Učenici završnih razreda srednjih škola diljem Hrvatske danas slave zadnji dan nastave.

Dan je to istovremeno prožet i tugom i srećom, rastanak od kolega iz školskih klupa, ali i početak jedne nove faze života. Vremena za slavlje nemaju mnogo, jer je državna matura "iza kantuna" i prvi ispiti počinju već 3. lipnja, no, bez obzira na sve, zadnji dan srednje škole obilježavaju, a vremena za pjesmu i piće uvijek se nađe.

U Splitu tradicionalno okupljanje maturanata kreće ispred škola i uz litre alkohola vrlo često se nađe i glazbena podrška – harmonika, kako bi se što lakše opjevali bezvremenski hitovi, a onda se zabava premješta na gradske plaže ili u iznajmljene vile do kasnih noćnih sati.

– Imamo problem, jer nan je škola popodne i puno nas ima ispravljat ocjene, normalno - sve u zadnji tren. Kad to sve riješimo, malo ćemo se družit isprid škole, di nan dolazi i harmonikaš da podigne atmosferu. Dogovor je da svi obučemo bile majice kako bi se jedni drugima mogli potpisat. Kasnije idemo u Brštanovo kod kolegice iz razreda. Kupili smo mesa, gradelavat ćemo i feštat – kaže jedan od maturanta iz Graditeljsko-geodetske tehničke škole, dodajući da su oni pametniji već u prosincu iznajmili kuće u okolici Splita kako bi osigurali večer bez policijskog posjeta:

– Nema smisla slavit u gradu. Bolje je ovako Bogu iza nogu, di nikome nećemo smetat, a na miru možemo proslavit.

U dvorištu V. gimnazije "Vladimir Nazor" u poslijepodnevnim satima odjekivat će žestoki ritam DJ-a.

– Zadnjih sedam godina u dvorištu škole naši učenici organiziraju koncert. Ove godine za DJ pultom bit će naš učenik iz trećeg razreda. Upoznala sam svoje učenike tijekom ove četiri godine i vjerujem da će sve proći u najboljem redu – ističe ravnateljica Ankica Kovač, dodajući da je alkohol zabranjen u školskom dvorištu, te će boce, ako ih pronađu, biti odmah zaplijenjene i bačene.

Učenici Pomorske škole tradicionalno zapjevaju ispred škole, ali brzo se raziđu, svatko svojim putem, naglašava ravnatelj Dragan Pavelin.

– Koliko znam, uvijek se među ekipama dogovore tko će gdje. Budu ili po gradu ili idu na sela jedni kod drugih. Poseban savjet za ovaj dan nemamo. Uvijek im govorimo da ne pretjeruju s alkoholom jer to zna loše završiti, a to vrijedi i za danas – kaže Pavelin.

Pod Marjanom se nalaze dvije srednje škole, Trgovačka i Turističko-ugostiteljska, a kakvi su planovi maturanata pitali smo Ivu Bilića, ravnatelja potonje obrazovne institucije.

– Teško je dati pametan savjet. Zadnjih nekoliko godina angažirali smo ispred škole bend ili DJ-a, kako bismo imali sve pod kontrolom i što manje stresa na taj dan, ali nije naišlo na dobar odjek kod maturanata. Oni su stvari uzeli pod svoje i danas se to svodi na harmoniku i alkohol.

Nadam se da će jednom shvatiti da nije sve u opijanju i da će biti i društveno odgovorni, kao kolege iz ostalih gradova koji organiziraju akcije pomoći beskućnicima i slično. Jedino što im danas mogu poručiti je da paze na sebe. Također mnogi u školu inače dolaze automobilima, ali neka se danas ne prave važni. Radije ostavite auto kod kuće i dođite pješke, autobusom ili taksijem – poručuje Bilić.

Kao pozitivan primjer treba istaknuti maturante III. gimnazije, koji su skupili novac i kupili hranu i potrepštine koje će danas u 11 sati predati Udruzi "MoSt".

Susret sa zagrebačkom norijadom prije 20 godina neće zaboraviti naš kolega Saša Ljubičić.

– Split u to vrijeme nije poznavao masovna okupljanja i slavlja, samo su neki znali ići piti na Bačvice, i to je bilo to. U Zagrebu sam se susreo s masovnim slavljem, odnosno norijadom. Došao sam na Trg bana Jelačića i vidim masu kako zviždi i veseli se, svatko u majici svoje škole.

Nisam se previše obazirao, čekao sam tramvaj, cijeli skockan u odijelu, jer sam išao na snimanje HTV-ove emisije "Latinica". Ispred mene je prolazio tramvaj, a neki mali me kroz prozorčić posuo kilom brašna. Bio sam prekriven od glave do pete, kao pekar.

Od šoka nisam stigao ni reagirati, a tramvaj je već otišao. Nije mi preostalo ništa nego se dobro otresti od brašna - govori Saša, upozoravajući mlade da ne pretjeruju s alkoholom jer će završiti na Hitnoj na ispumpavanju.