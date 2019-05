Je li ikad ijedan investitor u Gradu Splitu platio kaznu zbog nedovršene građevine koja godinama nagrđuje prostor? Čisto sumnjamo jer da je kojeg poduzetnika birokracija do sada opalila po džepu, ne bi na širem splitskom području bilo toliko urbanističkih ruina, među njima čak i onih od državnog interesa.

Prema aktualnom Zakonu o gradnji, takvi objekti moraju biti dovršeni u roku od 10 godina, višestambene zgrade u roku od sedam godina, a zgrade površine manje od 400 kvadrata u roku od pet godina. Među povećim brojem nedovršenih zgrada u Splitu, odnosno projekata, pokušali smo izabrati one "najreprezentativnije", koje su ujedno i odraz posttranzicijskog kaosa, promašenih investicija ili lošeg planiranja. U tome nam je pomogao Dragan Žuvela, predsjednik Društva arhitekata Splita (DAS).

Spaladium Arena - podsjetnik na dane bahatosti

O pravnoj trakavici zvanoj Spaladium Arena ispisale su se stranice i stranice teksta, zato ćemo taj aspekt priče o vjerojatno najneuglednijem nedovršenom splitskom objektu preskočiti. Dvorana je, inače, podignuta 2009. godine, uoči Svjetskog prvenstva u rukometu, a uz nju i nikad dovršeni toranj iz kojeg strše armature, kao podsjetnik na vrijeme kad su se moćnici bahatili projektima za koje nisu imali financijsku konstrukciju.

Za predsjednika DAS-a glavni je problem, naravno, prostorno pozicioniranje Arene.

– Na tom mjestu nikad nije trebala biti sagrađena, dakle, na prostoru koji je već zagušen. Takve dvorane moraju imati tzv. regionalni karakter, da se ljudi u njima regionalno okupljaju i one se obično nalaze na ulazu u grad. Da je Arena sagrađena na Mejašima ili negdje u Kaštelima, ona bi taj prostor revitalizirala, a ovdje ga, i to ovako nedovršena, samo nagrđuje – drži Žuvela.

Hotel 'Marjan' - kupiti pa srušiti

Predsjednik splitskih arhitekata pribojava se da će onome tko kupi hotel "Marjan" vjerojatno biti povoljnije srušiti ga nego obnavljati. Simbol moderne arhitekture i samog Splita, građevina koju je projektirao Lovre Perković, propada zadnjih deset godina. Kratki podsjetnik na tužnu sudbinu ikonografskog mjesta dalmatinskog turizma – hotel je 2005. godine kupio Željko Kerum na natječaju. Platio ga je 170 milijuna kuna, čak trostruko više od traženih 57 milijuna kuna. Nepune četiri godine kasnije potpisan je ugovor s "Hiltonom", a Kerum je koji mjesec nakon toga postao gradonačelnik. Radovi na "Marjanu" su ubrzo prekinuti, a 2015. godine sve je završilo stečajem njegove tvrtke "Adriatic"...

Splitski hotel na dražbu ide za dva mjeseca; od 30. srpnja do 13. kolovoza. S obzirom na to da se radi o elektroničkoj aukciji, nisu poznati zainteresirani kupci. Najčešće se, ipak, spominje Adris grupa, i to zato što je nedavno otkupila hipoteke Hypo banke i Kreditne banke upisane na hotelu "Marjan".

Small Mall - slika i prilika Ivice Todorića

Na samom ulazu u gradsku jezgru, na dnu Vukovarske ulice, već godinama stoji zapuštena površina na kojoj je trebao niknuti Small Mall, trgovački centar s podzemnim garažama. Posljednji put su se na ovom terenu građevinski strojevi "oglasili" početkom 2016. godine i otad ništa. Posrnuli "Agrokor" Ivice Todorića prava za građenje otkupio je od "Centra Brač", tvrtke koja je u međuvremenu završila u predstečajnom postupku, no na koncu je, ipak, izbjegla stečaj. Kolega Sandi Vidulić pisao je, u nekoliko navrata, kako je "Centar Brač", zapravo, bio paravan "Agrokoru" za ovu propalu investiciju. Najnovije u cijeloj priči oko Small Malla jest to da bi, na koncu, Grad čak mogao ostati bez ove atraktivne parcele koja nikako da dočeka svoju pravu namjenu budući da bi se teren, kako stvari stoje, trebao vratiti bivšim vlasnicima, nasljednicima obitelji Bonačić.

Ponajviše ogorčeni situacijom su vjerojatno stanovnici splitskog Manuša koji s prozora godinama gledaju ovo ruglo. Jedno su vrijeme strepili i za sigurnost djece koja su na povratku iz obližnje škole Dobri, praktički, morala hodati po cesti zbog ograđenoga gradilišta i neadekvatnog prometnog rješenja.

Živjelo hrvatsko poduzetništvo!

Dom omladine - spomenik apsurdu

– Otkad znam za sebe Dom omladine se vodi kao nedovršena građevina, a takvom je, što je apsurd, i prihvaćena. Taj je prostor trebao biti svojevrsni inkubator kulture, a gotovo četiri desetljeća nakon što je izgrađen predstavlja ugrozu za organizatore i posjetitelje tamošnjih aktivnosti. Takav Dom omladine je ujedno i projekcija odnosa Grada Splita prema kulturi – govori Dragan Žuvela.

Dijelovi ovog objekta koriste se, inače, kontinuirano za kulturno-umjetničke programe, no kako Dom nikad nije dovršen i pretvoren u adekvatan prostor, te se aktivnosti često odvijaju u neprimjerenim, katkad i opasnim uvjetima. Da ovu građevinu možda, ipak, čeka svjetlija budućnost govori najnovija informacija o dodjeli EU sredstava koja će biti uložena u uređenje prostora. Naime, Platforma Doma mladih, zagovaračka inicijativa za nezavisnu kulturnu scenu i scenu mladih, koja okuplja niz udruga i organizacija u Splitu i Dalmaciji, postala je nositelj projekta "Gradimo Dom zajedno", kojem je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske elokacijom Europskog socijalnog fonda dodijelilo 2,5 milijuna kuna natječajem.

Nedovršena zgrada na Trsteniku, uz "Radisson Blu" hotel - peta zvjezdica

Na putu do najboljeg hrvatskog hotela s četiri zvjezdice, kako je splitski "Radisson Blu" proglašen lani na Danima hrvatskog turizma, gostima će neminovno zapeti za oko ružna, nedovršena zgradurina koja je trebala biti dio luksuznog hotelskog kompleksa, jednako kao i kamp poviše trsteničke uvale. Gdje je zapelo, jesu li možda u pitanju neriješeni vlasnički odnosi ili nešto drugo, nismo uspjeli doznati jer iz Uprave hotela nisu odgovorili na naš upit. Iz Grada Splita bi, pak, trebali odgovoriti zašto se u turističkoj zoni toleriraju gradilišta čije se zatvaranje, odnosno uklanjanje ne nazire.

Još nedovršenih objekata:

– hotel na ulazu u grad (Sirobuja)

– poslovni toranj na Pazdigradu, nasuprot Plodina

– kompleks na Zenti, poviše lučice

– stambeni objekt na Sukoišanu, u Ličkoj ulici

– poslovni kompleks u Kopilici