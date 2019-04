Iskoristite sunčanu subotu za aktivnosti na otvorenom, Ivan Šolić za nedjelju najavljuje novo pogoršanje vremena

Okej, preživjeli smo nekako jutrošnji povodanj, a sada je majka svih pitanja "kakvo vrime zovu za vikend", ilitiga "oće li kiša". Pitali smo to, a ubuduće ćemo to i redovito raditi na našem portalu, Ivana Šolića, magistra šumarstva i zaljubljenika u meteorologiju i vremensku prognozu.

Ivanovu Facebook stranicu "O vrimenu i vremenskoj prognozi" prati gotovo 18.000 ljudi, uglavnom Dalmatinaca i Splićana, i mnogi svjedoče da "uvik pogodi". Evo, dakle, što Šolić kaže da Split i okolicu, što se vremena tiče, čeka idućih dana:

– Snažan poremećaj iz Genovskog zaljeva, koji je diljem Dalmacije donio toliko dugo iščekivanu obilnu kišu, napušta nas te uskoro slijedi stabilizacija vremena. No, ne dajte se zavarati, jer ona neće biti dugog vijeka. Već u drugom dijelu nedjelje stiže veliko pogoršanje vremena, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Očekivana količina oborina u drugom dijelu nedjelje: uz obalu između 5 i 15, a u Zagori između 10 i 25 litara po metru četvornome. Stoga, subota je naš izbor za aktivnosti na otvorenom u Dalmaciji, kada će prevladavati pretežno sunčano vrijeme uz maksimalne temperature tek koji stupanj ispod 20 Celzijevih stupnjeva, i to gotovo bez vjetra. U Zagori sutra ujutro prohladno, ali i ondje će temperatura do sredine dana dosegnuti prave proljetne vrijednosti. Najnoviji izlazi prognostičkih modela samo će dijelom zadovoljiti čitatelje budući da signaliziraju nestabilnosti u atmosferi veći dio idućeg tjedna. Izmjenjivat će se sunčana i oblačna razdoblja s oborinama, sve to uz temperature koje priliče ovom razdoblju godine.