Mi smo ekipa iz "Art Bottege", imamo prvi "Wine and Paint Studio" u Hrvatskoj, ali i u Europi, i organiziramo večeri "Pineli & Vino" na kojima se, uz smijeh i zabavu, okupljaju ljudi koji na jedinstven i kreativan način stječu nova iskustva. Naš koncept spaja amatersko slikanje i druženje uz vino, ljudi žele nove doživljaje i mi im to pružamo – kazao nam je Stipe Mamić, mladi splitski poduzetnik koji je u Splitu pokrenuo "Art Bottegu" i novi koncept zabave za turiste, ali i za domaće ljude.

Stipe je rođen u Splitu 1991. godine, završio je smjer financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, nekoliko mjeseci pred kraj studija praksu je stjecao u svjetski poznatoj konzultantskoj tvrtki KPMG, a kad je diplomirao, radio je i u jednoj konzalting tvrtki za EU fondove.

Život ga ipak nije odveo u svijet financija. Odlučio je slijediti svoju poduzetničku ideju. Tijekom studija pola godine je kroz program studentske razmjene proveo u SAD-u i tada je u New Yorku otkrio sličan koncept druženja uz pinele i vino, upoznao ljude koji rade na tome i kad se vratio u Split, odlučio je primijeniti ga u domaćem ambijentu i na svoj način. Prije nego što je startao s "Art Bottegom" lani u lipnju, proveo je istraživanje u kojem je utvrdio da je splitski "Wine and Paint Studio" jedinstven. Danas je samo u Barceloni, gdje se doselio jedan američki par, otvoreno nešto slično.

– Danas se puno toga, osobito u turizmu, zasniva na ekonomiji iskustva. Ljudi žele nešto doživjeti, nije im više dovoljno sjesti u brod da ih netko vozi, sami žele ploviti, žele biti uključeni u doživljaj, steći novo iskustvo i uspomenu koja im trajno ostaje. U našem konceptu naglasak je na druženju i zabavi na kreativan način. Vino je samo dodatak slikanju, naše su večeri novi kulturni sadržaj koji je prepoznala i Turistička zajednica grada Splita i uvrstila nas na svoju stranicu kao primjer jedinstvene ponude – kaže Stipe Mamić.

Oni koji žele provesti večer u slikanju uz pijuckanje vina trebaju kupiti ulaznicu koja košta oko 200 kuna i u koju je uključena sva slikarska oprema i vino u neograničenim količinama (oni koji nisu ljubitelji vina, mogu uzeti neki sok ili vodu).

– Svaka večer ima neku slikarsku temu. Kad vide prazno platno, ljudi se pitaju kako će oni to slikati kad nikad prije nisu. Ali brzo se pokaže da to nije problem. Naše hostese, koje su i slikarice, vode ih korak po korak kroz to novo iskustvo. Moram naglasiti da ovo nije škola slikanja, ovo je druženje amatera koji se žele okušati u slikanju. Nakon dolaska ponudimo im čašu vina, koje su slobodni konzumirati dok u sebi ne probude Dalija ili Picassa. Ljudi najčešće iznenade sami sebe kad vide kako su koju temu naslikali. Taj rad nose kući kao uspomenu na jedinstveno iskustvo – govori naš sugovornik.

U ekipi iz "Art Bottege" još su slikarica i likovna edukatorica Dona Tomić, studentice s Umjetničke akademije Vana Božić i Margita Miličić, te studentica Ivana Mamić, koja je i operativna menadžerica.

U pauzama tijekom večeri slikari amateri se upoznaju i druže, grupe su uobičajeno između 15 i 20 ljudi. Često se na tim večerima sklapaju nova poznanstva, prijateljstva, ali i simpatije. Ima ljudi koji dolaze sami, ali i onih koji ovako provode team building ili obiteljska druženja.

– Izbrišu se dobne granice, ljudi se povežu. Odvjetnik iz Londona, primjerice, upoznao je kolegu iz Splita, izmijenili su vizitke i ostali su u kontaktu. Kad smo počeli, bilo je najviše turista i radili smo na engleskom jeziku, a kako se godina bližila kraju, bilo je sve više Splićana pa se govorilo i na engleskom i na hrvatskom – kaže Stipe Mamić. U budućnosti, kako ističe, ekipa iz "Art Bottege" želi biti otvorena za različite umjetničke sadržaje, a planira se širiti i izvan Splita. Cilj im je stvoriti novu vrijednost za ljude, i za posjetitelje i za one koji sudjeluju u programu bilo kao mentori umjetnici bilo kao vinari koji imaju priliku promovirati hrvatska vina.

O svojem poslu Stipe Mamić je nedavno govorio i studentima na splitskom Ekonomskom fakultetu u sklopu konferencije "Nova scena i održivi turizam", koju je organizirala udruga studenata "3P Split". Njegova je priča zanimljiva i zbog toga što je mogao ostati u Zagrebu ili raditi u inozemstvu, ali se vratio u Split i počeo posao od nule koristeći poticajnu mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) za samozapošljavanje.

– Otvoren sam podijeliti svoje iskustvo s mladima iako sam i ja na početku i još učim. Pratim ljude koji su uspjeli u poduzetništvu u Hrvatskoj, od njih se može puno naučiti. Kad me pitate za poruku mladima, rekao bih: okružite se ljudima kakvima želite biti, takvih ima, pratite ih. Unatoč svemu, trud i rad se isplate. Ljudi se, dok su mladi, trebaju okušati i krenuti u ostvarenje svoje poduzetničke ideje. Svaki korak vodi ka većem, samo treba krenuti i biti dovoljno uporan – ističe Stipe Mamić.

On je za rad i život odabrao rodni grad. Danas je ionako globalizacija na djelu, a lokacija je sama po sebi nebitna.

– Želim da se Split razvija, da zaživi svojom ponudom i za strance i za lokalne ljude, ali ne samo u turizmu. Želio bih da ljudi putuju, da istražuju druge zemlje, kulture i u šarenolikosti svega toga pronađu i dio sebe. Da otkriju što ih motivira, što žele raditi i onda taj žar donesu ovdje. Danas je više-manje otići postalo lako, ali je veći izazov ostati. Jedan sam od onih koji vole izazove – s osmijehom nam je rekao mladi poduzetnik.