Nova regulacija prometa kroz gradsku luku ipak neće krenuti ove subote, 1. lipnja kako je još prije mjesec dana najavljeno na predstavljanju modela posebnog režima vožnje u ovom dijelu grada koji tijekom ljeta trpi gužve i zastoje.

Potvrdili su nam to u Hrvatskim cestama (HC), nakon što smo im poslali upit u kojoj su fazi pripremni radovi za taj poduhvat, s obzirom na to da je do prvog dana lipnja ostalo tek nekoliko dana, a na terenu se ne događa – ništa. Splitska podružnica HC-a nam je preko Tamare Pajić, glasnogovornice ove državne tvrtke, odgovorila kako su radovi odgođeni za nekoliko dana zbog "nepovoljnih vremenskih uvjeta i specifičnosti zahvata koji se mora izvesti pod prometom".

– Radovi će biti izvedeni čim vremenske (ne)prilike dopuste njihovo kontinuirano izvođenje barem pet dana – poručuju iz Hrvatskih cesta. Srećom, prema vremenskoj prognozi, od četvrtka pa do kraja tjedna i početkom sljedećeg, trebalo bi biti sunčano i suho, tako da se nadamo da će kašnjenje u realizaciji nove regulacije biti zaista minimalno.

Zanimalo nas je konkretno u kojoj je fazi izmještanje uličnog parkinga u Bijankinijevoj ulici zbog izgradnje autobusnog ugibališta i još jednog pokraj okretišta na ulazu u trajektnu luku. Iz državne tvrtke su nam odgovorili kako će sadašnji neuvjetni parking u Bijankinijevoj ulici biti izmijenjen tako da će "koso" parkiranje s istočne strane biti zamijenjeno s parking mjestima u Pojišanskoj ulici, što će znatno povećati sigurnost i protočnost prometovanja u ovom "uskom grlu" te da je projektom predviđena i autobusna postaja pokraj sadašnjeg okretišta u trajektnoj luci.

No, iz tog odgovora ostaje nejasno hoće li se uopće raditi nova autobusna stanica, pa smo HC-u poslali dodatni upit na koji do zaključenja ovog teksta nismo dobili odgovor.

Zanimalo nas je također radi li se i na najavljenoj semaforizaciji pješačkog prijelaza na izlazu iz pothodnika, kao što je projektom predviđeno, kao i na izmještanju postojećeg uličnog parkirališta na Katalinićevu prilazu kako bi taj prilaz Jadranskom mostu dobio još jednu dodatnu traku. Evo odgovora iz Hrvatskih cesta:

– Projekt preregulacije prometa obuhvaća i semaforizaciju pješačkog prijelaza na izlazu iz podhodnika. Razmatra se i mogućnost "ručne" regulacije koja je često i učinkovitija. Planirano je izmještanje uličnog parkinga na Katalinićevu prilazu i pretvaranje istog u dodatnu prometnu traku.

E sad, iz odgovora na pitanje o semaforizaciji pješačkog prijelaza je prilično nejasno hoće li se ona zaista provesti ili će se ipak ići na ručnu regulaciju kao što je bio slučaj prošlog ljeta kada su mladi bobiji pokušavali obuzdati pješake koji bi nahrupili na zebru. To je isto dio upita u sklopu kojeg smo tražili dodatno pojašnjenje.

Na kraju, željeli smo znati u kojoj je fazi realizacija nove prometnice koja bi se trebala izgraditi od željezničkog kolodvora do Pojišanske ulice (kod samostana klarisa), koja je kao strateški projekt usvojena na sjednici Vlade održane u Splitu prije godinu dana.

– Nova prometnica od željezničkog kolodvora do Pojišanske će započeti s realizacijom po dovršetku master plana istočne obale – bio je odgovor iz HC-a na ovo pitanje.

Naime, kako je više puta istaknuto, upravo bi se izgradnjom ove ceste trajno riješio problem prometne zagušenosti na prilazima gradskoj luci. Nekako nam se čini da je sve ovo što se sada radi, zapravo pokušaj minimiziranja neminovne štete. Vrijeme će ubrzo pokazati jesmo li bili u pravu.