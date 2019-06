Tko, zapravo, upravlja Splitom?

Petar Škorić nosi šest titula, ali možda ga ne bi bilo loše nominirati i za onu najsretnijeg čovjeka na svijetu.

Kad je 2014. godine, kao šef splitskog HDZ-a, mahnito listao oglase u potrazi za bilo kakvim poslom, potrefilo se, eto, da je crvena bubamara sletjela na članak u kojem je pisalo da su Županijske ceste, zbog "usklađivanja sa Zakonom o trgovačkim društvima", iz statuta izbrisale rečenicu da za mjesto ravnatelja te ustanove treba diploma srodna takvom zanimanju.

Lokalno 'usklađen'

I kakve li prekrasne slučajnosti za našeg Škorića, to "usklađenje sa zakonom" učinio je jedino, kako se čini, splitski ogranak ŽUC-a.

Ostali i dalje traže da budete osposobljeni za funkciju prije nego na nju dođete.

Recimo, u Zadru su lani raspisali natječaj za ravnatelja i taj je morao imati najmanje pet godina iskustva, diplomu graditeljskog, prometnog ili ekonomskog smjera, a jednako je i u šibenskom ŽUC-u. Petar Škorić se, dakle, tamo ne može zaposliti ni da tri potkove zakači na prednje rešetke automobila.

Ma, vjerojatno ne bi ni htio. Zadovoljan je sadašnjim poslom; kad vidite to lice, znate da gledate u sretna čovjeka.

I sve bi u životu Petra Škorića bilo krasno samo da nije zlih ljudi. Zavidni su kad netko ima toliko sreće. Pričaju da je natječaj za šefa u državnoj tvrtki koja upravlja stotinama milijuna naših kuna, pazite sad ovo, bezobrazno namješten, i to baš – njemu.

Pa će tako, kakvi jesu, zajedljivi i okrutni, kazati i da je Petar Škorić nakon iznenadnog stranačko-poslovnog uzleta uhljebio i svoju obitelj.

Mnogi su danas puni predrasuda. Pokušavaju prebrojiti koliko je HDZ-ovaca zaposleno u javnom sektoru nakon što je Škorić doživio renesansu. Ne shvaćaju da to tako ide, ljudi nalaze poslove. Jave se na natječaje, prođu.

Kovanica uz iskaznicu

Nedavno se taj isti oholi narod smijao izjavama Škorićeve omiljene pulenice Danijele Ćukušić, rukometašice i kozmetičarke, za koju je otvoreno lobirao da je se postavi na čelo "Zlatnih vrata".

Rugali su joj se jer u razgovoru za portal Index nije znala tko je Bukara. Nije uspjela ni izgovoriti riječ "kompetentno". Ma, kao da je važno, to je samo kulturno-obrazovna institucija. Danijela je, tako, jedna mlada dama koja je, šećući se parkom, naišla na djetelinu s četiri lista i Petra Škorića, čime je postala šefica dugogodišnjim, kompetentnim, kulturnim djelatnicima.

Razmišljajući o poslovici u kojoj se spominje omjer sreće i pameti, sjetili smo se i Srećka Šestana. Intendant HNK Split.

Postavlja se pitanje je li i on zapravo Škorićev kadar.

Nepristran promatrač zaključio bi da kazališne predstave nisu interesantne Petru Škoriću, dok su neki visokopozicionirani HDZ-ovci skloni tvrditi suprotno.

Šestan, dakle, dolazi u fotelju 1. srpnja. Za razliku od nestranačkih kandidata, nije ponudio bogzna kakvo rješenje za vraćanje dugova, a predloženi program naišao je na neviđene kritike. Ali, čovjek je u HDZ-u od početka. Sasvim smo sigurni da u novčaniku drži pozlaćenu kovanicu, tik do članske iskaznice.

Među nasmijane Škorićeve uzdanike spada i mladi Tomislav Prljević, tajnik splitskog HDZ-a, ali i član Upravnog vijeća KBC-a, zatim gradski vijećnik u drugom uzastopnom mandatu i Škorićeva, je li, velika nada. Zaposlen je bio i u Županiji, a onda je lani u ova doba bez natječaja dobio lijepu fotelju u splitskom "Vodovodu". Bez ikakvog natječaja, dame i gospodo, samo uz čistu sreću!

Tako mu pao grah. Danas kad se sjeti, grize se zašto nije taj dan uplatio i loto, stavio par novčanica na Manchester, bilo što. Ovako je samo zamjenik direktora za EU projekte.

Okreću mu leđa

Pa, iako je Petar Škorić usrećio mnoge, jasno vam je i samima da mu okreću leđa.

Jučer je bio u Zagrebu. Što je tamo radio, možemo samo nagađati, no ono što pouzdano znamo jest da je upravo on posložio ljude u odbor splitskog HDZ-a. Tvrde tako i dobro upućeni izvori.

– Svi tamo su njegovi i Plenković ga ne može smijeniti. Može raspustiti Gradski odbor, a kad se to dogodi, idu novi izbori, na kojima bi vrlo vjerojatno Škorić pobijedio jer su svi u Gradskom odboru ljudi koje je on postavio. Kao i na svim razinama ispod, on je taj koji kadrovira. Od čistačice do učiteljice, sve ide preko njega, tu je bog i batina. Mnogi mu to zamjeraju. A u koliko je nadzornih odbora i upravnih vijeća, to nitko ne zna – čujemo iz Škoriću bliskih krugova.

Na kraju dana nije ni važno koliko desetaka tisuća kuna mi Škoriću dajemo, bitno je tek ono što vidimo pred sobom.

To je prije svega grad u kaosu. Paralelna vlast u njemu. Oparin desno orijentiran HDZ i Škorićev desnije orijentiran HDZ.

Tko, zapravo, upravlja Splitom?

Kako uvesti red

Stranka koju smo birali da rukovodi ne može sama sebe dovesti u red. Kamoli grad. Imaju oni, je li, svojih briga. Većih briga od nas koji živimo na poluotoku prometnoga kaosa, gdje su jedino što raste računi za nepitku vodu. I dalje nitko ne odgovara za gušenje pluća grada, jedina gospodarska grana vene od previše kiše u svibnju, kolodvor se preko noći istovara ljudima pod prozore kao glomazni otpad, mjesta nema ni po bolnicama, ni parkiralištima, ni vrtićima, u škole je dobro ako ne ulazite jer bi vas učenice i učenici mogli prebiti, gradski koncesionari napadaju komunalne aktiviste, i predsjednik vladajuće stranke, zapravo, ništa od nabrojenog ne osuđuje, on se bavi Pamelom.

Kako bi bilo lijepo da grad Split ima ili Škorićevu sreću ili Škorićevu pamet.