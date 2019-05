Grad ni dalje ne uspijeva riješiti problem karetaša i rikši po centru Splita, ima ih na svakom kantunu, a gotovo svi su bez dozvole; Jedan čak bez imalo srama poručuje kako 'nije lud tražit dozvolu'!?

'Komunalni i prometni redari u suradnji s policijom i dalje će nastaviti kontrolu vožnje električnih dostavnih vozila izvan radnog vremena, te posjedovanja prometne registracije i odobrenja za dostavu', najavljuje pročelnik Ordulj

Nepropisna i nelegalna dostava električnim vozilima samo je jedan segment koji uvelike doprinosi kaosu na uskim ulicama u centru grada, ali i jedan od razloga za hitno donošenje nove odluke o komunalnom redu.

No, bez obzira na najave, ovog ljeta očito ćemo "voziti" po starome, jer bi se nova odluka, koja još uvijek nije izglasana na Gradskom vijeću, prema najavama iz Banovine, trebala početi primjenjivati tek početkom iduće godine.

Tako će se i ove sezone, u gradu čije su javne površine već prekrcane štekatima, bankomatima, reklamama, rikšama, karetima, štandovima i mjenjačnicama, nastaviti po starome.

Očito je da će po svome nastaviti voziti i pojedini "karetaši", a upravo oni koji učestalo prozivaju Grad zbog "oštrih" pravilnika, uopće ne kriju da se ne pridržavaju dopuštenog vremena dostave. Osim toga, veliki broj dostavljača uopće nema odobrenje lokalne vlasti za rad u jezgri, odnosno nisu ga ni zatražili.

Vjerovali ili ne, u ovom trenutku samo 14 kareta posjeduje dozvolu za dostavu u uskom središtu grada, a među njima su i dva vozila tvrtke "Roto dinamic", koja prije mjesec dana nisu ni bila na popisu "legalista".

Za njih smo sasvim slučajno doznali kada je njihov vozač odlučio parkirati opskrbno vozilo na Peristilu, a ljutiti sugrađani su to zabilježili i poslali na adresu "Slobodne".

Tada su nam u Banovini kazali da iz spomenute tvrtke uopće nisu tražili odobrenje za obavljanje dostave robe u zoni zabrane prometovanja. Kontaktirali smo spomenutu tvrtku, ali nam nisu odgovorili zašto nisu predali zahtjev i platili godišnju dozvolu u iznosu od 10 tisuća kuna.

Jednako tako Boris Plenković, vlasnik obrta "Elektrovozila", koji ima osam dostavnih kareta, toliko je daleko otišao da je preko naših novina poručio Banovini da "nije lud" da traži dozvolu za prijevoz.

I, točno je, Plenković do danas uopće nije predao potreban zahtjev, dok je tvrtka "Roto dinamic", nedugo nakon našeg pitanja, očito poslala zahtjev i dobila odobrenje za obavljanje opskrbne djelatnosti.

Budući da "ilegalci" bez ikakvih sankcija preko noći mogu postati legalisti, upitali smo Damira Ordulja, gradskog pročelnika za komunalu, zašto tvrtke koje već duže vremena krše propisana pravila, bez ikakvih posljedica mogu zatražiti dozvolu.

Važno je naglasiti da to nije problem samo kod "karetaša", već i kod ostalih djelatnosti.

– Vaš prijedlog da se ona vozila koja nemaju dozvolu sankcioniraju tako da im neko vrijeme Grad ne izda dozvolu, ma koliko izgledao normalan i logičan, nažalost, nema pravno uporište u postojećim zakonima, odlukama i pravilnicima – odgovorio je Ordulj i napomenuo da od prošlog tjedna komunalni redari pojačano nadziru radno vrijeme i zauzimanja javne gradske površine s električnim kolicima u staroj jezgri bez odobrenja gradske uprave.

– Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnom redu, u prekršaju (prošlog tjedna, op.a) je zatečeno 14 prekršitelja za koje se provodi prekršajni postupak. Novčane kazne za pravne osobe su od 2000 do 10 tisuća kuna, za odgovorne osobe u pravnoj osobi od 1000 do 2000 kuna, fizičke osobe-obrtnike od 1000 do 5000 kuna i fizičke osobe od 500 do 1000 kuna.

Sukladno Prekršajnom zakonu, mandatne kazne su pola od najnižeg iznosa, a prekršitelji imaju mogućnost plaćanja umanjene kazne na licu mjesta – nabrojio je šef komunale.

Ako sve to zbrojimo, proteklog tjedna su prometni redari ispisali 46 obavijesti o počinjenom prekršaju električnim vozilima, koja su zatečena nepropisno parkirana u pješačkoj zoni, a ukupan iznos zaduženja po kaznama je 13.800 kuna.

Damir Ordulj nam je potvrdio da će komunalni i prometni redari u suradnji s policijom i dalje nastaviti kontrolu vožnje električnih dostavnih vozila izvan radnog vremena, te posjedovanja prometne registracije i odobrenja za dostavu.

Najavio je da su i u pregovorima s predstavnicima vozača rikši, kako bi im se osiguralo nekoliko mjesta na parkiralištu uz more, kod Sv. Frane, što znači da svaku rikšu koju ugledate parkiranu na Rivi, Pjaci, Voćnom trgu ili pokraj Đardina, možete slobodno fotografirati i prijaviti putem aplikacije "Gradsko oko" jer je nepropisno parkirana.

Dakle, ono što smo prije nekoliko godina pričali kao vic, danas je apsolutno dio naše svakodnevice jer je kroz navedene primjere očito da splitski poduzetnici vrlo često prvo pokrenu posao, a tek onda traže potrebne dozvole.

Uostalom, očito je da im nitko ništa ne može.