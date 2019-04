Brojni Splićani se žale da im ugovorni stomatolozi naplaćuju usluge bez pokrića: 'Prijavite sve one koji ne izdaju račun!'; Šef Doma zdravlja: To je prava siva zona, zbog toga sam bio na policiji!

Naša priča o javno-zdravstvenim RTG uređajima za snimanje zubi u Splitu, koji iz različitih razloga trenutačno nisu u upotrebi i zbog kojih svi oni koji trebaju snimku zubi (ortopan) to moraju i platiti 150 kuna privatniku, izvukla je iz ormara stare kosture koji godinama opterećuju naše sugrađane. Naime, puno njih se potužilo da plaćaju određene stomatološke usluge čak i onim stomatolozima koji imaju ugovornu obvezu sa HZZO-om.

Dakle, radi se o stomatolozima koji nisu privatnici, odnosno nisu prepušteni sami sebi na tržištu rada, već imaju, za određeni broj pacijenata koje liječe i propisanu glavarinu, odnosno od HZZO-a dobivaju naknadu za to što rade u svom osmosatnom radnom vremenu. Te glavarine dosežu i više od 40-ak tisuća kuna mjesečno, uz pomoć kojih takvi stomatolozi moraju "pokriti" svoju plaću, plaću medicinske sestre koja radi u njegovoj ordinaciji i razne druge troškove, kao što je nabava repromaterijala.

Naši sugrađani, a vjerujemo i velika većina njih u ostatku Hrvatske i dalje plaćaju tzv. "nadstandard" (bijela plomba...), odnosno rad stomatologa koji "ne pokriva" HZZO i koji je po Pravilniku Hrvatske komore dentalne medicine nadstandard u liječenju zubi.

Različita iskustva

Iskustva pacijenata s plaćanjem zubarskih usluga su totalno različita. Troje naših čitatelja s kojima smo razgovarali odlazi kod trojice različitih stomatologa (zajedničko im je da imaju ugovornu obvezu sa HZZO-om), ali iskustva kod plaćanja se potpuno razlikuju. Naime, jedan od njih ne plaća ništa, već mu je sve besplatno. Jedan plaća uredno svom stomatologu taj famozni nadstandard i za to dobije račun, dok treći plaća nadstandard, ali nikada ne dobije račun. Očigledno se radi o "sivoj zoni", odnosno o tome da se računi izdaju kako tko voli ili ne voli.

– Svi moraju izdavati račune. I ako netko od stomatologa ne izdaje račun, takvog treba i prijaviti za to nadležnim institucijama. Zato, svaki pacijent kojemu je naplaćena stomatološka usluga, odnosno nadstandard mora tražiti račun – kazuje nam mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. med. dent., predsjednik Hrvatske komore dentalne medicine.

Predsjednik Komore dr. Pezo tvrdi da svaki ugovorni stomatolog sa HZZO-om smije naplatiti svoj rad, odnosno uslugu ako se radi o nadstandardu.

– HZZO točno propisuje što oni podmiruju kod pregleda ili liječenja kod stomatologa. U skupinu "radova" koje HZZO ne plaća, spadaju i toliko prozivane bijele plombe na stražnjim zubima. HZZO plaća "crne" plombe na stražnjim zubima i svi oni koji žele upravo te crne plombe ništa neće platiti, ali bijele se moraju platiti, jer je materijal za njih skuplji, a i postupak liječenja je skuplji. No, za tu uslugu s bijelom plombom stomatolozi moraju izdati račun – kazuje Pezo.

Petric u osinjem gnijezdu

I upravo su te bijele plombe, prije desetak godina "otjerale" dr. Dragomira Petrica kao ravnatelja Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije na policiju jer ga je "zubarski lobi" prijavio zato što je "taknuo u osinje gnijezdo", odnosno prvi je javno progovorio o problemu naplaćivanja nadstandarda kod ugovornih stomatologa.

Na policiji je objasnio svoje viđenje problema s naplaćivanjem stomatoloških usluga.

– U Europi su crne plombe zabranjene, ne zbog toga jer su loše, a i većina nas ih ima godinama u ustima, nego jer u njima ima žive, pa ta živa odlazi u slivnike, odnosno u kanalizaciju, a Europa se boji žive. I tamo bijele plombe nisu nadstandard, a ako je Hrvatska dio Europe, a je, pitam se kako kod nas bijela plomba može biti nadstandard. Kada pacijent dolazi kod stomatologa on želi da mu liječnik popravi zub, a hoće li plomba biti crne, bijele ili ružičaste boje, pacijenta nije briga. To vam je isto, kao da kod mene u ordinaciju dođe pacijent kojemu treba zašiti ranu plavim koncem, a ja ga nemam u ambulanti, već imam crni konac koji je po mome mišljenju nadstandard, i onda ga naplatim pacijentu – kazuje dr. Petric.

U Splitu ugovornih stomatologa ima 105, u cijeloj županiji oko 240, a unutar Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije radi njih 70.

– Stomatolozi u Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije imaju plaću između 8 i 9 tisuća kuna. I nitko od njih, koliko ja znam, ne naplaćuje nikakav nadstandard. Stoga, pozivam sve pacijente, kojima neki "domski" stomatolog naplati "nadstandard" da uzmu račun i s tim računom dođu u Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije. Mi ćemo im refundirati taj iznos, a stomatolog koji je obavio naplatu bit će sankcioniran – kazuje dr. Petric.

Slične cijene

No, mnogi pacijenti plate i ne pitaju račun, ako im ga sam stomatolog ne da.

– Ljudi se boje pitati račun jer znaju da će opet morati doći tom stomatologu. Što se tiče razlike u cijeni između amalganske (crne plombe) i bijele plombe, ona je minorna. Prije 20 godina bijela je plomba bila jako skupa i puno skuplja od "crne" plombe. Danas to nije slučaj, pa stoga ne vidim nikakav razlog da pacijenti plaćaju "nadstandard" – kazuje dr. Dragomir Petric.

Prema riječima dr. Petrica u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, a i u samom Statutu Hrvatske komore dentalne medicine jasno stoji kada se primjenjuje njihov cjenik, i kada se što može naplaćivati.

– Jasno je navedeno da se cjenik Komore odnosi samo na ordinacije izvan sustava javnog zdravstva, odnosno na one stomatologe koji nemaju ugovor sa HZZO-om, kao što se i cijene PAPA testa ili ultrazvuka kod ginekologa, u liječničkoj komori odnose samo na one koji su pravi privatnici na tržištu, a ne za one koji imaju ugovor sa HZZO-om. Ugovorni stomatolozi i liječnici mogu naplaćivati svoju uslugu, odnosno nadstandard, pod uvjetom da to rade izvan ugovorenog radnog vremena sa HZZO-om, odnosno nakon isteka osam sati koje su "prodali" HZZO-u i u ordinacijama koje nisu dobivene po povlaštenim uvjetima. Ovako, pacijent ne zna kada dolazi u stomatologa ili ginekologa, da li je došao u privatnika ili ugovornog stomatologa ili ginekologa. To je prava "siva zona" – mišljenja je dr. Petric.

Na kraju je dr. Petric pola u šali, a pola u zbilji istaknuo da se svi mi rodimo bez zubi, pa nam počnu rasti zubi koji su bijele boje i kojima bi nadstandard trebala biti "crna" plomba, jer je rođenjem nismo dobili, već smo dobili bijelu boju zubi.

– Kako bijela plomba može biti nadstandard, ako smo svi rođenjem dobili bijelu boju zubi – zaključuje dr. Dragomir Petric.