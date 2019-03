Stvarno smo najluđi na svijetu: više od sinoćnjeg potresa neke je uzrujala oznaka kojom je obilježen epicentar!

Sinoćnji potres neke je probudio, drugima nije pokvario san, no vijest o potresu dio građana je vidno uzrujala. Nije ih uzrujalo to što je bio potres i to intenziteta koji može prouzrokovati štetu, nego zato što su, čitajući vijest, morali gledati nekima duboko omraženi simbol.



Dobar dio komentatora na Facebooku našeg portala uhvatio se oblika oznake kojom je naznačen epicentar, a slično je, izgleda, bilo i u slučaju čitatelja drugih medija koji su koristili iste karte kao i naš portal, pa je na Facebooku NL Dišpet Split osvanula slijedeća satirična objava:





Ovim putem napominjemo da su tu oznaku, iz smo njima znanog razloga, odabrali grafičari s web stranice CSM/ENSC, iza koje stoji Europsko-mediteranski seizmološki centar, osnovan 1975. u Strasbourgu, a 1993. premješten u Bruyères-le-Châtel u Francuskoj, i da istom oznakom označavaju sve epicentre na svim stranama svijeta. Mi smo njihovu kartu, skupa sa zvijezdom, samo 'uslikali'.