Dok se čeka odluka o novoj POS-ovoj zoni, ovaj Splićanin nudi rješenje: 'Evo vam 18.000 kvadrata idealnih za stanove. Pozicija je atraktivna, a kanalizacija riješena, nema u gradu ovakvog terena'

Potreba za novih kvadratima u stanovima poticane stanogradnje sve je više, a još se ne zna gdje će biti nova POS-ova zona.

Posljednje informacije vrtjele su se oko lokacije Brdine na padinama Mosora, a APN je razmišljao o izgradnji stanova za oko tisuću stanovnika. No, ideja je, čini se, izrečena naglas ishitreno jer su reakcije Žrnovčana bile izrazito protiv narušavanja krajobraza podno Mosora, a i sama Žrnovnica prilično je loše komunalno opremljena, pa nipošto nije spremna prihvatiti tisuću novih stanovnika.

I dok se čeka konačan odgovor nadležnih, neki nude konačna rješenja. Romano Liljak nazvao nas je kao predstavnik obitelji Liljak - Kovačević koja već godinama nudi na prodaju građevinski teren na Brniku kao idealan za nove POS-ove zgrade.

- Tu lokacijsku informaciju nudili smo Ministarstvu obrane, APN-u i Gradu Splitu, al' oni sve "polako, vidit ćemo...". Tu je oko 7 tisuća kvadrata u vlasništvu naših obitelji te još 11 tisuća kvadrata u vlasništvu jedne firme koja također prodaje teren. Znači ukupno 18 tisuća kvadrata spremno je za prodaju. Lokacija je idealna za POS ili branitelje jer je tu riješena kanalizacija, lokacijska za cestu, sve je to južna strana, jako atraktivna, s pogledom na more, mikroklima... Nudimo zemlju koja je čista, bez opterećenja, a može se odmah početi graditi. Moglo bi tu stati oko 800, 900 stambenih jedinica. Kad čujem da razmišljaju o Korešnici, bude mi žao jer su to još jedina preostala pluća grada, a ovo na Brniku je stvarno idealno, samo se treba naći netko koga to zanima poput Grada, APN-a, Ministarstva obrane... Cijena bi bila po dogovoru - govori nam Liljak dok pokazuje teren na Brniku, sa sjeverne strane City Centra one.

Tamo su nekad bili vinogradi i maslinici, a svojedobno i veliki rasadnik, dok je s vremenom poljoprivreda napuštena, a zemljište prekrio gusti korov. Možda bi atraktivnije izgledao da se prodaje pokošen.

- Meni je nevjerojatno da ovakva atrakcija stoji u prazno. Mislim da takav teren ne postoji u Splitu. Da dođu građevinari, za godinu i po dana mogu tu biti gotovi svi stanovi i riješili ste probleme mnogih obitelji koje čekaju na vlastiti stan. Ne znam što se čeka i možda bolje da ne znam, al' imao sam potrebu javno reći da odličnih terena za nove zgrade ima - poručuje Liljak.