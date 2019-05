'Eksplozija asfalta' nešto prije 9 sati, iznad škole Marjan u Varošu, uznemirila je stanoivnike okolnih ulica. Kako doznajemo, pukla je magistralna vodovodna cijev pa se ogromna količina vode slijeva prema centru grada Matoševom ulicom pored bivše zgrade rodilišta i Starog placa.

Kako doznajemo, na teren je izašla policija, a voda je doprijela sve do Poljane Tina Ujevića i zgrade HNK u centru grada!

Prema prvim neslužbenim informacijama, pukla je magistralna cijev u Nazorovoj ulici. Upućene su interventne postrojbe Vodovoda i kanalizacije da uklone nastalu štetu, kao pripadnici DVD-a Split te JVP-a Grada Splita koji će dežurati na mjestu događaja ukoliko nekome od stanovnika Varoša voda prodre u stambene ili poslovne prostore (podrume), kako bi vatrogasnim pumpama 'išekali' vodu.

Prema dostupnim imformacijama, pola stanovnika Varoša ostalo je bez vode.

- U ovom trenutku ne možemo znati koliko je stanovnika ostalo bez pitke vode. Čak neke dojave o slabijem naponu u cijevima imamo i iz Tršćanske ulice u Spitu. To ćemo znati kada 'otkopamo' kvar i zatvorimo ventile. Prije 20-ak minuta dobili smo desetke poziva sugrađana da velika količina vode iz Nazorove ulčice otječe prema Matoševoj, odnosno Starom rodilištu. Odmah smo poslai naše ekipe na teren koje su već počele raditi na izoliranju kvara.

Čim dođemo do kvara zatvorit ćemo vodu i u prvom trenutku će i veći dio Splita biti bez vode. Stoga ćemo manipulacijom ventila alternativnim pravcima osigurati da što manje stanovniak bude bez vode tijekom sanacije kvara. Oni koji budu bez vode to će stanje morati trpjeti zasigurno nekoliko sati dok se kvar ne otkloni. To će zasigurno biti područje od Starog rodilišta prema marjanskom tunelu i Vidilici - rekao nam je Ivica Perić, tehnički direktor Vodovoda i kanalizacije.

Znaimalo nas je uslijed čega je moglo doći do puknuća magistralne cijevi.

- Ovio su stvari koje se ne događaju tako često i do njih može doći do slijevanja tla, starosti cijevi ili prometa koji se odvija iznad cijevi. Cisterne s pitkom vodom već su poslane na teren i biti će raspoređene po okolnom području - zaključio je Perić.