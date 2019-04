Split bi trebao dobiti novi studentski dom! Privatni, koji bi sa svojih 250 soba riješio problem 500 mladih ljudi koji si smještaj ne mogu osigurati u državnim domovima. Cijena bi bila 1400 kuna mjesečno, a bude li Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinanciralo i ovu vrstu smještaja, i značajno niža. Novi dom trebao bi "niknuti" između rotora ispred "Mall of Splita" i Vukovarske ulice, što je samo 10 minuta hoda od Sveučilišnog kampusa.

- Da bismo napravili dom, trebamo izgraditi cestovni priključak koji bi Mejaše spojio na ulice Domovinskog rata i Zbora narodne garde – kaže Kristijan Gelo, prvi čovjek tvrtki "Mejaši prvi" do "Mejaši deveti", u čijem su portfelju šoping centar i građevinske parcele pokraj njega, te krovne im "Tulipan grupe".

No, problem je, kako ističe Gelo, što na zemljištu gdje je taj priključak ucrtan još puno prije nego što je on kupio te parcele i dalje stoji bespravna kuća Svaguša. Gelo čeka da građevinska inspekcija ispiše još pet kazni od 70 tisuća i 30 tisuća kuna suvlasnicima kuće, i to njegovim "Mejašima prvim" i Milivoju Svaguši, koji je u zemljišnim knjigama i dalje upisan kao vlasnik, iako je svoj dio za 1,1 milijun eura prodao tvrtki SES, bivšem upravitelju šoping centra koji je dio grupacije "Spar".

Valjda će tek tada krenuti u rušenje tog bespravnog objekta. Kako objašnjava Gelo, to može obaviti samo građevinska inspekcija uz asistenciju policije, jer se Milivoj Svaguša s obitelji ne želi iseliti.

Bitka za najskuplje privatne kvadrate na istoku Splita: braća Svaguša bespravno izgrađenu kuću prodali za milijun i pol eura, no i dalje priječe izgradnju ceste

- Iako imamo pravomoćno rješenje o rušenju, po njemu ne možemo postupiti dok god su ljudi unutra. Zato to jedino može napraviti građevinska inspekcija uz asistenciju policije - objašnjava.

Za to vrijeme investitor želi ishoditi građevinsku dozvolu za cestovni priključak. No, tu ga koči gradska uprava koja, kako kaže, ne želi podnijeti prijedlog za izvlaštenje tog zemljišta, iako bi sve troškove, pa i gradnju priključka, platili "Mejaši prvi".

- Kad napravimo cestovni priključak, osim studentskog doma, još bismo gradili poslovnu zgradu te hotel s 200 soba koji bi nosio četiri zvjezdice – kaže Gelo, te upozorava:

- Ako netko u Banovini nastavi kočiti izgradnju cestovnog priključka, onda Gradu neću darovati Ulice 6. domobranske pukovnije i 158. brigade Hrvatske vojske, nego ću Gradu naplatiti 100 milijuna kuna, koliko sam uložio u njihovu gradnju.

No, zar se nije obvezao da će o svom trošku izgraditi te javne prometnice koje Vukovarsku ulicu spajaju s trgovačkim centrom i Mejašima?

- Taj ugovor između Grada i "Mejaša prvih", kao investira "Mall of Splita", ne proizvodi pravne učinke. Nismo koristili urbanistički bonus koji je omogućavao gradnju većeg objekta, a na potpisivanje ugovora nas je prisilila tadašnja gradska vlast, koja nam je poručila da je jedini način da dobijemo cestovni prilaz do trgovačkog centra taj da ga sami izgradimo. No, na našu sreću, u Banovini su loše sastavili taj ugovor – tvrdi Gelo.

- Iz nekog razloga nekome u Banovini nismo simpatični. A Gradu želimo pokloniti 100 milijuna kuna vrijedne ceste i o svom trošku izgraditi cestovni priključak. Želimo graditi stanove i društvene sadržaje. Platili smo izradu detaljnih urbanističkih planova za Neslanovac, Pujanke i Mejaše, iako parcele imamo samo na Mejašima. Sanirali smo Cestu Josipa Jovića i napravili više metara cesta, kanalizacije i vodovoda nego splitska administracija u dva mandata. Trgovački centar u gradski proračun godišnje uplaćuje više od sedam milijuna kuna komunalne naknade. Želimo povećati te iznose – ističe investitor, te nastavlja:

- Za razliku od nas, koji smo komunalni doprinos za Mall of Split platili 47.332.192 kune u kešu, neki tu obvezu prebiju sa zemljom koja Gradu uopće ne treba. Grad im izgradi cestu i nikome ništa. Nejednako postupanje prema investitorima je teška nepravda. U Hrvatskoj morate biti u stranci da biste imali pravo biti poduzetnik, jer u suprotnom ništa ne možete napraviti. Znači, moj problem je što nisam u SDP-u, HDZ-u ili HNS-u, u nekoj udruzi ili sindikatu. Ali ja to ne želim biti već želim svoj posao raditi korektno. Ne želim da moj sin odrasta u takvoj državi, ali ni da ode odavde, jer ja sam se vratio – za kraj će.

Dvije opcije Ulice 6. domobranske pukovnije i 158. brigade Hrvatske vojske, koje "Mall of Split" i naselje Mejaši spajaju na Vukovarsku ulicu, Kristijan Gelo tek sad može darovati Gradu ili od njega naplatiti 100 milijuna kuna, koliko je uložio u njihovu izgradnju. Razlog tomu je što je bivša Hypo banka iz Klagenfurta donedavno odbijala skinuti hipoteke sa zemljišta "Mejaša devetih" na kojima su te dvije ceste izgrađene. Zaista se skoro odvio scenarij u kojem se na sudskom "bubnju" prodaju prometnice u javnoj funkciji. No, nakon što je tvrtka "Mejaši prvi" prije više godina sudskim putem prisilila Hypo banku da skine hipoteku s parcela na kojima je izgradila "Mall of Split", u istu bitku je krenulo njezinih osam sestrinskih tvrtki "Mejaši drugi" do "Mejaši deveti", u čijem su vlasništvu zemljišta pokraj trgovačkog centra. Je li prodaja prometnica zaista moguća i tko bi imao interesa kupiti ih? Odgovore na ta pitanja ipak nećemo saznati, jer je bivša Hypo banka nedavno samovoljno povukla prijedloge za stečaj "Mejaša drugih" do "Mejaša devetih", te povukla ovrhe na nekretninama i odblokirala im račune. - Nagodili smo se s financijskom institucijom i od nje po povoljnim uvjetima otkupili hipoteke - kaže Gelo. Na oko 18.000 kvadrata građevinskog zemljišta koji su u portfelju tih osam tvrtki, krovna "Tulipan grupa" odavno planira sedam projekata vrijednih ukupno 110 milijuna eura. No, zbog neizgrađenog priključka na ulice Zbora narodne garde i Domovinskog rata, može krenuti sa samo tri projekta - stambenim zgradama s ukupno 350 do 400 stanova. - Sada se projektira prva sa 60 stanova, koju ćemo na jesen graditi iznad trgovačkog centra i koja će imati izlaz na Ulicu 114. brigade Hrvatske vojske – kaže Kristijan Gelo, te nastavlja: -Tih sedam projekata bi u gradski proračun donijelo između 35 milijuna i 40 milijuna kuna komunalnog doprinosa. Za realizaciju projekata gradnje studentskog doma, hotela i dvaju poslovnih zgrada treba čekati rješenje situacije s cestovnim priključkom i kućom Svaguša. - Ta bespravna građevina blokira i projekte drugih investitora - ističe Gelo.