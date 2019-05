Kako se bubrežni bolesnici, koje muči kamenac, ne bi tiskali i gurali po bolničkim čekaonicama, pobrinule su se sve gradske vlasti Splita, unazad tridesetak i više godina. Čak su se pobrinuli i da to mjesto za "razbijanje kamenja" bude u blizini bolnice, i to one na Križinama. Stoga stanovnici Splita mogu te bubrežne kamence razbiti (usitniti), bez posjeta liječniku urologu, ne moraju biti na "listi čekanja", dovoljno je samo da sjednu u automobil i provozaju se Putem Radoševca ili, pak, Ulicom Moliških Hrvata.

Naravno da karikiramo, premda, ruku na srce, i nismo daleko od istine.

Cesta koja ide od "Radisson Blu hotela" (bivši hotel "Split"), preko Poliklinike Kalajžić, pa sve prema križanju s Velebitskom, jedan njezin dio, kako smo već kazali, zove se Put Radoševca a drugi Ulica Moliških Hrvata – toliko je izrovana, izbužana i rascvjetana da se po pravilima struke uopće ne bi smjela nazivati prometnicom.

Zato smo vam i rekli kako se truckajući do mile volje i to bez uputnice – možete riješiti bubrežnog kamenca. Ta jedna, jadna cesta s dva imena najbolje pokazuje u kakvom je stanju naša gradska infrastruktura.

Asfalt joj je zasigurno odavno izgubio svojstva koja asfalt mora imati. Na njoj su zakrpe jedna do druge, slojevi asfalta kojima su se "krpale" buže jedan na drugom tvore izbočine, no ima i dijelova gdje se rupetine i nisu pokušale sanirati.

Posebna je priča kada padne kiša. Rupe na cesti se pretvaraju u bazene pune vode, a svaki vozač zna kolika je opasnost pri prometovanju.

Zbog ove prometnice s dva imena, koja je u takvom (ne)stanju "od davnina", nazvali Damira Ordulja, pročelnika Službe za komunalu Grada Splita, i priupitali ga je li se uopće razmišlja o sanaciji ceste.

– Ta prometnica spada pod izvanredno održavanje i moram istaknuti da je projekt za nju u izradi. Izabrali smo najboljeg ponuditelja za izradu projekta, a za uređenje te prometnice imamo osiguranih 400 tisuća kuna. Kada projekt bude zgotovljen izabrat ćemo, javnim natječajem, najboljeg ponuditelja za izvođenje radova i krenuti u obnovu prometnice. Očekujem da ćemo s radovima početi negdje poslije ljeta – rekao je Ordulj.

Splićani i Splićanke su strpljivi ljudi, pamtimo obećanja i čekamo radove – nakon ljeta.