Bija je party u jednome pariškome klubu i nas par fotoreportera na izlasku smo snimali Biancu Jagger i društvo. Kad san razvija fotografije primijetija san da je Bianca bila u čipkanoj, prozirnoj košulji i blic aparata osvitlija joj je sikice. Sutradan san je nazva u hotel, možeš li virovat da se u to vrime na telefon moglo dobit bilo koju svjetsku zvijezdu, i predstavija se.

Kažen joj: vide vam se grudi, bilo bi dosta nezgodno to objaviti, pa bi li mogli odradit jednu pravu fotoseansu. Ona kaže: "Može!".

Drugi dan eto mene u hotel, lipo smo snimali i u jednome trenutku zazvoni telefon. Ko, David Bowie. Napeja san uši i shvatin da su se dogovorili tu večer izać skupa u poznatu diskoteku-restoran "Chez Castel". Normalno, u glavi već vidin ekskluzivu: žena od Micka Jaggera i Bowie provode se po Parizu! Nacrta san se u uru kad su se dogovorili, posnima ih na ulici, u taksiju, to se ludilo prodalo. Tih dana uvatija san i Bowieja isprid njegovoga hotela, prista mi je pozirat. Te njegove slike činile su vrhunsku izložbu u Los Angelesu prošle godine...

Ovakvu priču i desetine sličnih ne može vam ispričati nitko drugi nego fotoreporter Jadran Lazić, jedan prvih paparazza i fotografa svjetskih celebrityja s naših prostora, koji svoj nevjerojatan uspjeh duguje koliko fotografskom talentu, toliko i fintama kojima se naučio u rodnom Splitu. Jer, kad se pogleda njegova arhiva u kojoj su složeni najveći glumci i glazbenici dvadesetog stoljeća uhvaćeni "na paniku" ili na višesatnom poziranju, mora se čovjek zapitati: ma kako je doša do njih?!

Zanimljivo, Jadran je najmasovnije plasirao sasvim drukčije fotografije, vezane za politiku i ratove, što je sasvim druga priča. A ta priča i sve druge njegove životne pustolovine, jer krenuo je od samog pločnika, a s godinama su zvijezde dolazile u njegov studio, naći će se u četvrtoj knjizi koju priprema i obuhvatit će se sve njegove faze; splitsku, parišku, beogradsku, američku i općenito različite kantune planeta po kojima je tragao za vrhunskim facama i događajima.

A bilo je to, ne zaboravimo, vrijeme kad su filmovi i fotografije, rađene u laboratoriju, sporo putovale, nije bilo interneta ni društvenih mreža, niti je svijet bio opsjednut sličicama kao danas, kad u džepu nosimo i po dva fotoaparata i telefona - unjulo. Jadran je neizmjerno volio dvije bitne pojave: žene i fotografiju. Te dvije ovisnosti su ga godinama nosile.

- Rodija san se 1952. godine u Njegoševoj ulici na Mejama, otac mi je bija strojovođa na "Galebu", putova je s Titom svjetskim morima, a hobi mu je bila fotografija. Negdi s pet, šest godina prvi me put pustija u kupatilo koji bi pretvarao u laboratorij. I kad san vidija kako iz tri, za mene "vodice": razvijač – prekidač – fiksir na bijelom papiru odjednom nastaje slika, mislija san da mi je otac mađioničar!

U sedmome razredu osnovne uša sam u foto-sekciju koju je vodija nastavnik tehničkog Vicko Laporta, a u drugome razredu gimnazije "Ćiro Gamulin" na mjestu šefa foto-sekcije naslijedija san maturanta Matu Vrdoljaka. Tih smo dana ludovali za Hajdukom, penjali smo se po stablima, krovovima, zidovima kako bismo na Starome placu gledali utakmice i meni padne na pamet kako bi ja najlakše, legalno i naravno mukte, moga ulazit na Plac.

