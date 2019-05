Kerum: Opara je kriv što je HDZ izgubio izbore u Splitu. On će biti grobar svoje stranke Splitu, kao što je Baldasar bio grobar SDP-a 

Jedan od onih koji je dao javnu podršku HDZ-u na izborima za EU parlament bio je i Željko Kerum, predsjednik Hrvatske građanske stranke (HGS) i bivši splitski gradonačelnik.



No, HDZ nije dobro prošao u Splitu, već je pobjedu odnio SDP.



- Istina je, dao sam podršku premijeru Andreju Plenkoviću, i to sam mu i osobno rekao prije nekoliko dana kada je HDZ imao predizborni skup za EU parlament u Splitu. Zbog Plenkovića nisam htio sa svojim HGS-om sudjelovati na izborima za EU parlament, jer HDZ-u nisam htio "uzeti" glasove, budući imamo isto biračko tijelo. Ipak, mnogi pravi HDZ-ovci ovaj puta nisu glasovali za HDZ, već za neke alternativne stranke. Da je to tako samo je jedan razlog. A taj se razlog zove Andro Krstulović Opara, sadašnji splitski gradonačelnik. On je za HDZ u Splitu ono što je Ivo Baldasar bio za SDP u Splitu. Samo se SDP odrekao Baldasara, a HDZ se još nije odrekao Opare. Opara će biti grobar HDZ-a u Splitu, kao što je Baldasar bio grobar SDP-a i to ljudi vide - mišljenja je Kerum.



Zanimalo nas je, pa zašto je onda dao Plenkoviću podršku.



- Zato da bi moje izborno tijelo glasovalo za HDZ, budući imamo vrlo slične svjetonazore. Nisam htio da "moji" glasovi odlaze bilo kuda. Da je HDZ kojim slučajem pobijedio u Splitu, odnio bi i pobjedu na državnoj razini. Ovako, zbog Opare su ostali na četiri europarlamentarca, a mogli su ih imati pet, pa i šest - kazuje Kerum.



Dakle, Split je, po Kerumovom mišljenju, odlučio je tko će, a tko neće u EU parlament.



- Pa ne odgovara meni ovakva koalicija. Ja moram biti u koaliciji sa HDZ-om da bi Grad kako tako funkcionirao. Opara do sada za Grad nije napravio ništa. Uradio je nered na Žnjanu, ugasio radna mjesta, zbog njega se svađaju i unutar samog HDZ-a, zamjerio se stanovnicima Splita, uništio je Marjan. Pa taj Opara izjavljuje na predizbornom skupu na Peristilu da njega za gradonačelnika Splita nije postavio HDZ, već građani Splita. Takvom se izjavom zamjerio mnogim HDZ-ovcima. Na kraju krajeva meni osobno odgovara da Opara "vlada" Splitom, jer mi to otvara nove perspektive u 2021. godini na novim izborima, odlučim li se opet kandidirati za gradonačelnika. Pošteno sam ga pobijedio dva puta, pa ću i treći, a to što su mi ukrali izbore neka ide na njihovu dušu- zaključio je Željko Kerum.