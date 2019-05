Nakon kiše, nad željezničkim kolodvorom u Splitu zasjala je duga.

Iako zvuči kao klišej, ta pojava je izazvala velike ovacije publike okupljene na stajalištu između kolosijeka. Doduše, nismo bili sigurni jesu li sugrađani više bili uzbuđeni zbog prekrasnog prizora na obojene kružne lukove ili zbog putovanja vlakom do Kopilice, gdje se sinoć održalo treće po redu “Pučko kino”.

Ulaznica za projekciju bila je besplatna, ali smo zato s guštom platili prijevoznu kartu 9 kuna i 10 lipa od Gradske luke do stanice "Split Predgrađe". Praktični članovi Udruge “Get” i jedni od inicijatora događaja, uz “Pučko kino” i “ROOM 100”, dosjetili su se da će vlakom najbrže stići do susjeda koji žive na pruzi, i zbilja je bilo tako. Svega tri do četiri minute putovanja, toliko kratkog da nam je kondukter tek po izlasku iz vlaka poništio karte.

Kad smo već stigli prugom, pratili smo kolosijek na putu do malonogometnog igrališta smještenog između tračnica i Hercegovačke ulice, gdje se održalo treće po redu privremeno "Pučko kino" koje je, uz stanare, okupilo i građane iz drugih dijelova grada.

Ne smrde friteze

- Koliko ovdje ima zraka i mista. I ne smrdi na fritezu i pečenjaru - kazala je naša suputnica Ana Peraica, jedna od okupljenih članova Udruge “Get” kroz koju su se ujedinili posljednji stanari Dioklecijanove palače.

Na igralištu su nas dočekali Kopiličani, odrasli i djeca koja su konačno doživjela dan kada se u njihovom kvartu, ispred njihove kuće, na njihovom igralištu nešto drugačije događa. Ustvari, barem nešto događa.

- To je to, nema više ništa, ovo igralište je jedini sadržaj koji imamo u kvartu, sve ostalo su pruge, kuće, parking, hangari... Nemamo ni vrtić, trgovinu, nikakve osnovne sadržaje koji postoje u svakom kvartu - govori Dario Prgomet, koji je od rođenja stanovnik tog dijela grada, punih 46 godina.

Njegove riječi kimanjem potvrđuje i susjeda mu Edita Barić, koja se na uvjete života može žaliti u nedogled.

- Kotar i Grad su ima pet desetljeća zaboravili na svoje stanare. Niti tko održava ovaj dio, niti uređuje, a plaćamo sve kao ostali građani - negoduje, ali uz pozitivnu atmosferu nije bilo mjesta za negativne misli.

- Vidite da je i u Kopilici zasjala duga. Konačno nešto pozitivno, nešto se lipo dešava. Napokon! - uz osmijeh i pozitivno je zaključila Edita.

Koliko god njima nedostaje sadržaja, toliko je Getanima “puna kapa” raznih događanja, među kojima je najmanje onih koji su namijenjeni stanarima.

- Zbilja nam je želja da se to pravilnije rasporedi, jer su oni u manjku bilo kakvih sadržaja. Evo, vidite i sami da u blizini nemamo trgovinu kako bi kupili piće - dodala je stanarka centra grada.

Upravo zbog nepostojanja baš nikakvog javnog sadržaja, privremeno “Pučko kino” je stiglo u Kopilicu. Podsjetimo, prva takva projekcija filma se organizirala usred turističke sezone na Pučkoj u uskom centru grada, a prikazivali su se filmovi koji problematiziraju turistifikaciju gradova na Mediteranu, upravo ono s čime se posljednjih godina bore i Getani. Održalo se i zimsko privremeno kino u kultnom Klubu Zanatlija, a proljetno, treće pučko kino, “doputovalo” je u zapušteni i zaboravljeni, ali od nedavno gradskim ocima atraktivan dio grada koji do prije nešto više od dvije godine nisu niti spomenuli.

Dugini ratnici

- Budući da smo se sa stanovnicima Kopilice upoznali za vrijeme njihovih organiziranih otpora zbog najavljenog dolaska autobusnog kolodvora, znali smo da nemaju nikakvog sadržaja i samo smo povezali dva i dva. Tako da smo istu priču s drugačijom temom, ali u sličnom kontekstu, prebacili na drugu lokaciju. Nakon što su se desila prva dva Pučka kina u centru grada, ovo je bio logičan nastavak - kaže jedan od inicijatora koji je želio ostati neimenovan jer smatra da iza riječi “pučko” ne bi trebalo stajati ničije ime.

Poručuju da je cilj ovakvim korištenjem prostora direktno ukazati na potrebe stanara za sadržajima, a tema ovog proljetnog kina su organizirani otpori građana. Tom prigodom je odabran kanadski dokumentarni film “State of exception”, koji priča o borbama indijanskih plemena i stanovnika favela za vrijeme FIFA World Cupa u Rio de Janeiru.

Uoči prikazivanja filma, pred Kopiličanima je nastupao katalonski duo Madame Gaüc koji su predstavili kratku cirkusku točku: Madame Gaüc ‘Fil’, posebno atraktivnu najmlađima.

- Dan prije su u amfiteatru Doma mladih imali cjelovečernju predstavu, a danas su ovom prilikom izveli samo dio. Školovani su na cirkuskoj akademiji u Rotterdamu, žive u Barceloni, a rade svugdje - kratko je goste predstavila Antonia Kuzmanić, suvoditeljica suvremenog cirkuskog kolektiva “ROOM 100”.

Dodala je da je zanimljivo bilo objašnjavati sugrađanima gdje je spomenuto igralište, jer nitko do sada nije potrebu doći u Kopilicu.

Inicijatori “Pučkog kina” najavljuju da će se ponovno održati, a budući da se prikazivale ljetne, zimske i proljetne projekcije, za nekoliko mjeseci nas očekuje i jesenska.