Osnova san gimnazijski list "Staze", proglasija se urednikon i najavija se Titu Kiriginu, predsjedniku Hajduka. Doša san u njegov ured i objasnija: "Druže Tito, naš školski list imat će dvije stranice posvećene Hajduku i ja kao urednik fotografije molio bih propusnicu". Upalilo je! Tito je zva Kantu i "mali" je dobija propusnicu.

Niti jedan uspjeh, niti jedno kasnije ekskluzivno snimanje svjetskih veličina nije se moglo usporedit s osjećajem kad san s propusnicom pored čuvara uša na Hajduka! To mi je nasritniji trenutak u životu – sjeća se Jadran, koji se na terenu muvao s fotoreporterima i tako u trećem razredu gimnazije uletio u dopisništvo Vjesnika, kad je fotoreporter Andrija Luetić otišao u penziju. Tako je dobio "propusnicu" za snimanje festivala, druženje s glazbeničkim i glumačkim svijetom, obožavao je noćni život i tu se zametnula klica onoga što će ga kasnije proslaviti.

A za što je sposoban pokazao je 1973. godine, kad je dobio mogućnost da u Ateni snima kvalifikacijsku utakmicu za svjetsko prvenstvo između Grčke i Jugoslavije. Tamo je jedan fotoaparat dao Slobodanu Bronzoviću, šefu prodaje Vjesnika, sredio mu akreditaciju i posjeo ga iza jedne branke, a on se smjestio iza druge. Utakmica je završila 4:2 za Jugoslaviju, a Lazić je jedini imao fotografije svih šest golova! Sjeo je na prvi avion i sutradan ujutro imao je ekskluzivu. Kad su ga pitali kako je uspio snimiti sve golove, jednostavno je odgovorio: Trča san od gola do gola!

Kad je završio srednju školu šmugnuo je prvi put iz kuće – u Podgoru, ondje je u kolaboraciji s lokalnim fotografom vodio tovarčića po plaži i snimao fureštice, pa otkrio i čari ženskog društva. Vratio se doma, upisao Ekonomski fakultet, pa nakon druge godine studija odlučio da ide vani.

- Bile su tri opcije: New York, London, Pariz. Otpa je odma New York jer me bilo strah ako oden i propadnen, kako ću se vratit nazad. U Londonu mi se nije sviđalo vrime, kiša i magla, a Pariz je zvuča magično. Ekipa iz "Semafora" dočekala me na volej: "Eto baš čekaju tebe da in dođeš slikavat po Parizu..." Reka san in: "Ako ne oden nikad neću znat čeka li me neko ili ne. A ako ne uspijen i vratin se, znan da ću vas nać na isto misto!". Krenija san u Pariz s tadašnjon curon i prijateljima na doček Nove godine, oni su se vratili doma, a ja san osta. Nisan ima ništa nego preporuku Zdravka Židovca iz Vjesnikove press agencije za jednu od najjačih svjetskih agencija SIPA. Ali šta ti to znači ako ništa ne pokažeš. Spava san u predgrađu kod prijatelja, vrtija se danima po Parizu, nisan zna ni di bi ni šta bi, nisan bija daleko od toga da završin ispod mosta.

Gazda SIPA-e, Turčin Gökşin Sipahioğlukojemu san se odma javija, dva, tri puta me škartava. Šta ću mu ja, on ima cilu vojsku fotoreportera koji poznaju svaki metar Pariza, imaju kontakte, znaju sve, a suradnika po cilome svitu. Međutim, kad san shvatija da je vrag odnija šalu, uletija san mu u ured i pita: "Hoćete li vi konačno vidjeti što mogu?" Tako san dobija svoj prvi zadatak, snimit glumicuCharlotte Rampling. Jedva san i zna ko je ona.

