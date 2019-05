Na splitskom području svi su "poludili" za cjepivom protiv ospica, rubeola i zaušnjaka.

Od petka, od kada se doznalo da je jedna 30-godišnjakinja iz BiH na Hvar "uvezla" ospice i da se istim virusom u nepovezanom slučaju zarazio 39-godišnjak iz Solina, većina roditelja, koji su ranije odbijali cijepiti svoju djecu protiv ovih zaraznih bolesti ili to nisu na vrijeme mogli obaviti zbog objektivnih razloga, pohitali su kod pedijatara i liječnika školske medicine, a dio medicinara krenuo je s pozivanjem svojih malih pacijenata da to "odrade".

Istodobno, županijski Nastavni zavod za javno zdravstvo raspodijelio je liječnicima u primarnoj zaštiti više od 200 doza cjepiva protiv ospica, rubeola i zaušnjaka, jer brojke pokazuju da još uvijek poveliki broj predškolaca nije cijepljen protiv tih zaraznih bolesti.

- Od petka do jučer se cijepilo oko 40 djece. Odaslali smo pozive svim roditeljima koji do sada nisu cijepili svoju djecu, da dođu to napraviti, ali dolaze i sami u strahu kako im djeca ne bi dobila ospice. No, još uvijek ima onih koji ni po koju cijenu, pa ni po cijenu smrtnog ishoda kod djeteta ne žele to učiniti.

To nije normalno i meni kao liječniku je teško shvatljivo. Kada razgovaram s tim roditeljima, pokušavam im objasniti da se ospice nisu pojavile u Varaždinu ili Osijeku, pa da možda i neće "doći" do Splita. Pokušavam im kazati da su ospice tu, ispred njihova kućnog praga, u Solinu, ali oni i dalje odbijaju cijepiti svoju djecu - tvrdi dr. Ante Omazić, pedijatar iz Kaštel Sućurca, koji "pokriva" veliki dio Kaštela, Solina i splitskih prigradskih naselja.

Prema njegovim riječima, riječ je o očevima i majkama koji su protivnici cijepljenja i kojima je, kako naglašava naš sugovornik, netko dobro "napumpao" glavu da je cijepljenje vrlo štetno.

- Recimo, kada im za neko oboljenje propisujem terapiju, oni je bez pogovora prihvaćaju, ali kada im spomenem cijepljenje protiv ospica, tada u startu odbijaju svaku pomisao cijepljenja. Ti roditelji vjerojatno nisu svjesni da su i ospice bolest koja može biti vrlo nepredvidljiva, a ponekad i smrtonosna - dodaje dr. Omazić.

Slična situacija bila je i u ambulanti dr. Snježane Kapor-Jeričević, koja je, kako nam je rekla, od početka ovog mjeseca pa do pojave dvaju spomenutih slučajeva zaraze u svojoj ambulanti cijepila 10 djece, a u posljednja tri dana njih čak 14.

- Povećanje je evidentno i moram reći da roditelji i sami dovode svoju djecu, nisu im potrebni liječnički pozivi. Valjda su se prepali ospica. Nema opiranja, znatno je povećan broj onih koji žele cijepiti svoje mališane, barem ne kod mene u ambulanti - ističe dr. Kapor-Jeričević.

Istodobno, epidemiolozi s "Higijenskog", ulažu, poput "tajnih agenata", velike napore ne bi li doznali i detektirali sve one koji su bili u neposrednom kontaktu sa zaraženim muškarcem iz Solina.

- Epidemiolozi trajno obavljaju posao koji naši sugrađani i ne vide, odnosno rade na preveniranju širenja zaraznih bolesti. Stalno nadziremo situaciju sa zaraznim bolestima u našoj županiji i na taj način pratimo kretanje zaraznih bolesti. Čim smo doznali za slučaj iz Solina, aktivno smo krenuli u traženje osoba koje su sa zaraženim bile u kontaktu. Nismo išli na benzinsku stanicu gdje je taj muškarac radio do odlaska na bolovanje, jer su kupci tamo bili s njime u kratkom kontaktu.

Naravno, s njegovim slučajem upoznati su kolege koji s njim rade. Ipak, najviše smo se orijentirali na njegovu užu i širu obitelj, kao i na sve one osobe koje su u vrijeme bile s njim u kontaktu u čekaonicama njegove ambulante i u KBC-u. Radi se o 30-ak ljudi koji su upoznati sa situacijom i kojima smo rekli kako da se ponašaju ako na sebi primijete ospice - kaže dr. Diana Nonković, šefica Epidemiološke službe.

"Potjerom" po Splitu i Solinu epidemiolozi su obuhvatili barem 90 posto svih onih koji su bili u kontaktu s 39-godišnjakom iz Solina.

- Nastavljamo i dalje tragati kako bismo pronašli sve one koji su bili u kontaktu s oboljelim. Još uvijek nemamo ni jedan novi slučaj ospica, ali moram reći da najkraća inkubacija kod ove bolesti traje sedam dana, a kako to razdoblje još uvijek nije prošlo, vidjet ćemo kako će se situacija razvijati - zaključuje dr. Nonković.