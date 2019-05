Više mi se gadi živit u Splitu. U ovom gradu nema nikakvog reda. Evo, jutros u Rokovoj, dok sam išla na posao, gledam scenu pospanih ljudi di napuštaju apartmane. Mladi par izlazi i govori da nisu mogli spavat...



Govori nam to naša sugrađanka Ana Suljić, poprilično "snervana" tom scenom s Lučca, jer su, komentira, ti mladi ljudi došli u Split na odmor, a onda ih štemalice bude pod prozorom.



I da se razumijemo, Ana ovdje ne govori iz perspektive iznajmljivačice. Na koncu, i ne živi u Rokovoj, ali joj svejedno nije drago kako smo sve karte bacili na turizam, a Grad dopušta da pikameri i kompresori bužaju sve do 15. lipnja.



- Rokova je praktički centar grada. Okolo su apartmani, a malo niže je hotel. Sve je puno gostiju... I sad je ovo normalno, jel? Da se razumimo, da negdi platim smještaj i dođem se odmorit, a ovo mi se događa ispod prozora, niti bi se više vratila tu, a bome ne bi napisala ni dobru recenziju. Jadni smo i gotovo. I da, dozvoljeno je radit do 15. lipnja, ali zar nije vrime za minjat te datume s obzirom da već godinama sezona ne počinje tada već puno ranije. Šta bi reka "naš" Andro Krstulović Opara da mu se ovako buši ispod prozora? - podijelila je Ana svoju frustraciju i na Facebooku, uz znakovite hashtagove #dajpareinedolazi; #splitjekurac i #gradslucaj.