Šta ću, kako ću? Još gore: dozna san da je nitko ne smije snimit do premijere filma. Ništa, nazva san njenog publicista i slaga da sam fotoreporter prestižnog tjednika "Ici Paris" za koji je tada radio Davor Štambuk te da je moram snimiti za naslovnicu. Ostavija san broj od SIPA-e, a našu tajnicu zamolija da mu se predstavi ka moja tajnica kako bi sve izgledalo ozbiljnije. Povirova mi je, i lipo san snima Charlottu u hotelskoj sobi, a kad sam donija fotografije u agenciju, gazda me pita: "Uhvatio si je na ulici, je l' tako?" "Ne, snimao sam je u sobi." Tako sam stekao povjerenje – smije se Lazić, koji ipak napominje da nije bio paparazzo ako nije morao. Njegov je stil bio zvijezde zamoliti za snimanje, a ako ne pristanu, hvatao ih je kad je mogao.

U Parizu se sprijateljio s kolegom Bertrandom Rindoffom Petroffom, koji je radio za drugu veliku agenciju. Jadran je govorio engleski, što je bilo od velike koristi jer su najveće filmske zvijezde i njihove ekipe stizali iz Amerike, a Petroff francuski, i još je poznavao Pariz, pa su bili moćan tandem.

- Jasno, bila je tada gomila fotoreportera u lovu na zvijezde, većina njih rođena je u Parizu, sve su poznavali, imali su oca i mater, bilo in je dobro, a mene je gonija strah od povratka u Split i zajebancije ekipe iz "Semafora" pa sam uključija splitski dišpet na maksimum i ulaga deseterostruko više truda. Pa Marlona Branda san lovija sedan dana i noći i na kraju ga uspija snimit prid restoranom "Rasputin". Bija je pijan, oni okolo njega su me tirali, a on im je reka: "Pustite ga, on je moj stari prijatelj!". Tako je to bilo, neočekivane situacije. Bilo mi je važno naučit francuski pa san upisa tečaj, ali san odusta, neki škandal san napravija, ali me naš konzul bolje poučija: nađi curu koja ne govori engleski. To je bija pravi tečaj i nakon nekog vrimena san shvatija da san odlično savlada jezik - govori slavni fotoreporter slavnih.

Zadnje mjesece u Parizu obilježila mu je ljubavna veza s glumicom Jodie Foster, koja je provela odmor na Hvaru i u Splitu, no on je morao u vojsku, istekla mu je putovnica i vratio se doma. Nakon vojske u Splitu je nastradao u prometnoj nesreći, polomio je glavu, noge i ruke, i nastavio se liječiti na VMA u Beogradu.

- Tamo san shvatija da je ovo Božja opomena i da se moran smirit. Do tada je sve bilo ludovanje, partijanje, manekenke, glumice, živija san dvista na sat. Vjenčao sam se sVesnom i dobio prvu kćer, Tamaru. Nastavija sam živjeti u Beogradu, radija za SIPA-u, a onda je 1982. godine došla vijest da je umro Leonid Brežnjev, predsjednik SSSR-a. Bilo je jasno da neće bit fotografiranja osim službenog, a Rusi neće dilit fotografije ni s kim. Prava prilika.

Nisan ni ja dobija akreditaciju, ali uša sam na blef. Uz pomoć prijatelja koji je radija u ruskoj ambasadi u Beogradu, uveli su me u prostoriju s otvorenim lijesom. Rekli su mi da mogu snimati samo dok je smjena počasne straže, a to je minut vrimena! Dočeka sam i snima duplo duže, vidili su me i izveli vanka.

Ali ja sam ima slike! Sad je trebalo izać i vratit se doma. Filmove sam sakrija u prtljagu, duga je to priča, i uspija se dočepat Beograda pa prvin avionom za Pariz. Načinija sam pet, šest snimki koje su doslovno obišle svijet. Radio sam tada na proviziju a SIPA je zaradila 300 tisuća dolara! Od tog, prvog ozbiljnog novca, počeja sam gradit vilu u Zavali na Hvaru – kaže Jadran, koji je u Beogradu napravio još jednu svjetsku ekskluzivu: preko kontakata i puno "bužanja" uspio je snimiti Abu Abasa, vođu Fronte za oslobođenje Palestine, koji je oteo talijanski putnički brod "Achille Lauro" i glava mu je bila ucijenjena u SAD-u na 2,5 milijuna dolara, a zatekao se na nekoliko dana u Beogradu.

