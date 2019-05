'Sve više kolegica je na bolovanju radi iscrpljenosti. Ima i puno onih koje su navršile 60 godina života i 41 godinu staža, pa se odlučuju otići u mirovinu', kaže sindikalka Silvana Ganza

Splitskom KBC-u hitno je potrebna jedna "vatrogasna" mjera, i to u vidu zapošljavanja najmanje 50 medicinskih sestara.

Prije prezentacije novonabavljenog endoskopskog stupa za Dječju kirurgiju, kako doznajemo, bolnički odjeli "pucaju po šavovima", odnosno svima nedostaje medicinskih sestara i tehničara, pri čemu je najgora situacija na klinikama za kirurgiju i unutarnje bolesti.

- Istina je, nalazimo se u vrlo nezavidnoj situaciji u tom pitanju. Bit ću optimističan pa ću reći da nedostaje stotinjak sestara iako je stvarna brojka zasigurno veća. Bolnica ima 25 odjela, klinika, zavoda, i da na svakoj lokaciji primimo po najmanje dvije sestre ili tehničara, morali bismo ih zaposliti 50. Oni rade gotovo bez prestanka i mora se hitno nešto napraviti jer će u protivnom biti ugrožen normalan rad bolnice - kazao nam je doc. dr. Krešimir Dolić, zamjenik bolničkog ravnatelja.

Sestara nasušno nedostaje u cijeloj Hrvatskoj. Tko je kriv za to? Politika i političari koji odlučuju o svemu, pa i o iznosu početničke plaće tog dijela zdravstvenog osoblja, koji se kreće oko 4800 kuna.

Za taj novac one njeguju pacijente, mijenjaju pelene, daju injekcije, hrane one koji to ne mogu sami i rade sve ostalo što im je u opisu posla. Istovremeno, medicinske sestre koje preko agencije odu raditi u inozemstvo, primjerice u Njemačku, dobiju smještaj, hranu i početničku plaću od 2000 eura, odnosno oko 15.000 kuna.

- Na svakoj sjednici KBC-ova Upravnog vijeća raspravljamo o tome koliko je medicinskih sestara otišlo tijekom proteklog mjeseca na bolovanje, rodiljni dopust ili u mirovinu, pa odmah tražimo zamjenu za njih. Problem je što se na raspisane natječaje ne javi dovoljan broj zainteresiranih kandidatkinja i kandidata, a nekada smo imali dvostruko više prijava od raspoloživih mjesta - ističe Silvana Ganza, predsjednica splitskog ogranka Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara.

Da u toj struci vlada apatija i da kandidatkinje nisu baš privučene uvjetima rada u hrvatskim bolnicama, govori i sljedeća slika.

- Nedavno sam na televiziji gledala Norijadu iz Zagreba. I tamo je nekoliko maturantica, očigledno iz Srednje medicinske škole, nosilo natpis "danas medicinska sestra, sutra krankenschwester". To vam dovoljno govori gdje one sebe vide u budućnosti. Moram istaknuti da će vrlo skoro biti raspisan natječaj za medicinske sestre u našem KBC-u i nadam se da će se javiti dovoljan broj kandidatkinja. Mi bismo primili kolegice i iz drugih gradova, ali jako malo ih se javlja za rad u Splitu - dodaje Ganza.

Medicinske sestre sve češće odlaze na bolovanja.

- Odlaze radi rodiljnih dopusta, što je potpuno normalno, ali sve više i više i zbog iscrpljenosti. Ima puno onih koje su navršile 60 godina života i 41 godinu staža u našoj bolnici, pa se odlučuju otići u mirovinu, jer ako bi za tri godine otišle u "punu" mirovinu imale bi zbog drugog stupa manja primanja - naglašava sindikalna čelnica.

Što je rješenje problema i kako zainteresirati sestre da ostanu raditi u Hrvatskoj?

- Vrlo jednostavno, treba ih stimulirati. Treba im povećati plaće - zaključuje Ganza.

U Zdravstvenoj školi nekada su na svakoj nastavnoj godini bila po tri razreda s ukupno 80-ak budućih medicinskih sestara i jedno odjeljenje primalja. Prije 10 godina smjer primaljstva je ukinut, a sestre su svedene na dva razreda, pa ove godine imaju 55 maturanata.

- Svi će oni završiti svoje školovanje do kraja lipnja ove godine. Ja sam u stalnom kontaktu s glavnom sestrom KBC-a Marijom Grančić i imamo dogovor da sve one mlade ljude koji su zainteresirani, a za sada neće nastaviti svoje školovanje, usmjerimo da se prijave na javne natječaje u KBC-u - tvrdi Mirjana Kurtović, ravnateljica Zdravstvene škole.

Ostaju li dojučerašnji učenici u Hrvatskoj ili žele ići raditi u inozemstvo, pitali smo čelnicu obrazovne ustanove:

- Većina njih bi ostala u Hrvatskoj i ovdje pokušala naći posao. No, "problem" su i oni koji nastavljaju školovanje, žele upisati neki fakultet, pa ih se ne može odmah zaposliti. Kod nas uče vrlo kvalitetna djeca koja se u našu školu upisuju iz osnovnih škola s najboljim ocjenama. Mislim da će velika većina njih u budućnosti biti kvalitetan medicinski kadar.