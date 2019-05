Splitu, kako smo već pisali u nekoliko navrata, kronično nedostaje stanova za iznajmljivanje. Svi se žele baviti turizmom, pa je cijena za ono malo stanova koji su podstanarima ostali slobodni za dugoročni najam otišla u nebo.

Na nekoliko oglasnika naišli smo na cijene koje su, kažu nam procjenitelji i agenti za prodaju nekretnina, više nego nerazumne, a pokazuju i svu lakomost i sebičnost iznajmljivača.

Tako smo nabasali na jedan preskupi jednosobni namješteni stan, koji ne odiše nikakvim luksuzom. No, vlasnici ipak od budućih podstanara traže papreni iznos.

– Split, Gripe. Novouređen, jednosoban stan ukupno korisne površine 45 m2, na trećem katu stambene zgrade. Sastoji se od kuhinje s trpezarijom, spavaće sobe, kupatila i lođe. Stan je kompletno opremljen, klimatiziran i dostupan na duže razdoblje. Cijena 900 eura. Polog iznosi jednu mjesečnu najamninu. Agencijska provizija je jedna mjesečna najamnina uvećana za pripadajući PDV – stoji u tom oglasu na Njuškalu, u kojem se ne navodi da nude turistički najam, nego je stan očito u "običnom" najmu.

Dakle, neka obitelj, student ili možda neki poslovnjak za godinu dana iznajmljivanja tog "običnog" stana trebali bi izdvojiti 80 tisuća kuna?!

Podatke i fotografije tog stana poslali smo jednoj agentici za nekretnine, koja je uvjetovala da bude anonimna jer, kaže, ne smije "pljuvati" po najmodavcima od kojih živi.

– Taj stan na Gripama, uz Meje i Bačvice jedan od skupljih kvartova, ne vrijedi ni približno 900 eura. Dopuštam da može biti stanova te kvadrature i te cijene, ali onda moraju biti iznimno luksuzno opremljeni, imati bazen ili jacuzzi, veliku terasu, nalaziti se uz more, imati dva parkirališna mjesta i sl., a ovaj to nema, štoviše namještaj u njemu je jednostavan, ne odiše nikakvom posebnošću. Ovaj stan na tržištu vrijedi između 300-400 eura, nikako 900. No, očito je kako je najmodavac "ispalio" tu suludu cijenu, pa ako mu upali – upali... Međutim, sve je više takvih ekstremno skupih nekretnina za iznajmljivanje koje nemaju pokriće – kaže agentica.

Za komentar smo upitali i ovlaštenog procjenitelja nekretnina Roka Mijanovića, koji nam objašnjava:

– Znam da je cijena stanova za unajmljivanje u protekle dvije-tri godine otišla u nebo, ali ovo što čujem da se traži 900 do 1000 eura za stambenu jedinicu od 40-ak kvadrata, zaista je van svake pameti. I to još, koliko vidim, ne radi se o nikakvom luksuzu, nego normalno opremljenom stanu. No, kao i u svemu, tu vlada zakon ponude i potražnje, ali jedna građanska obitelj s normalnim primanjima to sebi ne može priuštiti.

Štoviše, od onih koji unajmljuju stan traži se i 1000 eura pologa, a agencija traži 1000 eura za proviziju, dakle u startu morate iskeširati 3000 eura! Pa tko to može. Grad i država bi trebali imati jedan fond stanova koje bi koristile obitelji, te bi plaćale cijenu jednog normalnog najma, a ne da su stanovnici Splita žrtve bujajućeg turizma. Trenutna ponuda stanova je mala jer većina građana tijekom ljeta stanove iznajmljuje turistima, a ovo ljeto sigurno neće biti svi puni, pa će se iznajmljivači opet vratiti podstanarima te će biti više stanova na raspolaganju i sukladno tome cijena će onda naravno padati. Stoga, potrebno je malo strpljenja jer cijene će neminovno nakon ljeta pasti – kaže Mijanović, uz napomenu da za poslovne ljude ili turiste koji žele duže boraviti u nekoj destinaciji, taj najam nije preskup.

– Bolje je turistu ili nekom poslovnom čovjeku koji dolazi u Split plati za stan 1000 eura mjesečno nego da plaća 70-80 eura dnevno apartman. Međutim, tu cijenu malo tko od građana Splita može platiti – kaže Mijanović.

U oglasniku smo naišli i na stan slične veličine, koji se dugoročno iznajmljuje studentima, a za njega se traži oko 1000 eura. Očito najmodavci računaju da bi stan mogao unajmiti sin ili kćer nekih ultrabogatih roditelja.

U nekoliko kvartova su se polakomili i vlasnici garsonijera. Tako za potpuno namještenu garsonijeru traže i do 600 eura!

A za trosoban stan u gradu, u cijenu je uključeno i parkirališno mjesto, te je "prožet tirkiznom bojom koja u životni prostor unosi smirenost i uravnoteženost s dozom egzotike", najmodavci traže 1800 eura ili 13.500 kuna! No, na Bačvicama ima i onih koji za luksuzan dvosoban stan traže i 2200 eura, tj. oko 16.400 kuna.

S nekim vlasnicima stanova muku muče i agenti nekretnina, koji ih pokušavaju urazumiti i uvjeriti da ne traže prevelike cijene, ali najmodavci misle ako su prošle godine za stan u dugoročnom najmu tražili 300 eura, sada mogu povisiti cijenu na 600 eura?!

Traže unaprijed 312 tisuća kuna Trenutno najskuplji stan koji se iznajmljuje u Splitu, luksuzni je stan od 120 m2, u prizemlju zgrade na Žnjanu, južne orijentacije. Cijena je 26 tisuća kuna ili oko 3500 eura. Vlasnik se očito ne želi baviti dnevnim, turističkim najmom, ali zato traži godinu dana unaprijed plaćanja, što bi vas stajalo 312 tisuća kuna! A uz to morate dati i polog od 3500 eura, te agenciji 26 tisuća kuna + PDV! – Ispred je lijepa velika privatna terasa od 160 m2, s vanjskim bazenom i jacuzzijem, a 150 metara od apartmana je prekrasna plaža Žnjan. Stan se sastoji od kuhinje, blagovaonice, dnevnog boravka, tri kupaonice, tri dvokrevetne sobe... – navodi se, između ostalog, u oglasu.