- Pokaza san mu moju prvu knjigu u kojoj su bile i fotografije zgodnih žena, na šta je on pita mogu li ga vodit sa sobom na snimanja. I to je bio veliki posao, a fotografije je objavio časopis "Time" - prisjeća se Lazić, koji je s tom ekskluzivom - završio kuću na Hvaru.

Snimao je rat Iraka i Irana 1983. godine, a u Teheranu je tijekom nekoliko mjeseci upoznao dovoljno bitne ljude da može snimiti i rijetke fotografije ajatolaha Homeinijaizbliza, što se smatralo nemogućim. Lazić se 1986. razvodi, a godinu kasnije u dogovoru s agencijom SIPA, kojoj je ostao vjeran, seli se u Los Angeles i započinje novu fazu snimanja celebrityja.

- Došli su novi izazovi; novi svijet, novi ljudi, novi običaji, više nije bilo trčanja, snimanja su većinom bila u studiju ili na pripremljenim terenima, u to vrime jako je popularno bilo zvijezde snimati u njihovoj kući, a dolazili su i u moj studio koji sam uredio. To je bila i prilika da se s mnogima od filmskih veličina zbližim, čak i sprijateljim, dok su neki ostajali hladni, nakon snimanja - svatko na svoju stranu.

Jedan od likova s kojima sam se zbližio je i Chuck Norris, tada je igrao u "Teksaškom rendžeru" i snimali smo u njegovoj kući u Dallasu, bio je vrlo ugodan i tako kroz razgovor doznam da se ženi, pa sam ga pitao mogu li dobiti ekskluzivno pravo da snimam njegovo vjenčanje, uz uvjet da se ne smiju unositi fotoaparati. Bome je pristao i napravili smo veliki posao, fotografije su objavljene posvuda, čini mi se da je zarada bila oko sto tisuća dolara – navodi Lazić, koji je 2003. godine osnovao svoju agenciju JLP, a jedno od zadnjih snimanja bilo je 2014. godine, kad mu je pozirao Jamie Fox za "Paris Match".

- Bilo je jasno da se svijet fotografije nepovratno izminija. Ekskluzive više nisu postojale, Instagram i društvene mreže postajale su mjesta di se lipe fotografije, nije ni bitno kakve, važno je bilo koliko se "klikaju" i to postaje glavni kontakt s fanovima... Nekoć je sve ovisilo o časopisima koji su donosili ekskluzivne fotografije i postojalo je tržište, a onda je sve postalo dostupno svima. Znači, sa sve manje smisla – kaže Jadran Lazić, koji već godinama pet, šest mjeseci provodi u Los Angelesu, a ostatak u Zavali, gdje je posadio devetsto maslina, tristo grmova lavande i 250 smokava, što mu, kaže, stvara neizmjernu radost.

- E tako smo došli do još jedne knjige na koju me nagovorija moj prijatelj Silvije Hraste, vlasnik Hrvatske autorske agencije. Već dugo sam oko toga ima načelan dogovor s novinarom i književnikom Renatom Baretićem, koji bi bio suautor, a sada smo konačno sjeli i nekoliko dana snimali sve ove događaje. U knjizi će biti moja životna i profesionalna priča od 1969. do 2019. godine, dakle punih pola stoljeća, a promocije po gradovima pratit će i izložba fotografija. Sad kad se svega toga prisjećam, čini mi se da nikad u životu ništa nisan radija, jer je snimanje za mene samo i jedino gušt. Ništa nije lipše nego radit ono šta voliš i još živit od toga. Koliko ljudi je imalo tu sriću, a ja san jedan od njih!

I pazi, najvažnije, mogu se ponosno pojavit u "Semafora", ona moja ekipa je još tamo, to je najvažnije!