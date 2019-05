Umjesto da se u gradu grade novi bazeni za rekreativce i sportaše i tako rasterete poljudski, koje svi klubovi i građani koriste zimi, u Splitu imamo situaciju kada je upitno hoće li uopće proraditi otvoreni bazen na Zenti, jedan od tri bazena koja se koriste u ljetnim mjesecima.

Zbog jako lošeg stanja bazena, posebice strojarnice, isključene električne energije i pitanja financiranja tekućih troškova zbog nepodmirenih obveza od strane najmoprimca koji sad izlazi iz kluba O'Hara, u pitanju je funkcioniranje bazena.

- Bazen bi obično počeo s radom 1., odnosno 10. lipnja, negdje pri završetku školske godine. Krenuli bi treninzi za redovite plivače, obuka neplivača, škola plivanja, oko 400 djece bi ljeti koristilo ljetni bazen na Zenti uz vaterpoliste POŠK-a. Sada imamo situaciju da prvi put u 80 godina postojanja kluba nismo sigurni da će bazen uopće proraditi ovog ljeta. Grad Split dao je OVK POŠK na upravljanje, no oni imaju silnih problema oko naplate potraživanja od strane najmoprimca, isključena je struja, kotlovnica ne radi, a Grad kao vlasnik bi se trebao bolje brinuti za bazen. Tijekom protekle zime imali smo višemjesečnu pauzu zbog obnove poljudskih bazena, a sada nam je cijela budućnost upitna. Ako bazen ne proradi, izgubit ćemo bazu plivača - upozorava Jurica Topić, predsjednik PK POŠK.

POŠK je osnovan davne 1937. godine izgradnjom plivališta u uvali Zenta. Zahvaljujući organizaciji Prvenstva Europe u plivanju, skokovima u vodu i sinkroniziranom plivanju, u Splitu 1981. godine izgrađen je novi moderni bazen. Spomenimo samo neka od velikih klupskih imena koja su proslavila Split i Hrvatsku: Milivoj Bebić, Deni Lušić, Damir Polić, Đurđica Bjedov, Duje Draganja, Anamarija Petričević, Smiljana Marinović, Hrvoje Barić...

Problemi s bazenom počeli su odavno. Još 2010. godine blokiran je rad VK-a POŠK zbog prevelikih dugova koji su se nakupili prijašnjih godina. Formiran je novi vaterpolski klub OVK POŠK, koji je zatražio i dobio od Grada Splita mogućnost upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada, kao i korištenje prostorija koje je nekada koristio VK POŠK Split, odnosno bazen i pripadajuće poslovne prostore, kao i prostor u kojem je klub O’Hara. Novac od najma prostora išao je OVK-u POŠK, i to za tekuće održavanje objekta na Zenti. Plivači su do sada imali osigurane termine za treninge.

Nedavno su najmoprimci O'Hare najavili odlazak dvije godine prije isteka ugovora, čime POŠK stavljaju u nezgodnu situaciju, odnosno bez 40-ak tisuća kuna mjesečno.

Ozren Bužančić iz OVK-a POŠK ipak se nada da se neće dogoditi ono najgore i da će bazen ipak biti u funkciji ovoga ljeta.

- U razgovorima smo s Gradom Splitom koji bi upravljanje bazenom prepustio Javnoj ustanovi Športski objekti, što je dobro, jer ona ima kapacitet i ljude koji bi sanirali probleme strojarnice i pumpi koje sada ne rade. Angažiran je sudski vještak koji će ustanoviti pravo stanje na bazenu, pa će se znati i troškovi za sanaciju. Moram kazati da nam je Grad prepustio sredstva od zakupa za održavanje bazena, no ona nisu dostatna za pokrivanje svih troškova jer je stanje bazena loše, troškovi vode su veliki, struje također, plus ostali troškovi. Slijedi nam još razgovora, no vjerujem da će se naći pozitivno rješenje za bazen - kaže Bužančić.