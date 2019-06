U nastavku predstavljanja fotoenciklopedije Splita "Povijest pisana svjetlom" autora Gorana Borčića, u izdanju Muzeja grada, krećemo se istočnim dijelovima grada. Prenijet ćemo samo djelić opsežne knjige koja sadrži više od dvije tisuće mahom neobjavljenih starih fotografija osoba, predjela, izgradnje, prizora iz društvenog života...

Nastavljamo šetnju fotografijama staroga Splita na mitskom kupalištu Bačvice.

Goran Borčić napominje kako se današnja uvala kupališta nije zvala Boticelle, kako mnogi pogrešno drže, nego Špalacjuni. Naziv je vjerojatno relikt od rimskog Spalatuma, naziv "in Spalazulo" nalazimo već 1090. godine u popisu splitskih zemalja.

"Najljepša splitska uvala je od 1891. godine pretvorena u javno kupalište, s vremenom mijenjajući izgled i sadržaje, a uoči i nakon Prvog svjetskog rata kupalište i predio oko njega postaje središte važnih sportskih, turističkih, ugostiteljskih i kulturnih sadržaja s brojnim hotelima i restoranima.

Prvo kupalište otvorio je Ivan Košćina, jedan od najpopularnijih građana svog vremena. Često su ga ljutili splitski mulci koji bi namazani crnim muljem i okićeni morskom travom u organiziranim grupama upadali na kupalište. Juriš bi bio popraćen uvježbanim recitalom: 'Orleee, alaa da je banic!' Gađali bi se tada grudama salbuna, prljali daske i nanosili drugu štetu, što bi izazivalo vlasnika kupališta da im bijesan uzvraća metlom, konopcem ili bilo čim što bi mu se našlo pri ruci.

Posjetitelji Bačvica prosvjeduju što se tamo dovode konji i magarci na kupanje", piše Borčić o prvim danima najpopularnijeg splitskog kupališta svih vremena za koje je Košćina sagradio četrdeset kabina, a zbog prosvjeda crkvenih vlasti morao je razdvojiti plažu na ženski i muški dio, te uvesti vremensko ograničenje prema spolu.

Kupalište na Bačvicama u tim vremenima nije uvijek bilo romantično i bezopasno, u novinama je zabilježeno kako su 1896. godine dječaci opazili morskog psa dugog dva metra nasukanog u plićaku. Kamenovali su ga i odvukli ga u grad, gdje su ga prodali za dobre novce.

Na Bačvice je 1929. godine stigao i jedan od najbogatijih ljudi svijeta, milijarder barun Rotschild, koji je nakon kupanja izjavio: "Ovo je idealno kupalište, vrijedi pola svijeta!"

Prije Drugog svjetskog rata u plićaku se počinje igrati picigin, a loptica se pravila od dva zalijepljena komada automobilske gume ili od gumenog dijela automobilske trube, dok je vulkanizer Talajić pravio posebne crne loptice od isluženih buvela, koje su znale poprimiti i smiješan kvadratni oblik. Za najboljega piciginaša držalo se Ivana Kambera, a među najranijim igračima picigina bili su Aleardo Kraljevać Anđeloto, Tonček Kaliterna, Ante Kuzmanić Galac, Galo Jukić, Ivo Čapeta i Sergije Katalinić Bomba.

"Jedan od najpopularnijih sportova na Bačvicama od izgradnje nove kupališne zgrade bilo je skakanje u more s krova restorana. Uz kratki zalet i snažan skok trebalo je preletjeti desetak metara betonske površine platoa. Ali to nije bilo sve, skakač je morao u more uletjeti pod određenim kutem jer dubina nije bila veća od metra i po", navodi Borčić.

Na zapadnoj strani uvale Bačvice u svibnju 1932. uređeno je Željezničarsko kupalište s trideset zidanih kabina.

Pojišan

Toponim Pojišan javlja se u oporuci nadbiskupa Pavla iz 1020. godine kao Pansano, a izveden je od latinskog kognomena Pansa, dobro poznatom po antičkoj proizvodnji opeka i crjepova s potpisom "Pansiana". Ta se četvrt nazivala i Gospinica po Bogorodičinu svetištu, najstarijem tamošnjem objektu u kojoj se štuje Gospina ikona iz XIV. stoljeća, dok je nekadašnja crkva još starija. Pojišansko svetište nekoć se nalazilo veoma daleko od grada, a o njemu su se brinuli pustinjaci koje je birala Bratovština Gospe od Pojišana, osnovana 1470. godine. Svetište je u današnjoj veličini izgrađeno 1772. godine.

Oko svetišta bilo je malo stambenih kuća, posvuda su se prostirali vinogradi i polja. Osim na Starome placu i Špinutu, i na livadi oko Gospine crkve na Pojišanu dvadesetih godina prošlog stoljeća igrao se bejzbol, a postojao je i nogometni klub Osvetnik. Pedesetih godina započinje intenzivnija gradnja, najprije školom "Vlado Bagat", a potom i stambenim objektima.

U prosincu 1966. započeli su radovi na najvećem splitskom neboderu sa šesnaest katova, a na posljednjem katu bile su prostorije radio-kluba "Ante Jonić".

Ovčice

Naziv uvale Ovčice nastao je po vrsti ribe koja boravi u pjeskovitim uvalama, a 1733. godine spominje se kao Seno di Spalacion (zaton Špalacjuna). Do kraja Drugog svjetskog rata obalno područje Ovčica bilo je neuređena plaža na kojoj su se kupali okolni stanovnici, a uvalica se počela uređivati pedesetih godina prošlog stoljeća i imala je ulogu neke vrste "pograničnog područja" koje je od kupališta na Bačvicama odvajala željezna ograda.

