Unatoč nedavnim najavama glavnog koordinatora radne skupine za Marjan Nenada Ružića da će sjeverni ulaz u park-šumu Marjan biti otvoren još prije nekoliko dana, to se nažalost još uvijek nije obistinilo.

Nekolicina Splićana ponadala se da će za vikend napokon moći prošetati Marjanom, ali dočekala ih je zatvorena kapija s oznakom zabrane prolaska i redari koji su im objasnili da se nažalost još uvijek ne može u park-šumu.

- Ne dopušta se još otvoriti taj dio jer su se doznačivači, inženjeri iz "Hrvatskih šuma", još jednom morali vratiti kako bi dodatno označili pojedina zaražena stabla. Bilo je više posla od očekivanog i to je oduljilo radove na području od Bena do Marjanskih vrata, i zato sjeverni ulaz nije bio otvoren za vikend.

Ispiljena stabla sad još do kraja treba oboriti, izvući ih iz šume i onda očistiti put od grana i grančica i cisternom ga oprati kako bi sugrađani bez opasnosti mogli šetati Marjanom - kaže Ružić, od kojeg doznajemo da je dosad ispiljeno ukupno 7000 stabala. Pretpostavlja se da je to nešto više od trećine ukupnog posla, za koji vjeruje da će za mjesec dana biti završen.

- Nadam se i dalje da će se sav posao od Bena do Marjanskih vrata obaviti do kraja ovog dana iako ne mogu obećati, ali do vikenda hoće najkasnije. Radovi na ovom dijelu Marjana moraju biti završeni do vikenda - naglašava Ružić i spominje da bi se tempo izvlačenja stabala uskoro trebao ubrzati jer za koji dan stižu još dvije žičare koje će omogućiti da se u isto vrijeme, na terenu koji to dozvoljava, izvlači dva puta više stabala.

Sljedećih dana u vremenskim prognozama najavljuje se kiša u Splitu, pa će i to najvjerojatnije oduljiti poslove. Ružić kaže da izvođači neće piliti i izvlačiti jedino dok pada kiša.

- S obzirom na dodatne žičare koje stižu, i onome što mi kazuju stručnjaci, očekujem da bi ukupno predviđenih 10 tisuća kubika trebalo biti završeno za mjesec dana - optimistično će koordinator radne skupine za Marjan. N. GLUČINA RAMADŽA