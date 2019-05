Umjesto da Grad Split sve svoje sugrađane istovremeno obavijesti o početku nove preregulacije prometa kroz Gradsku luku preko priopćenja ili konferencije za novinare, u ovom trenutku ta je informacija dostupna samo korisnicima sustava e-visitor, odnosno privatnim iznajmljivačima! Na e-visitoru, u rubrici "obavijesti", splitska Turistička zajednica je u ponedjeljak 27. svibnja prenijela odluku Grada Splita o novoj regulaciji prometa.

Novi režim vožnje u 'Africi sa strujom' ipak neće krenuti 1. lipnja kako je bilo najavljeno! Kada pročitate razlog, bit će vam teško odlučiti biste li se smijali ili plakali

No, to nije sve. Upravo je Slobodna Dalmacija tog ponedjeljka poslala upit Gradu Splitu i "Hrvatskim cestama" (HC) što se radi u vezi novog prometnog režima, čija je primjena najavljena od subote 1. lipnja. HC nam je sutradan, u utorak, poslao odgovor u kojem nas, između ostalog, izvješćuju da se s uvođenjem novog jednosmjernog prometa i svih pripremnih radnji kasni nekoliko dana zbog loših vremenskih prilika. Iz toga možemo zaključiti da je Grad tada imao konkretnu informaciju o svim detaljima primjene nove preregulacije i informacije za sve zainteresirane subjekte. Kako se to dogodilo, još nam nije poznato.

No, zato ćemo s našim čitateljima rado podijeliti detalje o novom, jednosmjernom režimu vožnje kroz Gradsku luku koji, evo konačno doznajemo, počinje u nedjelju 9. lipnja.

Od tog se datuma, prema gradskoj odluci, uvode i promjene u regulaciji javnog gradskog prijevoza o kojoj smo već pisali te prometa u mirovanju za turističke autobuse na području uže i šire gradske jezgre.

Glavni željeznički kolodvor od tog datuma se s Bačvica seli u Kopilicu, a uvodi se gradski metro na relaciji Kopilica - Gradska luka, s tim da će gradski vlakovi prometovati svakih 20 minuta, a samo putovanje će trajati tek četiri minute. Ukrcaj i iskrcaj putnika iz turističkih autobusa bit će uz željeznički peron u Kopilici. Također, uvodi se jedinstvena putnička karta za gradsku željeznicu i gradski autobus po cijeni od 11 kuna, kojom se putnik može voziti unutar sat vremena na relaciji Kopilica—Trajektna luka i obratno, te u svim "Prometovim" autobusima u prvoj zoni.

Iskrcajna mjesta za autobuse bit će uređena odmah uz zgradu Željezničkog kolodvora u Kopilici, a parkiralište s 48 parkirnih mjesta bit će smješteno s druge strane kolosijeka. Cijena dnevne parkirne karte za autobuse na parkiralištu u Kopilici iznosit će 120 kuna, kao što je do sada iznosila cijena za parkiranje na Dračevcu.