravo zbog takvih neodgovornih pojedinaca najavljuju velike probleme ovog ljeta, a primjećuju da situacija već izmiče kontroli.

– Nervoza je očito prisutna. Puno nas je i na cesti se mora provesti 12 sati da bi se nešto zaradilo. Problema će sigurno biti ovog ljeta, bit će spavanja za volanom, tučnjave i sudara, to garantiram. Već se takvi incidenti događaju, samo to u javnost ne izlazi. Dođite pred neki katamaran, dok se iskrcavaju putnici, pa ćete vidit kakvo je to vrijeđanje i guranje za svaku stranku – upozorava Siniša Đapić, potpredsjednik udruženja "Žuti taxi".

Na naše upite o sigurnosti i kontroli radnog vremena vozača, iz "Cammea" su nam poručili da njihovi zaposlenici prije izlaska na cestu, u sklopu jedinstvene "Taksi akademije", prolaze temeljitu obuku kako bi u svoje smjene startali potpuno spremni.

– Smjene u "Cammeu" traju u skladu s predviđenim zakonskim okvirom, a što se tiče biranja istih, kao poslodavac redovito vozačima izlazimo ususret. Svi naši vozači u stalnom su radnom odnosu, što znači da za druge tvrtke ne voze – glasi odgovor iz te prijevozničke tvrtke.