Princ Edward družio se s učenicima splitske gimnazije; Oduševili su ga izvedbom mjuzikla, ali jedna stvar posebno ga se dojmila kod ovih mladih Splićana

- Drugačije smo ga zamišljali, ali bio je sasvim obična, normalna osoba, entuzijastičan, puno toga ga je zanimalo, imao je odličan, topao pristup i pomogao i nama da se do kraja opustimo – kazala nam je Jana Videka, učenica trećeg razreda splitske Prve gimnazije, nakon što je s kolegicama i kolegama izvela nekoliko pjesama iz mjuzikla "Our House" i "City of Stars" iz "La La Landa", a potom su se imali priliku i družiti se s britanskim princom Edwardom koji je posjetio njihovu školu u okviru dvodnevnog boravka u Splitu.

Bilo je treme i prije dolaska slavnog gosta, kao i prije svakog nastupa, ali je gost iz britanske kraljevske obitelji svemu dao novu dimenziju. No, to se nije primjećivalo na izvedbi splitskih gimnazijalaca koji su impresionirali princa Edwarda.

- Nije nam svejedno, drago nam je što smo ostavili dobar dojam – kazal je Lucia Radić, također "trećašica" Prve gimnazije koja već 25 godina surađuje s Astor Collegeom iz Dovera, čiji je Split grad prijatelja, a ta suradnja uključuje razmjenu studenata, zajedničke umjetničke izložbe i produkcije popularnih mjuzikala.

U razgovoru s učenicima koji su kroz svoju izvanškolsku glazbenu aktivnost s kolegama iz Astor Collegea producirali već devet mjuzikala izvođenih u Hrvatskoj i Velikoj Britaniji, princa Edwarda su zanimali brojni detalji njihovih produkcija, kako razmjenjuju ideje s učenicima iz Dovera, kada imaju zajedničke probe prije nastupa, tko režira predstave, jesu li u Engleskoj bili još negdje osim u Doveru...

Na pitanje koja će im biti sljedeća produkcija kazali su kako bi željeli raditi "La La Land", ali to još nije sigurno.

Uz glazbeno umijeće princa Edwarda je oduševio i briljantni engleski splitskih gimnazijalaca.

- Pokazao je da jako dobro poznaje mjuzikle – kažu učenici Prve gimnazije, a to nije nimalo čudno s obzirom da se princ Edward u jednom životnom razdoblju bavio produkcijom mjuzikala i televizijskih programa, a osnovao je i producentsku tvrtku.

Prije druženja s učenicima, princ Edward je razgledao nekoliko učionica Prve gimnazije u pratnji njezinog ravnatelja Marijana Puljiza i profesorice engleskog jezika Olge Granić koja je i koordinatorica suradnje s Astor Collegeom.

- Jako nam puno znači što je princ Edward upravo našu školu izabrao za posjet, to je nagrada i "točka na i" dugogodišnje suradnje s Doverom koja će se i dalje nastaviti – kazao nam je ravnatelj Puljiz.

Nakon Prve gimnazije, princ Edward je prija odlaska iz Splita otvorio ured tvrtke ICE Marine Design, a potom posjetio Galeriju Meštrović gdje je razgledao djela Ivana Meštrovića, jednog od rijetkih umjetnika čija su djela za života bila izložena u londonskom Victoria & Albert muzeju 1915. godine, prije njega ta je čast pripala samo Augusteu Rodinu.

U Galeriji Meštrović princ Edward se susreo i s prof. Miroslavom Radmanom čiji institut MEDILS surađuje sa Sveučilištem u Cambridgeu.