Split se probudio iz zimskog sna i izbacio smeće na ulice: i djelatnici Čistoće, koji su mislili da su vidjeli sve, zgroženi su mini deponijima u Palači, najavljuju drastične poteze

Probudio nam se grad iz zimskog sna! Osim što nam se uži centar pretvorio u jedno ogromno gradilište, s prvim proljetnim zrakama sunca, eto nam i smeća po kantunima Palače. I to kakvog! Djelatnici "Čistoće" poslali su nam fotografiju iz Krešimirove ulice, točnije lokacije Ispod ure, na kojoj se vidi da je na javnu površinu izbačen cijeli sadržaj kuhinje nekog od obližnjih restorana sa smrznutim mesom u glavnoj ulozi.

No, bilo je tu, osim hrane, i starih poklopaca, mopova za pranje podova, lopatica za smeće, kašeta, kartonskih kutija, plastičnih posuda, papira...

Na vrhu te hrpetine smjestio se jedan jelovnik, i to ni manje ni više nego od konobe "Tusculum", a među smećem se, ironično, našla i pokidana obavijest "Čistoće" o načinu odlaganja komunalnog otpada iz 2017. godine u kojoj moli sve stanare i ugostiteljske objekte da svoje vrećice s komunalnim otpadom ne odlažu uz zidove, prolaze i uz košarice za sitni otpad, jer je to zabranjeno i kažnjivo.

Napominjemo odmah da je mini deponij uklonjen prije, no već idućeg dana niknuo je novi i takav se scenarij, kažu nam djelatnici ove komunalne tvrtke zaduženi za centar grada, ponavlja svaki dan. Ako je već sada takva situacija, onda možemo samo zamisliti što će biti u srcu ljeta kada se pootvara još restorana i fast foodova.

Svakako, "Čistoća" je u spomenutom dopisu naglasila da su u ovoj komunalnoj tvrtki voljni ponuditi svima u centru grada plastične kante koje bi se morale držati unutar prostora ili ako to ne žele, poštovati termine odvoza - u 11, 14 i 16 sati, kada određenim dijelom grada prolazi malo piaggio vozilo i na lokaciji čeka 15 minuta.

- Ne razumijem taj mentalni sklop, da netko mrtav-hladan nakon što naše vozilo prođe, ostavi svoju vreću sa smećem na javnu površinu, i to u centru grada! Uostalom, u Đardinu je naš kamion parkiran svaki dan do 12 sati, nije problem prošetati sto metara. Ako se ovako dalje nastavi, bit ćemo prisiljeni podignuti cijenu odvoza jer odrađujemo dvostruku službu. Netko će to morati platiti, ovo je zbilja neodrživa situacija. Da radimo samo ono što nam je po programu, grad bi nam odavno bio zatrpan smećem! - ogorčena je Ljubica Vrdoljak, šefica Operativne službe "Čistoće", i dodaje kako djelatnici ove gradske tvrtke ionako odrađuju 30 posto više posla od planiranog programa.

Upozorava još kako smo do 2020. godine dužni odvajati 50 posto otpada, a ako se te količine ne dosegnu, cijene odvoza otpada koji će se završavati u novom regionalnom Centru za gospodarenje otpadom u Lećevici bit će nam, veli, astronomske.

Naglašava kako je došlo vrijeme da se neodgovornim građanima i poslovnim subjektima konačno počnu izricati kazne, gdje bi od presudne važnosti bila suradnja s komunalnim redarima. Upravo u tom smjeru najavljuje za danas (petak) sastanak u Banovini s resorom komunale. Trebalo bi se dogovoriti zajedničko dežuranje djelatnika "Čistoće" i redara na specifičnim lokacijama gdje se najčešće stvaraju mini deponiji.