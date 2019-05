Radovi na "Westgateovu" tornju, koji bi trebao biti najviši u Hrvatskoj s 27 katova, pokrenuli su se, ako se tako može nazvati postavljanje armature koja je prethodno bila uklonjena. Naime, prije mjesec dana je, kao mjera sanacije, ispiljena dotrajala armatura koja je uzalud čekala nastavak penjanja uvis ove zgrade, koja je "zapela" na 17. katu.

Ovih dana ponovno su postavljene visoke čelične žice, dizalice su se "zavrtjele" i radnici su se pojavili na gradilištu. Koliko će sama gradnja odmaknuti ovaj put i kojim tempom, nismo uspjeli doznati od zaposlenih na gradilištu.

– Radovi su nastavljeni, idu prema dozvoli do 27. kata. Ne zna se točno kako će izvedba ići, sve ovisi o brojnosti ljudi na gradilištu, odnosno o izvođaču. Znate kakva je danas situacija s nedostatkom radne snage. Točan datum završetka posla ne znamo – kazao nam je pomoćnik glavnog nadzornog inženjera.

Godinu i pol se nije ništa radilo, a sad radnici smatraju da bi trebali ići do kraja. No, oprezni su u prognozama.

– Za sada se čini da je ozbiljno. Ali, znate kako je to kod nas, nikad niste sigurni što vas čeka – rečeno nam je na gradilištu.

Upućeni smo da Davora Pavlova, predstavnika investitora, trebamo pitati je li financijska konstrukcija projekta stabilna poput one armiranobetonske koju građevinari izrađuju za ovaj neboder, no doznajemo kako je on danas na službenom putu u Zagrebu.

Podsjetimo, prošli mjesec, kad se skidala dotrajala armatura sa zadnje etaže, Pavlov nam je kazao kako ne može prognozirati kada će radnici "Tehnike" krenuti punom parom u nastavak izgradnje nebodera. Je li u međuvremenu ovaj ambiciozni građevinski projekt dobio financijsku injekciju dovoljnu da pokrene izgradnju najvećeg nebodera u Hrvatskoj, vidjet će se uskoro po intenzitetu radova.