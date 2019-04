Iako se Dejan Kružić, profesor na splitskom Ekonomskom fakultetu nadao da će nakon dvije godine od podnošenja tužbe Trgovačkom sudu u Splitu danas napokon biti održano prvo ročište, do toga nije došlo zbog raspodjele predmeta novom sucu.

Kružić je bivši ovlašteni pregovarač Grada Splita u postupku sklapanja ugovora o javno-privatnom partnerstvu u izgradnji "Spaladium Arene" i (neizgrađenih) pratećih objekata, i tužbom protiv Grada Splita i Trgovačkog društva Sportski grad TPN u stečaju traži poništenje dvaju aneksa ugovora o javno-privatnom partnerstvu, zaključenih u ožujku 2008. i ožujku 2009. godine.

Oni su u javnosti poznatiji kao "Kuretovi tajni aneksi" (po bivšem gradonačelniku Splita Ivanu Kuretu, koji ih je s TPN-om potpisao bez znanja Gradskog vijeća – op.a.).

No, da pojasnimo što se danas događalo na Trgovačkom sudu.

Tužba je podnesena u ožuku 2017. godine i tada je predmet zadužila sutkinja Ivana Madunić. Slučaj je mirovao i nije održano niti jedno ročište do prosinca prošle godine kada predmet u rad dobiva novoimenovana sutkinja Ana Misir Šarić koja je odlukom DSV-a na tu poziciju imenovana u listopadu 2018. godine. Mlada sutkinja odmah se prihvaća rada na vrlo složenom predmetu u kojem se barata s milijunima eura te nakon detaljnog proučavanja pripremno ročište zakazuje za 5. travnja. Na njemu su se pojavili i odvjetnici Grada, TPN-a, Kružićev odvjetnik, ali i odvjetnici banaka, Erste Group Bank i Unicredit Bank Austria, koje traže da im se prizna status umješača u sporu.

No, sutkinja Misir Šarić, nakon utvrđivanja da su razni podnesci zaprimljeni u spis obavještava stranke da se pripremno ročište odgađa jer će spis biti dodijeljen drugom sucu. Podnositelj tužbe ostao je iznenađen ovakvim razvojem događaja posebice ako se zna da je predmet nedavno dobila baš "friška" sutkinja. I onda, baš kad je pokrenula stvar, predmet joj se oduzima i dodjeljuje novom, još "friškijem" sucu odnosno sutkinji Rajani Buljan koja je postala sutkinja odlukom DSV-a od 7. veljače ove godine.

Podsjetimo, prema aneksima ugovora koji su predmet tužbe, tadašnji splitski gradonačelnik Kuret je svojim potpisom deblokirao novac koji se trebao nalaziti na posebnom računu i koji je služio Gradu kao jamstvo da će privatni investitor do kraja izgraditi "Spaladium centar" sa svim sadržajima (poslovni toranj, garaže, trgovački centar).

Drugim aneksom Kuret i njegovo Poglavarstvo oslobodili su konzorcij plaćanja milijunskih penala zbog kašnjenja s izgradnjom druge faze "Spaladium centra".

Kružić tužbom pokušava izboriti situaciju u kojoj Grad Split, ako tužba uspije, neće biti dužan bankama koje su kreditirale izgradnju Spaladiuma, što bi bio veliki obrat, jer je 2016. godine arbitražni sud HGK svojim pravorijekom utvrdio da su prava i obveze TPN-a d.o.o. prema stranim bankama prešle na Grad Split. A ta prava i obveze penju se na oko 70 milijuna eura.

I naravno da je "neupućenima" čudno kako to da se ovakav predmet dodjeljuje mladim sucima, a ne nekom starijem i iskusnijem kolegi ili kolegici. Pojašnjenje smo potražili kod Franke Buzov, predsjednice splitskog Trgovačkog suda.

- Da, mi smo od 1. travnja dobili dva nova suca i kad se takva situacija dogodi, onda i ti suci moraju dobiti spise u rad. U raspodjelu koja se obavlja automatski preko e-spisa, dakle računalno, a ne ručno ulaze svi predmeti koji su u radu bez obzira da li su prije toga i kad bili raspodijeljeni nekom drugom sucu i bez obzira koliko je rasprava taj sudac do tada održao u tom predmetu.To nije sretno rješenje, slažem se, ali tako kaže Pravilnik o radu u sustavu e-spisa. Kolegica me je upoznala s tim što je jutros bilo na ročištu i vjerujem da će taj spis biti vrlo brzo stavljen u rad i da neće biti nikakvih problema - pojasnila nam je Buzov.

Dakle, ako tužba "prođe", TPN i banke sami bi rješavali svoj poslovni odnos bez sudjelovanja Grada Splita. Spomenimo i da je Grad izgubio arbitražu baš zbog spornih aneksa. Kružić u tužbi traži proglašavanje dvaju aneksa ništetnima jer su, smatra, suprotni odredbama čak osam zakona, jednog pravilnika i Statutu Grada Splita.

Osnivač TPN-a je konzorcij "Konstruktor inženjeringa", IGH i "Dalekovoda". On je po modelu javno-privatnog partnerstva u Lori trebao izgraditi kompleks vrijedan 140 milijuna eura. Rok dovršetka bio je 15. prosinca 2010. godine. No, do danas je izgrađena samo dvorana, a sve ostalo ostalo je "u zraku".

Kako prof. Kružić navodi u tužbi, Grad je do sklapanja spornih aneksa imao čvrste instrumente osiguranja da se "ni teoretski ne može dogoditi" ono što se dogodilo na arbitraži. U tužbi se navodi kako su spornim dodacima ugovoru zaključenih između Grada Splita i TPN-a izvršene "bitne izmjene odredbi osnovnog ugovora o JPP-u" koje "uvode nove uvjete" i "mijenjaju ekonomsku ravnotežu ugovora o JPP-u u korist privatnog partnera na način koji nije bio predviđen u uvjetima javnog natječaja i zaključenog osnovnog ugovora".

– Budući da me Grad Split nije pozvao kao svjedoka u arbitražni postupak, ova tužba je jedini način da pred pravosuđem i splitskom javnosti kažem ono što bih inače rekao u postupku, a to je da postoji deset razloga ništetnosti dodataka ugovoru o javno-privatnom partnerstvu, a upravo na tim dodacima temelji se arbitražni pravorijek. Činjenica je da se arbitražni pravorijek kosi sa samim osnovama građanskog prava koje studenti uče na prvim godinama fakulteta, kao i sa zdravim razumom. Arbitri nisu ni vidjeli u cijelosti ugovor s njegovim prilozima, koji čine njegov sastavni dio, a koji egzaktno utvrđuje prava i obveze partnera, pa čak nisu ni shvatili tko su bili partneri u ovom velikom poslu. Ugovor s prilozima, a ima ih šesnaest, ima obujam veći od 270 stranica. Kroz arbitražni postupak je prošao samo ugovor koji ima 37 stranica, bez ijednog od šesnaest priloga. U tom postupku je arbitraža dala za pravo stranim bankama i utvrdila da su prava i obveze TPN-a prešli na Grad Split. Koliki je dug, ne zna se točno, ali se procjenjuje na oko 70 milijuna eura – govori nam prof. Kružić.