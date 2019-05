U kampu Stobreč stalno je zaposleno četrdeset ljudi, a tijekom sezone angažira ih se još stotinu, kaže zakupac Ivica Tafra

Kako Grad Split gospodari svojim resursima, vidjeli smo na primjeru Peristila, čije skale, u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti, mjesečno "iznajmljuje" za mizernih 2557 kuna. Pojedine površine, da apsurd bude veći, Banovina daje u zakup čak i bez važećeg ugovora i kune naknade, a jedna od takvih je i površina od 39.000 kvadrata u Stobreču na kojoj se nalazi kamp.

Prostor je još u svibnju 2005. godine u zakup dobio poduzetnik Ivica Tafra, odnosno njegova tvrtka "Excelsus". Ne može se poreći kako je Tafra spomenuti prostor, koji je bio prilično devastiran, oplemenio adekvatnim sadržajima, te je uredio i plažu odmah ispod kampa.

Ono što je problematično u cijeloj ovoj priči jest to što zakupac u zadnje tri i pol godine nema nikakav ugovor s Gradom (a uredno posluje), a samim tim nema ni mjesečnu obvezu plaćanja naknade, kao i to što podmiruje komunalnu naknadu za 500 kvadrata površine, a u najam je, ponavljamo, dobio 39.700 kvadrata.

Nadležni u Banovini se, po svemu sudeći, uopće ne zamaraju spomenutom situacijom, budući da od 2015. godine nisu uopće pokušali definirati odnos s Tafrom.

– Činjenica je da ja u posljednje tri godine radim bez ugovora, no to je ponajprije zbog spora koji Grad Split vodi s državom oko vlasništva nad zemljištem na kojemu se nalazi kamp. Osim toga, na ovaj je teren polagao pravo nekadašnji hotel "Split", odnosno tvrtka "Memento Spalato", od koje je moja tvrtka na koncu morala i otkupiti vlasničke udjele na ovoj zemlji, u vrijednosti od 1,5 milijuna kuna. Nismo htjeli, naime, da netko drugi uđe u posjed nakon toliko našeg ulaganja u kamp. Od 2005. do 2015. godine uložili smo sigurno četiri milijuna eura, vjerojatno i više od toga. Prema ugovoru koji je vrijedio do 2015. godine, naše su se investicije u obnovu i rekonstrukciju kampa trebale "prebijati" s 35.000 eura naknade, kolika je bila godišnja zakupnina. Budući da su ulaganja bila znatno veća, nije ni bilo potrebe za podmirenjem naknade. U svakom slučaju, ako je itko ovdje kome dužan, onda je to Grad prema meni – kaže Tafra, inače čelnik Zajednice utemeljitelja HDZ-a "Dr. Franjo Tuđman" Splitsko-dalmatinske županije.

Iako je neosporno da je zakupac ulagao u kamp, činjenica je da Tafra, neslužbeno doznajemo, u Banovini nikad nije tražio dopuštenje za obavljanje određenih radova, tako da je na gradskom prostoru, da je htio, mogao izgraditi i neboder.

Iz gradske uprave mu to, u svakom slučaju, nitko nije branio, niti je, po svemu sudeći, ikoga bilo briga.

Nakon deset dana čekanja, iz splitske gradske uprave konačno smo dobili odgovor, ali samo na neka od pitanja koja smo im uputili. Premda smo decidirano tražili da nam kažu koliko ima neizvršenih obveza za zakup kampa u Stobreču, odnosno koliko Grad Split potražuje od zakupca, ovu su nam informaciju uskratili.

Nepostojanje novog ugovora uopće se ne spominje, nego samo činjenica da je zakupcu površina u Stobreču dana deset godina na korištenje... Ivica Tafra smatra da mu je Grad Split jednostavno dužan produljiti ugovor zbog ogromnih ulaganja njegove tvrtke "Excelsus" na prostoru kampa.

– U ovaj posao nisam krenuo da bih se obogatio. Svaka kuna zarađena od kampa ostaje na računu tvrtke, nigdje drugdje taj novac nismo transferirali – govori Tafra.

Inače, tvrtka "Excelsus", prema podacima Financijske agencije, godišnje bilježi dobit od otprilike šest milijuna kuna.

Kvadrat manje od eura Ako se uzme u obzir da je godišnja naknada za zakup kampa u Stobreču 35.000 eura, te da se u najam daje ukupno 39.700 kvadrata, ispada da kvadrat kampa Tafru košta manje od jednog eura, preciznije 0,88 eura.