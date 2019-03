Glazbenik Davor Sučić, poznatiji kao Sejo Sexon, legendarni gitarist i osnivač sarajevskog benda "Zabranjeno pušenje", još uvijek vodi pravnu bitku oko poslovnog prostora u Marmontovoj ulici, a priči koja seže unatrag više od 10 godina ne nazire se kraj.

Riječ je o nekretnini u blizini Peškarije, a spor se vodi oko dviju prodavaonica, ukupne površine 91 kvadrat, koje je već desetak godina, kako tvrdi naš sugovornik, nelegalno i bez ikakvog ugovora koristio nedavno preminuli Marko Mihovilović, vlasnik poznate modne marke i lanca prodavaonica "Skandal”.

– Budući da se radi o jednoj od najatraktivnijih poslovnih lokacija u zemlji, zahvaljujući ovom odugovlačenju i opstrukciji pravosudne odluke od strane suda u Splitu našoj se obitelji svih ovih godina čini velika nepravda i materijalna šteta – ističe Sučić, dodajući kako se iznosi najamnine prostora na tom dijelu grada kreću oko 3000 eura.

– Službeno se navodi da je ovrha provedena, ali to nije istina. Mi imamo samo "ključ od izloga", ali ne i od glavnih vrata tako da mi u naš prostor ne možemo ući. Tamo spomenuta trgovina još radi i funkcionira najnormalnije, i to besplatno, jer nam ne plaćaju najamninu. A što je još najsmiješnije, slučaj je sad prebačen na sud u Bjelovaru zbog svoje kompleksnosti. Što više reći – naglašava glazbenik i dodaje kako imaju rješenje o ovrsi iz 2012. godine, ali očigledno to mogu objesiti "mačku o rep".

Kada su sudski izvršitelji prije šest godina izašli na teren, omogućili su im, kako Sučić kaže, uspostavljanje suposjeda samo na manjem dijelu nekretnine, površine 21 kvadrat, što nije u skladu s odlukom suda u kojoj su obuhvaćena oba lokala na jedinstvenoj zemljišnoj čestici.

Davor Sučić i njegova supruga Saša Marija Midžor Sučić zbog toga su se početkom godine obratili pučkoj pravobraniteljici i Marini Boko, predsjednici Općinskog suda u Splitu, jer smatraju da "sud već sedam godina odgađa i odugovlači provesti rješenje o privremenoj mjeri koja je postala pravomoćna 8. srpnja 2011. godine i kojoj je po pravomoćnosti rok za izvršenje trebao biti 48 sati".

– Ovršna mjera je potvrđena 28. lipnja 2012. godine te se u njoj nalaže ulazak u suposjed svih suvlasnika i vraćanje objekta u prvobitno stanje. Ključ od objekta mi još uvijek nemamo tako da ga ne možemo ni koristiti, a kada će to biti riješeno, to nitko ne može predvidjeti – tvrdi naš sugovornik.

Predsjednica suda zatražila je i dodatno očitovanje uređujućeg sudskog savjetnika.

– U konkretnom slučaju, prilikom predaje nekretnine u suposjed – dana 22. listopada 2012. godine – provedbi ovrhe bili su nazočni odvjetnici Vukašin Kotur (za ovrhovoditeljicu), Branko Čutura (za ovršenike) i Meri Juričko (za Sašu Mariju Midžor Sučić), te je tom prilikom sudski ovršitelj na zapisnik naveo da "ovršenik dragovoljno predaje ovrhovoditeljima i ostalima suvlasnicima po jedan primjerak ključa donje brave ulaznih vrata, a gornja brava da nije u funkciji te se neće mijenjati".

Na zapisnik sudskog ovršitelja niti Kotur niti Juričko nisu prigovarali, nitko od njih nije tvrdio da predani ključ ne odgovara niti je itko osporavao činjenicu da im je nekretnina tog dana predana u suposjed. Uređujućem savjetniku je nejasno o kakvom se "ključu od izloga" sada radi, više od šest godina nakon predaje nekretnine u suposjed – navodi sudska čelnica u svojem odgovoru supružnicima Sučić.

Naša redakcija također je u posjedu odgovora koji je predsjednica Boko početkom ožujka poslala glazbeniku i njegovoj supruzi, u kojem se, među ostalim, navodi:

– Budući da je na vaše predstavke detaljno odgovoreno u više navrata na način da vam se objašnjavao tijek postupka, da uopće nista stranke u postupku, te ste upućeni na mogućnost angažiranja stručnog punomoćnika, odvjetnika, obavještavate se da se na vaše daljnje predstavke neće odgovarati.