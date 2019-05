Sutra je zadnji dan nastave za malo manje od 35.000 maturanata, među njima i nekih pet tisuća maturanata u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Njima je to (naivnima, jer najgore ih tek čeka) jedan od najsretnijih i najiščekivanijih dana u životu, ali njihovim roditeljima, pa i učiteljima, to je dan koji bi najradije prespavali i probudili se tek kad im njihov maturant nakon velike fešte (koju drugdje zovu Norijada) dođe doma živ i zdrav.

U Splitu ni ove godine neće biti organizirane javne proslave mature, nego to maturanti slave u vlastitom angažmanu. A to u pravilu znači da će već rano prijepodne napustiti školu i započeti sveopći dernek po gradu. Na kraju će se razmiliti po tulumima u privatnim aranžmanima "po kućama" ili po kafićima, a majke i očevi će im prije toga valjda stotinu puta napomenuti "nemoj pit" i "pazi šta radiš".

I s pravom će im to govoriti jer je jako tanka granica od "smijuše do plakuše". Znaju to njihovi roditelji dobro, i sami su prije nekoliko desetljeća bili ludi i mladi i tulumarili zadnjeg dana škole, a često i svjedočili kako su te završne fešte znale izmaći kontroli...

Potvrđuje nam to i splitski pedijatar dr. Joško Markić, gradski vijećnik SDP-a koji je i sam kao liječnik Klinike za dječje bolesti KBC-a Split skupa s kolegama i medicinskim sestrama liječio maloljetnike koji su podcijenili razornu snagu alkohola i završili u bolnici zbog intoksikacije.

- Važno je da roditelji znaju gdje će im, s kim i do kada biti djeca i da im daju jasne upute vezane za ponašanje. U slučaju da ipak netko od njih ili njihovih prijatelja pretjera s konzumacijom alkohola i prestane reagirati na podražaje, važno je da ih nipošto ne ostavljaju same, nego da odmah pozovu Hitnu pomoć i u međuvremenu ih stave u bočni položaj. Najbolje bi bilo da se svi provesele bez alkohola, a ako ipak odluče popiti, neka piju umjereno. Dobro bi bilo i da prethodno nešto pojedu i da ne miješaju pića - savjetuje dr. Markić.

Posebno apelira na maturante s vozačkom dozvolom da nipošto ne sjedaju za volan ako su popili koju čašicu.

- Mladi ljudi nisu svjesni svojih granica kad popiju. A neki počinju piti jako rano, već negdje s 13 godina. Prije smo na Intenzivnoj znali imati svaki vikend po dvoje-troje mladih kojima smo mjerili i do tri promila alkohola u krvi, sada je, srećom, toga puno manje - kaže ovaj liječnik.

Mladi ljudi imaju slabiju toleranciju na alkohol ​Otrovanja alkoholom očituju se poremećajima ponašanja, nejasnim govorom, gubitkom pamćenja, dezorijentacijom, gubitkom ravnoteže i koordinacije pokreta, poremećajima svijesti sve do kome, depresijom centra za disanje, pa čak i smrću. Uz trovanje alkoholom česti su mučnina i povraćanje te pri tome lako može doći do aspiracije želučanog sadržaja. Stoga se intoksicirane osobe ne smiju ostaviti bez nadzora, a u slučaju povraćanja ih treba postaviti u bočni položaj. Opasnost su, upozorava naš sugovornik, i metabolički poremećaji kao što su hipoglikemija, o čemu posebnu pažnju trebaju voditi djeca oboljela od šećerne bolesti. Mogući su i mnogi drugi elektrolitski poremećaji. Učinak alkohola na stanje svijesti izravno ovisi o koncentraciji alkohola u krvi. Važno je znati da se u djece i adolescenata poremećaji svijesti, posebno koma, pojavljuju pri nižim koncentracijama alkohola u krvi u odnosu na odrasle osobe