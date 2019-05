Idući ponedjeljak i utorak konačno kreću radovi na frekventnom i, najblaže rečeno, opasnom raskrižju Ulice slobode i Domovinskog rata s ciljem uspostavljanja nove prometne regulacije.

Kako nam je potvrđeno u resoru komunale, ukida se skretanje ulijevo iz Ulice slobode u Ulicu Domovinskog rata, odnosno u smjeru centra grada, kako bi se tako ubuduće izbjegla opasnost od prometnih nesreća i pogibelji, kako za vozače, tako i za pješake.

Ovo je prvi korak prema smanjenju broja teških prometnih nesreća koje se učestalo događaju na tom "crnom" raskrižju.

- Moguća su bila dva rješenja. Prvo je bilo ukidanje lijevog skretanja iz srednjeg prometnog traka Ulice hrvatske mornarice u Ulicu Domovinskog rata, a drugo je ukidanje lijevog skretanja iz Ulice slobode prema Ulici Domovinskog rata. Prvo rješenje nije bilo moguće, jer veliki broj automobila koristi to skretanje prema izlazu iz grada, tako da je drugo ostalo kao jedino rješenje - kazao je Damir Ordulj, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo.

Provedba nove regulacije odvijat će se u više faza. Nakon što se ukine spomenuto skretanje ulijevo, stručnjaci moraju ispitati alternativne prometne tokove koje će vozači početi koristiti.

- Novo prometno opterećenje nije moguće predvidjeti matematičkim modelima i programskim rješenjima, jer je nemoguće znati koje će alternativne pravce vozači izabrati nakon provedbe nove regulacije. Nakon toga, signalizaciju i semafore moramo prilagoditi novim prometnim pravcima - dodao je Ordulj.

Priznaje da je raskrižje i u građevinskom smislu dotrajalo, tako da će zadnja faza projekta biti rekonstrukcija, kako kažu mnogi sugrađani, najopasnije prometne točke u gradu.

- Ko će ga više znat koliko puta dnevno čujemo škripu guma. Najgori su ovi šta nasrid križanja stanu auton i sve zablokiraju, baš takvi naprave kaos svaki dan. A da ne pričan šta je to liti. Pa, znaš i sama - priča Jerko, stalni gost kafića “Krom”, odakle puca najbolji pogled na kobno raskrižje.

Većina gostiju s kojima smo razgovarali svjedočili su teškim prometnim nesrećama iz “prvog reda”, nekada čak i previše blizu.

- Nije mi jasno zašto se ne napravi ista regulacija kao na Splitu 3, na križanju Poljičke s Bušićevom ili Velebitskom. Oni koji idu ravno i desno imaju svoje svjetlo, a kad se njima ugasi zeleno, nekoliko sekunda se pali onima koji idu lijevo. Tamo nikad nema problema, nitko ne trubi, sve normalno funkcionira - dodaje konobar u prolazu.

- Ma kriva su svitla. Ne može autima i pješacima u isto vrime bit zeleno. Nema toga nigdi u svitu nego u nas. Onda auto mora stat dok prođe pješak, a dok se to desi, ovi iza njega počnu trubit i eto ti problema. I stalno je tako - odgovorio mu je šjor Jere, na što se ubacio Amadeo Macan, kazavši da je i sam par puta doživio prometnu nesreću na tom križanju.

- Živio sam tu u zgradi do “Slobodne” i sina sam morao voditi za ruku preko ceste sve do petog razreda. U njegovoj generaciji bilo je desetak djece u toj zgradi i nema jednog kojeg nije udarilo auto. Trebao bi nadvožnjak ili podvožnjak, to je jedino rješenje - tvrdi Macan, a s njegovom idejom se slaže i Miloš Šerbo, no bez obzira na prometnu infrastrukturu, smatra da su najviše krivi neodgovorni vozači.

- Svi žele iskoristiti zadnju sekundu žutog svjetla, pa ih onda uvati i crveno, a onda znamo što nastane - kaže Šerbo.

Za mišljenje smo htjeli upitati i Nikolu zvanog Kole, stalnog gosta “Kroma” kojeg svakodnevno viđamo za istim stolom pokraj prozora udaljenog svega dva metra od prometnice. No, Kole se pametno dosjetio i svaki put okrenuo leđa raskrižju, baš kako ne bi gledao kaos, pa se pohvalio kako "zbog toga nije vidio ni kada je tu na policijski automobil palo stablo".

- Boga mi, ja ti ne vidin te sudare. To me uopće ne zanima, a ako se neko i sudarija, neću in ni pomoć, jer svi žure kroz križanje. Samo, isto su počeli vozit put mene vamo di sidin - negoduje naš sugovornik, ali srećom štiti ga zid podno štekata, pa bi teško automobil mogao doći do njega.

Toliko sigurne nisu i radnice pekarnice “Dobro jutro”, smještene po dijagonali od spomenutog kafića.

- Stalno neko trubi pa nam non stop pogled leti šta se događa. Nešto se treba napraviti jer je prestrašno. Prije par dana je na kantunu uletjelo auto s bočnog izloga pekarne, tako da nismo daleko od toga da nam jednom uđe i u prostor. Nadam se da se to neće dogoditi - uz osmijeh će djelatnice.

Nova prometna regulacija ipak bi mogla donijeti neke promjene, no najteže mijenjati kulturu vozača i pješaka, tu novac i prometna rješenja ne mogu pomoći.