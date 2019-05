Stiže pomoć za najsiromašnije splitske penzionere: devet tisuća umirovljenika od Grada će dobiti 'zlatnu karticu' za dostojanstveniji život, evo o čemu se radi

Splitski umirovljenici stariji od 60 godina i s primanjima nižim od 2000 kuna, a procjenjuje se da ih je oko devet tisuća, dobit će od Grada Splita zlatnu karticu.

Ona će im služiti kao platno sredstvo u trgovinama i samoposlužnim centrima koji su partneri Gradu, ali i kao identifikacijsko sredstvo u kulturnim i sportskim institucijama gdje će moći ostvariti veliki popust.

Tako bi trebali po simboličnim cijenama kupovati ulaznice za kazališne predstave, koristiti usluge gradske knjižnice, te ostalih kulturnih i sportskih ustanova kojima je osnivač Grad.

Ovisno o primanjima, na kartici će imati od 100 do 300 kuna mjesečno. Ovaj projekt "Moj zlatni Split“ se odrađuje u partnerstvu Grada i OTP banke, a trgovine u kojima će umirovljenici moći koristiti subvenciju Grada bit će objavljene u srpnju, kada se budu aktivirale kartice.

U srpnju će, naime, startati podjela ovih potpora, a već je započelo i prikupljanje dokumentacije i stvaranje baze podataka.

- Sretni smo što su se konačno stekli uvjeti da započnemo realizaciju projekta Moj zlatni Split i aktiviramo karticu za naše sugrađane. Zahvaljujući ovom projektu dobit će karticu na koju će primati mjesečni iznos novca sukladno visini vlastitog prihoda, ali isto tako ona će im omogućiti aktivniji i kvalitetniji društveni život nizom pogodnosti za kulturne i sportske programe.

Ovo je prvi put da Grad Split na ovaj način formira bazu splitskih umirovljenika utemeljenu na socijalnoj osnovi, koja će odrediti prvenstvo i omogućiti da pomoć stigne onima koji su stvarno ugroženi i kojima je doista potrebna - kazala nam je Jelena Hrgović Tomaš, zamjenica gradonačelnika Splita.

Želja im je, nastavlja, razvijati karticu Moj zlatni Split i dodavati nove pogodnosti, ali i, sukladno mogućnostima, podizati prag koji su u prvoj fazi postavili na mjesečnom prihodu do 2000 kuna.

Glavni cilj im je, kaže zamjenica gradonačelnika, omogućiti građanima dostojanstvene zlatne godine.

Umirovljenici čija mjesečna primanja ne prelaze dvije tisuće kuna sve do 21. lipnja 2019. godine moći će traženu dokumentaciju predati u prostorima svojeg gradskog kotara ili mjesnog odbora ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 8 do 10 sati, a srijedom od 16 do 18 sati.

Budući da su moguće gužve važno je napomenuti da će i nakon 21. lipnja 2019. godine biti moguće podnositi zahtjeve, ali u Gradskoj upravi, Obala kneza Branimira 17.

Osim visine ukupnih prihoda ostali uvjeti za dobivanje kartice su i prebivalište na području Grada Splita neprekinuto najmanje tri godine do dana podnošenja zahtjeva, dob od 60 i više godina, a uvjet je i da nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu drugi stan ili kuću, poslovni prostor, apartman ili kuću za odmor, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje. U mjesečni iznos mirovine uračunava se i zaštitni dodatak za tekući mjesec.

Svi umirovljenici kojima Grad Split već isplaćuje naknadu također moraju donijeti zahtjev za novu potporu zbog promjena koje će stupiti na snagu.

Potporu neće moći ostvariti umirovljenici koji su ostvarili pravo na uslugu stalnog smještaja u domu socijalne skrbi na temelju rješenja Centra i umirovljenici koji imaju rješenje Upravnog tijela o pravu na naknadu korisnicima osobne invalidnine Centra.

Ovisno o primanjima, potpore će iznositi od 100 do 300 kuna Kartica Moj zlatni Split namijenjena umirovljenicima sadržavat će određen mjesečni novčani iznos i to: - za umirovljenike s ukupnim prihodima do 900 kuna u iznosu od 300 kuna

- za umirovljenike s ukupnim prihodima od 900,01 kuna do 1200 kuna u iznosu 250 kuna

- za umirovljenike s ukupnim prihodima od 1200,01 kuna do 1500 kuna u iznosu od 200 kuna

- za umirovljenike s ukupnim prihodima od 1500,01 kuna do 2000 kuna u iznosu od 100 kuna