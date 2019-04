Splićani jedva dočekali otvorenje sjevernog dijela Marjana, a onda je uslijedio šok; Nitko nije bio spreman na ovakve prizore: 'Kad sam ušla u šumu došlo mi je da plačem'

Mnogi Splićani s oduševljenjem su dočekali otvorenje sjevernog dijela Marjana.

Međutim, kada su nakon nešto manje od dva tjedna napokon prošli kroz Špinutska vrata, ostali su iznenađeni i šokirani. Kao i mi.

Znali smo da je velika sječa u tijeku i da je uklonjeno već 7000 zaraženih stabala u park-šumi, ali nismo bili spremni na ogromne hrpe balvana, čak tri puta više od "prosječnog" čovjeka, koje su odložene uz cestu svakih nekoliko metara.

- Kad sam ušla u šumu došlo mi je da plačem. Jedva sam dočekala da tu napokon ponovno mogu trčati, ali situacija me je, iskreno, šokirala. Ovo je užas, sve je ošišano i ovo više nije naš Marjan - žalosno će Sabina, na koju smo naišli na ulazu u popularnu rekreacijsku zonu.

Po broju šetača i trkača, već prvi dan od otvaranja zone prema Benama jasno je bilo koliko su Splićani vezani za "pluća grada". Svi su godinama, a posebice tijekom ljetnih žega tražili spas i hladovinu na svome Marjanu, a ostalih dana u godini rado ga posjećivali zbog rekreacije i mira.

- U prosjeku sam na Marjanu tri puta tjedno i neobično mi je bilo posljednjih dana kad je bio zatvoren. Dosta sam sentimentalno vezan za ovo mjesto, još odmalena tu treniram, trčao sam maratone za klub i teško mi je ovo vidjeti.

Marjan će izgubiti dušu, postat će kao Žnjan na kojem silom prilika ponekad napravim đir. Bojim se da Marjan neće više biti kao prije, ali koristit ću ga i dalje, pa i ovako "osakaćenog" - ističe Simeon Rajnović, dugogodišnji sportaš kojeg smo zatekli na povratku s jogginga.

Marjan je definitivno promijenio svoju vizuru, a promjene će biti osjetne i za vrijeme bura i tijekom velikih vrućina. Pojedini dijelovi park-šume poprilično su prorijeđeni s obje strane ceste, što će sigurno ići u korist jačini bure, koja nije rijetka na ovim područjima.

- Došao je potkornjak, trebalo se riješiti borova koje je napao, sad je šuma malo prorijeđena i uskoro će nastupiti faza sađenja novih stabala. Treba reći i to da je Marjan u prošlosti bio pregusto zasađen, a neka stabla su samonikla, što je dodatno pridonijelo gustoći. Park-šuma će sada dobiti nešto drukčiji izgled, ali vjerujem da će sve biti dobro.

Na prvu je stanje malo ružno vidjeti, ali volonteri čiste redovito, evo i ove subote imamo volontersku akciju. Bilo bi dobro kada bi, kada dođe faza sadnje, svaka splitska obitelj poklonila jednu sadnicu. To nije skupo, a simbolično je i time će svi sudjelovati u obnovi Marjana - rekao nam je dr. Joško Kalilić, koji je s bivšim gradonačelnikom prof. dr. Petrom Slapničarom "trenirao" nordijsko hodanje.

Dok su jedni optimistični, drugi strahuju da se situacija ne zloupotrijebi, a u bojazni su i od toga da se nametnik ne vrati.

- Nakon što godinama nisu intervenirali, sada se situacija spašava. Čini mi se da bi situaciju netko mogao dobro iskoristiti za nove projekte, ali ako će se raditi projekti, neka onda barem budu oni koje će koristiti Splićani.

I ova posječena stabla je netko davno zasadio, tako da se naš Marjan može ponovno obnoviti, ali će za to trebati stotine godina. Jedino me je strah da nije negdje ostalo koje zaraženo stablo s kojeg će se potkornjak i nakon sječe nastaviti širiti - kaže Srđan Štambuk koji svakodnevno dolazi u park-šumu Marjan, a ovog puta prošetao se sve do Bena, trenutno najudaljenije točke do koje je dopušteno ići iz smjera Spinuta.