Ma lako za nas domaće šta nema vode, mi ćemo se nekako snaći, ali dolaze nam gosti u apartman iza dva popodne... Ljudi bi se sigurni tili otuširat iza puta... Kako ćemo njima objasnit da nema vode, a nitko ne zna kad će popravit kvar? Dat će nam negativnu recenziju i onda smo gotovi.

Govori nam tako uzmenirana iznajmljivačica iz Plinarske, sva u strahu da će joj puknuta cijeva uništiti turističku sezonu, jer, Bože moj, kakvi je to "cosy modern aparment in the center", a "without water".

Iste muke trenutno muče stotine njezinih susjeda, malih iznajmljivača koji od jutros guglaju kako se na engleski kaže da je pukla glavna cijev i da su radnici na terenu, ali da se ne zna kad će doći voda. Mnogi od njih u panici nazivaju našu redakciju i dežurne službe ne bi li saznali kad će doći voda.

E, pa, još se ne zna. Čim saznamo, javit ćemo. U međuvremenu se snađite s cisternama. Jedna je u Nazorovoj, druga kraj Osnovne škole Marjan.