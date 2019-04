Tko jači, taj tlači! – izreka je s kojom se može sažeti situacija koja se svakodnevno događa na križanju ulica Put Brodarice, Mike Tripala i Velimira Terzića, odnosno pokraj "Jokera". Bez obzira na postavljene znakove, u situaciji kada se na križanju pojavi malo više automobila, nastaje kaos i ne zna se "ko pije, a ko plaća".

– Često prolazim tom cestom, stanem i čekam da svi skrenu gdje trebaju. To mi je najjednostavnije jer me strah da me ne bi netko udario – govori nam Splićanka koja nije željela pred naše kamere, dodajući kako se za to križanje treba pronaći neko rješenje, ili postavljanje semafora, ili kružni tok.

Ulica Mike Tripala je glavna, Put Brodarice sporedna, a iz Terzićeve stoji znak "stop". Prema prometnim pravilima i propisima koje su svi vozači slušali i polagali kako bi mogli dobiti vozačku dozvolu, situacija bi trebala biti jasna. No, to nije uvijek tako pa često dolazi do zastoja, nervoze i zvuka trube.

– Prednost imaju oni koji se nalaze na glavnoj cesti. Na primjer, ako sam ja na glavnoj cesti i s druge strane dolazi automobil koji skreće lijevo, ja idem prvi, a onda on jer se nalazimo na cesti iste važnosti. Nakon nas kreću oni sa sporedne ceste, a tek onda ovi iz smjera "Jokera". Nije toliko komplicirano, samo treba čitati znakove – objašnjava nam Jurica.

Pokraj raskrižja smo proveli oko sat vremena i situacija je bilo svakakvih. Mot rukom "prođi" jedno je od najčešćih rješenja koje smo uočili, ali ima i onih drskijih vozača koji se svojom vožnjom nameću, oduzimaju prednost i nastavljaju po svome.

– Kako se vamo vozi, srića je da nema prometnih nesreća – dobacuje nam stariji gospodin u prolazu koji je želio ostati anoniman, a rješenje vidi u postavljanju semafora.

Kako bismo svima razjasnili situaciju, obratili smo se i prometnom stručnjaku Željku Marušiću.

– Prometna signalizacija je ispravna, ali činjenica da dolazi do zbunjivanja vozača i prometnih problema, s jedne strane ukazuje na manjak prometne kulture, a s druge da prometna signalizacija nije dovoljno uočljiva. Zbog toga bi trebalo znak "stop" u Ulici Velimira Terzića postaviti i s lijeve strane pred raskrižjem, a jednako tako i znak "raskrižje s cestom s prvenstvom prolaza" u

ulici Put Brodarice. Na obje ulice, pred nailazak na cestu s prvenstvom prolaza, bilo bi preporučljivo staviti po tri vibracijske trake/uspornika. Dugoročno, ako bi se povećao intenzitet prometa, trebalo bi postaviti semafore – zaključuje Marušić.