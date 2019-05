Na Marjanu će se posjeći daleko više od 20.000 borova? Ugovor o prodaji drvne mase daje naznaku o više nego dvostruko većem broju!; Hoće li se uopće nastaviti ovakva sanacija? 

Grad Split raspisao je Javni poziv za prodaju drvne mase. Prodaje se 10.000 kubičnih metara borovine sa Marjana. Ovo je drugi javni poziv za otkup drvne mase, podsjetimo, na prvome je početkom ožujka pobijedila firma “Matima project” koja vrši sječu stabala u šumi.

Za razliku od prvog nadmetanja, na kojem je početna cijena prodaje bila 40 kuna po kubičnom metru, Grad je povisio cijenu, ona sada iznosi 200 kuna po kubičnom metru.

- Prvi put smo tek učili. Sad kad smo vidjeli nakon prvog natječaja da je “Matima project” ponudila 201 kunu po kubičnom metru, odlučili smo da nećemo ići ispod 200 kuna, a možda od nekog dobijemo više - objašnjava nam Nenad Ružić, koordinator Kriznog stožera za Marjan.

Onaj koji dobije posao morat će se obavezati da će dnevno odvoziti 300 kubika drvne mase, uključujući granjevinu i deblovinu do privremenog odlagališta na Benama. Ova norma nije bila navedena u prethodnom javnom pozivu raspisanom u veljači, radi čega je odabrani izvođač sebi mogao dozvoliti kašnjenja u odvoženju i gomilanje drvne mase na Benama, što bi se sada trebalo izbjeći.

Također, izvođač će biti dužan samljeti drva na licu mjesta te ih takva odvoziti u zatvorenim kamionima do mjesta gdje će biti spaljena.

- Za radove sječe moglo se direktnom narudžbom angažirati izvođača, jer je u pitanju opasnost od elementarne nepogode. Ali, za prodaju drvne mase mora se provesti postupak javne nabave pa je moguće da bude netko drugi odabran. - napominje Ružić.

No, ni kod sječe borova stvari u ovom trenutku nisu jednostavne. Naime, još se nije počelo sječi 10.000 kubika drvne mase za koju je Grad raspisao javnu nabavu za prodaju. Niti je u ovom trenutku jasno što će biti sa sječom. Naime, “Matima project” su prema prvom Ugovoru u ožujku bili angažirani od Grada da posjeku 5.000 kubika šume. Kako doznajemo od Ružića, oni taj posao ovih dana privode kraju.

Podsjetimo, Gradsko vijeće na tematskoj sjednici o Marjanu nije dalo zeleno svjetlo prijedlogu gradonačelnika Opare da se izvođaču odobri novi ugovor za sječu još 10.000 kubika zaraženih borovih stabala.

Umjesto toga, vijećnici su usvojili Zaključak kako gradonačelnik mora za iduću sjednicu “predložiti odluke Gradskome vijeću kojima se osiguravaju sredstva za otklanjanje opasnosti od nastanka elementarne nepogode u Park šumi Marjan”

Za prvu sječu Grad je odobrio 2,6 milijuna kuna s PDV-om “Matimi”. Budući bi u nastavku trebalo posjeći dvostruko više stabala, novi ugovor iznosio bi preko četiri milijuna kuna. Ali, novci nisu odobreni.

- Novi Ugovor je skoro već napisan, za koji dan ga trebaju pregledati u Matimi. Gradonačelnik ima mogućnosti trošenja gradskih sredstava do milijun kuna, a poslije ćemo vidjeti. To je pitanje za pravne službe, vjerujem da će se pripremiti materijali do iduće sjednice za Gradsko vijeće. - napominje Ružić.

Prodajom drvne mase Grad bi mogao zaraditi skoro pola iznosa za sanaciju šume. No, neki oporbeni vijećnici smatraju da su u pravu kritičari koji tvrde da je ovakva sanacija pogrešna. Obzirom na razjedinjeno stanje u Gradskom vijeću, ostaje za vidjeti hoće li Opara uvjeriti vijećnike da se nastavi sanacije Marjana kakva se provodi.