Sunčani i sve topliji dani na splitsku plažu Žnjan privukli su prvi veći broj naših sugrađana, rekreativaca, roditelja s malom djecom, ali i umirovljenika.

Usprkos povremenom negodovanju, na koje se može naići po raznim Facebook grupama, treba priznati da "Spalatum D.M.C." i gradske tvrtke plato održavaju čistim i urednim. Gomilanje materijala pokraj dijela montažnih ugostiteljskih objekata, koji se također pripremaju za novu turističku sezonu, očito se ne može izbjeći jer za dobar ukus i smisao za lijepo, na žalost, još uvijek ne postoji odgovarajuće cjepivo.

Ova plaža, nekadašnji sinonim kaubojštine i bespravne gradnje, svoj konačan izgled, po hodogramu koji je javnosti predstavila administracija gradonačelnika Andre Krstulovića Opare, trebala bi dobiti do ljeta 2020. godine. No, dio Splićana u strahu je da u gradu koji je poznat po privremenim rješenjima koja postajnu trajna, i ovu vrijednu površinu ne čeka ista sudbina.

No, kako nas je izvijestio poteštatov savjetnik Krešimir Budiša, što se tiče konačnog rješenja na žnjanskom platou, trenutačno se realizacija odvija u dva smjera, priprema se projektiranje cjelokupnog područja i ishodovanje svih građevinskih dozvola, a istovremeno se provode pripremne radnje kako bi se prije iduće sezone i dovršetka projekta dobila 30-godišnja koncesija za zonu koju će zatražiti tvrtke u vlasništvu Grada.

- Nakon usvajanja detaljnog plana uređenja za područje Trstenik-Radoševac na Gradskom vijeću u prosincu prošle godine, pristupilo se pripremi kompletnog projektnog zadatka. U sljedećih sedam do 10 dana očekujemo objavu javnog natječaja za projektiranje cijelog platoa, od svih sadržaja do građevinske dozvole, a prema terminskom planu to bi trebalo biti dovršeno do kraja ove godine, kako bi građevinski radovi mogli početi s prvim danom 2020. godine - kazao je Budiša, te objasnio na koji način će Banovina ishodovati koncesiju za ovo vrijedno područje.

- U tu svrhu izrađena je i gotova studija isplativosti, odnosno gospodarska studija koncesije te je predviđen kompletni hodogram raspisa natječaja za koncesiju na razini Vlade preko Ministarstva mora, s istim ciljem da je dobijemo do 1. siječnja 2020. godine, kako bi se tog datuma moglo započeti s radovima na uređenju prema konačnom rješenju - otkrio je savjetnik gradonačelnika.

Do idućeg ljeta tako bi na Žnjanu po odabranom projektu Arhitektonskog biroa "Ante Kuzmanić" trebala niknuti nova šetnica, zbog koje će se proširiti površina same plaže, tek iznad nje planirano je sedam fiksnih ugostiteljskih objekata, pojedinačne površine 200 četvornih metara, koji će uz more imati samo šank za posluživanje, ali ne i štekat.

Uz Šetalište Ivana Pavla II. trebale bi biti smještene garaže, ugostiteljski sadržaji i trgovine, a na njihovu krovu igrališta za nogomet, tenis i košarku. Elaborat krajobraznog uređenja ovog prostora pokazat će na kojem dijelu će se i u kojoj količini saditi, prema projektu nazvanom "Urbana šuma", već određene biljke: bajama, smokva, rogač, šipak, hrast crnika, pinija, palma, judino drvo, juka, oleandri...