Firule

Firule su ime dobile po biljci smolastom koromaču, latinskog naziva Ferula communis, a prvi put se spominju 1167. godine u obliku "in Ferule". Od početka XX. stoljeća u pješčanoj uvali Firule okupljale su se grupice đaka "picadura" koji su proglasili Republiku Pušipalte, poslije nazvanu Mali puk, a na prijedlog Vilka Zuppe utemeljen je 1920. novi klub pod imenom Firule. Već 1923. godine podignut je drveni društveni dom na cementnim stupovima.

Zenta

Uvala istočno od Firula nekada se zvala Kalafati (Kalafatići), što upućuje na djelatnost brodogradnje na tome području. Ime Zenta dobila je po hridi nasred uvale, a tako je nazvana prije Prvog svjetskog rata po lakoj krstarici "Zenta" (Senta u Vojvodini), koja je ondje bila usidrena i čiji su se mornari običavali tu kupati. Godine 1952. uređena je lučica ribarskog udruženja "Lubin", a godinu kasnije POŠK održava treninge i natjecanja u tek izgrađenom bazenu.

Gripe

Sjeveroistočno od Dioklecijanove palače izdiže se brežuljak Gripe s utvrdom i bivšim vojarnama, a ime se tumači prema latinskom "gruptis", što znači stijena, klisura, škrapa, a u talijanskom "grippa". Još tridesetih godina prošlog stoljeća predlagala se prenamjena tvrđave Gripe iz 17. stoljeća za znanstvene, umjetničke ili prosvjetne sadržaje, ljetnu kazališnu pozornicu i za druge javne namjene.

Velika sportska dvorana na Gripama završena je deset dana prije MIS-a, izgrađena je u nepunih trinaest mjeseci, što bi i danas bio pothvat.

Split 3

Ime novog naselja ušlo je u uporabu 1968. godine, kad se tim terminom označavalo područje tzv. trećeg gradskog rejona. Gradnjom novoga gradskog naselja nastalo je 9100 stanova za čak 37.600 stanovnika, a ova je četvrt danas primjer kvalitetnog suvremenog urbanog planiranja

Lovrinac - Tršćenica

Uzvisina na istočnoj strani grada na kojoj je od 1928. gradsko groblje, a novo ime po crkvi svetoga Lovrinca (Lovre) potisnulo je staro Tršćenica, koje se spominje još u 14. stoljeću kao Trišćeni kamen. Izgled novoga groblja pomno je planiran: Ivan Meštrović trebao je izraditi monumentalni ulaz, u blizini kojega je zamišljena česma, administrativna zgrada, čekaonica za tramvaj, krematorij s obrednom salom, laboratorijem, mrtvačnicom, sobama za liječnika i svećenika. Planirana je i klesarska radionica, katolička crkva, arkade s grobnicama. "Dublje" je planirano pravoslavno groblje s crkvom, na zapadnom dijelu židovsko groblje s obrednom dvoranom, potom odjeljenje za zaslužne građane, vojničko groblje i grobišta za protestante. Na sjevernom dijelu predviđeno je groblje za bezvjerce, samoubojice, kužne bolesnike. Od toga nije ostvareno gotovo ništa, ali osnovna je oprema groblja ipak sagrađena.

U splitskome tisku se 1928. godine postavljalo pitanje tko će biti prvi "sretnik" koji će se "nastaniti" na novome Polju mira i pokoja, a prvom umrlom bio je obećan svečani ukop i upis u novi registar pod brojem 1. Sudbinska kocka pala je na Katu Marjanović, rođenu Devivi, ženu Dujinu, koja je pokopana 16. travnja te godine, a Općina joj je o svome trošku podigla spomenik.

Prvi musliman pokopan na novom groblju bio je Ago Guso, u rujnu 1930. godine, a prvi nadgrobni spomenik bio je na grobnici Jakova Cukrova.

Sućidar

Predio istočno od Bola dobio je ime po srednjovjekovnoj crkvici svetoga Izidora iz devetog stoljeća, koju danas pokrivaju novogradnje. Sve do 1966. godine taj je dio splitskog polja bio potpuno neizgrađen, a tada počinje formiranje novog stambenog naselja po urbanističkom projektu Berislava Kalogjere.

Plokite

Na području nekadašnjih vinograda niknulo je polovinom šezdesetih tada najveće stambeno naselje u Splitu, a naziv je nosilo prema kamenitom zemljištu punom okruglog kamenja (placca). Iza Općinskog doma na Plokitama nalazio se restoran i kuglana "Maksimir", vlasnika Vicka Treursića, posred borove šumice, po čemu je i dobio ime.

Škrape - Lokve

Spominju se još u 14. stoljeću pod nazivom Nad Škrapljim dolcem, a Lokve se spominju od 1260. godine pod nazivom ad Laculas i kao Pisano kame, a istočno je bila Kozja stopa. Prva crkva svete Mande na Škrapama podignuta je u 10. stoljeću, a 1657. su je zapalili Turci te je obnovljena 1678. godine, što je zapisano na dovratniku: "Scto templa ovoga Turci opalisce 1657. to kora magnega popi ogradisce 1678." Ovaj je stih važan jer je jedan od prvih kamenih natpisa na hrvatskom jeziku u Splitu. Šezdesetih godina ondje započinje intenzivna gradnja, sa 1122 stana, školom, poštom, ambulantom, društvenim prostorijama, sportskim i dječjim igralištima. Ovo je područje bilo poprištem utrka automobila i motocikala šezdesetih i sedamdesetih godina, a jedna od takvih utrka pred tisućama gledatelja održala se 23. travnja 1972. godine. Sudjelovalo je 79 vozača, a Zlatni grb pripao je Zagrepčaninu Dragi Regvartu, koji je Alfa Romeom jurio osamdesetak kilometara na sat.



