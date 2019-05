Splitski SDP likuje: Opara mora dati ostavku, pobijedili smo čak i na Mejama, kvartu gdje žive on i njegov koalicijski partner Kerum!

SDP se, nakon izbora za Europski parlament, pokazao kao pobjednik u Splitu i to nakon dugo godina. Na jučerašnjoj pres konferenciji su se pohvalili podatkom kako su izborili pobjedu čak i na Mejama, gradskom kotaru gdje žive i splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara (HDZ) i njegov koalicijski partner, ali i najžešći kritičar, Željko Kerum (HGS).

- Naša stranka je prije dvije godine na lokalnim izborima dotaknula dno. Imamo samo tri vijećnika u splitskom Gradskom vijeću, što je najslabiji rezultat u povijesti SDP-a. Prije godinu i pol dana kada san postao predsjednik Gradske organizacije splitskog SDP-a najavio sam da ćemo se vratiti na vrh splitske političke scene, da je kriza bila privremena i da ćemo doći gdje nam je mjesto. I to se sada dogodilo. Naša lista je bila uvjerljivo najjača lista i ono što sam najavljivao smo i ispunili- kazao je Goran Kotur, predsjednik GO SDP-a Split dodajući kako im je za 20-ak glasova izmakla pobjeda na Kmanu, Kocunaru i Sućidru.

Na konferenciji za medije istaknuli su kako su ostvarili pobjedu na 110 od 165 biračkih mjesta u Splitu te u 17 od ukupno 34 gradska kotara i mjesna odbora.

- Posebno bih se osvrnuo na rezultat HDZ-a, odnosno u ovom slučaju vladajuće koalicije, zbog toga što je HDZ na ovim izborima imao i potporu Hrvatske Građanske stranke (HGS). Pokazalo se da Splićani nemaju povjerenja u vladajuću koaliciju te da je ovo bio svojevrstan referendum o radu gradske vlasti i gradonačelnika Andre Krstulovića Opare. Zbog brojnih propusta ih pozivam da raspišu nove izbore, a gradonačelnika Oparu da podnese ostavku ako mu je stalo do Splita, kako govori- rekao je Kotur.

Ante Cvitković, koordinator kampanje splitskog SDP-a, naglasio je kako im je cilj bio preseliti aktivnosti iz stranačkih prostorija među građane, u čemu su i uspjeli.

- Kucat ćemo na vrata, tražiti probleme i nuditi rješenja. Do sada smo možda bili tihi, ali od sada to sigurno više neće biti slučaj- poručio je Cvitković.

SDP je tako pobijedio u kotarevima: Bačvice, Blatine Škrape, Bol, Grad, Gripe, Lokve, Lovret, Lučac Manuš, Meje, Mertojak, Plokite, Pujanke, Ravne Njive, Spinut, Split 3, Trstenik i Varoš.

- SDP je probio granicu od 20 posto glasova, ali ovo nije naš krajnji cilj. Ne borimo se da bi bilo dominantni nad HDZ-om, već da vratimo povjerenje glasača koje smo bili izgubili u proteklom periodu. Posebno nas vesele pobjede u kotarevima koji se ne percipiraju kao naše biračko tijelo, a to su Ravne Njive, Pujanke i Mertojak. Osvojili smo centar i zapad Splita, a sada se okrećemo i istoku jer to više nećemo tako lako propuštati- zaključio je Davor Matijević, tajnik GO SDP-a i predsjednik Gradskog kotara Blatine-Škrape.