Na simpoziju u Splitu izneseni šokantni podaci: 'Hrvati previše puše, troše puno alkohola, pretilost je u porastu. Kada zbrojite loše navike, šanse hrvatskog muškarca da umre od raka su - 60 posto!'

Koliko je važna multidisciplinarnost, odnosno dobra komunikacija i suradnja onkologa, patologa, dijagnostike, laboratorija i ostalih srodnih grana medicine pokušat će se naglasiti na trodnevnom stručnom skupu "One Roche Oncology", koji je u Split privukao više od stotinu stručnjaka iz regije.

Dobrodošlicu gostima, u petak poslijepodne, u velikoj dvorani hotela "Radisson Blu", gostima je poželio Šimun Anđelinović, predstojnik Kliničkog zavoda za patologiju splitskog KBC-a.

– Izazovi razvoja naših novih dijagnostičkih programa podrazumijevaju kontinuirano učenje jer samo to može donijeti napredak u našim strukama. U posljednjih deset godina dijagnostika se uvelike promijenila, stoga se treba trajno educirati. Nadam se da će ovaj skup tome doprinijeti – kratko se obratio bivši rektor Splitskog sveučilišta, nakon čega je govornicu preuzeo Eduard Vrdoljak, predstojnik Klinike za onkologiju i radioterapiju.

Njegovo predavanje "Kontrola raka u Centralnoj i Istočnoj Europi – prikaz trenutnog stanja i preporuke za napredak", koje je rezultat istraživanja vodećih onkologa iz regije, bilo je koncizno, prepuno podataka koje bi javnost svakako trebala pomno iščitati.

Sudionike je dobrano prodrmalo zato što je Europa u znatnoj mjeri zahvaćena rakom i s visoko razvijenom Australijom i Sjevernom Amerikom prednjači što se tiče globalne pojave te bolesti. I dok je pojava veća u zapadnoj Europi, smrtnost je značajno veća u srednjoj i istočnoj Europi.

– Omjer je neprihvatljiv i nepravilan. Šansa hrvatskog muškarca oboljelog od raka da umre je 60 posto. Dakle 60 od 100 muškaraca umire od te bolesti. U Danskoj ih umire 30 posto. Postavlja se pitanje zašto? Pokušali smo odgovoriti na ta pitanja. Za početak, kod nas se dijagnosticiraju tumori koji su opasniji. Općenito, na istoku Europe dominiraju opasniji tumori, poput raka pluća, dok na zapadu dominira rak prostate. Novost je da prvi put u povijesti, rak prostate ove godine postaje vodeći rak kod Hrvata – otkrio je Vrdoljak, naglašavajući kako se kod nas tumori kasnije dijagnosticiraju, često i pogrešno, nedostaje nam multidisciplinarnosti, radioterapijske opreme, kvalitetne kirurgije, novih lijekova... Problem su, naglasio je, i loše navike.

– Znate li tko najviše puši u Europi? Pa, Hrvati, mi smo jedni od lidera. Puši 33 posto Hrvata, Švedska je pala ispod osam posto. Između 2008. i 2015. godine na listi zemalja s najvećim povećanjem u pušenju, pored Zambije, Ugande, samo je jedna europska zemlja - Hrvatska! Hrvati troše puno alkohola, pretilost je u porastu. Kada zbrojite te loše navike, imate loše tumore i loše rezultate – upozorio je Vrdoljak.

– Treba napraviti nacionalni plan borbe protiv raka, pokrenuti nacionalnu bazu onkoloških podataka, definirati novac za istraživanja i možda počnemo napredovati! Samo time spasili bismo pet do sedam tisuća ljudi, i to deset godina od početka plana. Ovo više ne smijemo trpjeti, ovdje smo da pobijedimo ovo zlo, a to je da je kod nas smrtnost dvostruko veća nego u zapadnim zemljama. Znate li koliko se žena javi na ranu detekciju raka vrata maternice? U Hrvatskoj deset posto! Samo 17 posto muškaraca javi se na ranu detekciju raka kolona, a 57 posto žena odazove se na rani pregled zbog raka dojki - šokantnim podacima završio je Vrdoljak predavanje.