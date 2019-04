Restoran "Adriatic", kao i pizzerija "Skipper" na Sustipanu, lokalno poznatiji kao "spiza u Graše", više nisu u vlasništvu te poznate splitske obitelji.

Ugostiteljske objekte s dugom tradicijom, koji su niz godina poslovali u prostorima u vlasništvu državne tvrtke ACI, iznad istoimene marine, od Zorana i Petra Graše preuzeli su Stipe Jeličić i Žarko Dešković, vlasnici kavane i restorana "Bajamonti" na Prokurativama. Gosti se, uvjeravaju nas iz "Bajamontija", ne moraju brinuti.

Promjena je nastupila već početkom siječnja, što je vidljivo i iz sudskog registra, svi su objekti normalno nastavili s radom, a trenutno se uređuje tek terasa pod Sustipanom, kako bi dobila nešto moderniji izgled. Restoran je prije nešto više od 25 godina unajmio i atraktivnoj lokaciji vratio stari sjaj Zoran Grašo, splitski košarkaš iz generacije Skansija, Tvrdića, Šolmana i Jerkova, mlađoj generaciji poznatiji kao otac pjevača Petra Graše.

Obitelj ga je vrlo brzo dovela na poziciju elitnog restorana koji posjećuju poznati iz svijeta sporta, estrade i politike.

– Istina je, "Bajamonti" je preuzeo cijeli ugostiteljski kompleks na sustipanskoj padini, i restoran i pizzeriju. Nastavljamo s dobrom tradicijom i vrhunskim jelima, svakodnevnim obogaćivanjem ponude, gosti su itekako zadovoljni i moram priznati da smo izvrsno popunjeni. Gotovo je već sve rezervirano ovoga proljeća, posebno vikendima, za krštenja, pričesti, krizme... Posla zaista ima, što najbolje svjedoči o zadovoljstvu građana našim radom – potvrdio nam je Ivan Šimunović, voditelj "Bajamontijeva" objekta iznad ACI-jeve marine.

Hoće li se mijenjati i ime restorana, još uvijek nije poznato, no za sada još uvijek nosi već prepoznatljivo ime "Adriatic Grašo", a valja napomenuti da je 2. siječnja ove godine Petar Grašo izbrisan iz registra kao direktor tvrtke "Grašo – Commerce", no on i otac ostaju u suvlasništvu.

Prekrasan pogled na Splitska vrata, Brač i Šoltu, ali i prostrana terasa pizzerije s pogledom na brodove i jarbole, uostalom i na cijeli Split, ostat će, dakle, dostupni građanima uz kvalitetnu hranu i dobru kapljicu, no pitanje koje zanima javnost sigurno je i ono vezano uz gastronomsku karijeru popularnog pjevača Petra.

Osim uz roditelje, kuhati je učio uz svoga kuma, slovenskog chefa Tomaža Kavčiča, vlasnika obiteljskog restorana "Pri Lojzetu" kod Vipave u zaleđu Trsta, koji je od kuhinje u Deželi napravio svjetski brend. Upravo preko njega upoznao je chefove vrhunskih restorana, čak i onih s tri "Michelinove" zvjezdice.

Oči mu je, izjavio je za medije, otvorio vrhunski španjolski kuhar Antonio Grass, koji se oduševio splitskom peškarijom, ali i domaćom janjetinom. Petar je tako u obiteljskom restoranu ponovno brendirao klasičnu dalmatinsku kuhinju, sa svježim namirnicama, a za ljubitelje mesa u ponudu je u pizzeriji, uz vrhunske pizze, uvrstio i originalne sarajevske ćevape, spremljene od junetine i ovčetine.

Gosti su sjajno reagirali, pa se na stol, posebice u ljetnim večernjim satima, znalo i čekati. Ako je vjerovati riječima novog voditelja Šimunovića, dobra gastronomska tradicija će se nastaviti.