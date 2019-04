Kapetan Ante Mrvica: Pet-šest puta su me nominirali za nagradu Grada, ali nikako da je dobijem. Izgleda da laureat mora biti član neke stranke; HGSS-ovac Vinko Prizmić: Tako je kako je...

Brojne Splićane rastužila je vijest u kojoj su mogli pročitati kako dva poznata stanovnika Splita nisu dobila, po mnogima, zasluženu nagradu za životno djelo Grada Splita. Jedan od nominiranih bio je i dr. sc. Ante Mrvica, legenda "Jadrolinije" i umirovljeni koordinator za plovno područje Splita i Dubrovnika, a drugi je Vinko Prizmić, bivši dugogodišnji pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), koji je u spašavanje tuđih života dao cijeli život. Punih 47 godina Prizmić je bio član HGSS-a.

Oparin prijedlog odbijen iz vlastitih redova: odlučivanje o laureatima potvrdilo da je vladajuća koalicija na klimavim nogama; Najviše polemika u javnosti izazvala nagrada Daliću

– Istina je da drugu godinu zaredom nisam postao laureat Grada Splita za životno djelo i nisam dobio tu prestižnu i vrlo vrijednu nagradu. No, manje je poznato da sam za tu istu nagradu bio predlagan pet ili šest puta i da nikada za nju nisam izglasan. A što ću, tako je kako je. Valjda ovi iz Komisije za javna priznanja najbolje znaju tko je zaslužan građanin, a tko nije. Vjerojatno članovi Komisije jako dobro znaju kako se nagrada zaslužuje. To vam je jednostavno. Izgleda da laureat mora biti član neke stranke ili joj barem blizak da bi dobio priznanje, a oni koji nisu bliski nijednoj stranci ili su apolitični, ne mogu proći. Komisija je smatrala da ja nisam zaslužan i ja to poštujem, to je njihova odluka i neka oni na duši nose tu svoju odluku. Oni koji su nagradu dobili zaslužili su je i ja im od srca čestitam – kazuje Ante Mrvica, čovjek koji je 27 godina života uložio u rad u splitskoj gradskoj luci, kako brodovi, automobili i putnici ne bi kasnili ni minute u polasku ili dolasku i kojemu je, posebno ljeti, radno vrijeme vrlo često bilo dulje od 18 sati.

Mrvicu smo "uhvatili" na mobitelu u Rijeci, gdje je pozvan na proslavu 70 godina Pomorskog fakulteta Rijeka.

Ako se za nekoga može reći da je cijeli svoj život utkao u dobrobit zajednice i da je altruistično "služio" svima i svakome, onda se to može reći za Vinka Prizmića. Stotine neprospavanih noći, opasnih situacija, gledanja smrti u oči, spašavanja potrebitih, od djece do staraca, nije bilo dovoljno Komisiji za javna priznanja da nagradom za životno djelo "okruni" ovu živuću legendu HGSS-a. Nije mu pomoglo da dobije nagradu ni to što ga je gradonačelnik osobno nominirao.

– Tako je kako je. Prvenstveno zahvaljujem što sam uopće kandidiran. A Komisija zna zašto je donijela takvu odluku i ja je bez pogovora prihvaćam te čestitam svim laureatima na njihovim nagradama. Mislim da je svatko od njih nagradu zaslužio – kratko je komentirao Vinko Prizmić.

Podsjetimo, Nagradu za životno djelo gradska Komisija je dodijelila redatelju i antifašistu Anti Jelaski, te posthumno Zvonimiru Puljiću, bivšem gradonačelniku Splita, te arhitektu Vjekoslavu Ivaniševiću, obojici članovima HDZ-a.