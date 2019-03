Priča iz splitske bolnice pokazuje da u našem zdravstvu nije sve crno: 'To nisu ljudi, to su ljudine, svi, bez iznimke. Na njihovim licima nikada nismo vidjeli da su umorni ili da im je nešto teško'

Nije sve baš tako crno u hrvatskom zdravstvu, pokazala nam je ova priča iz KBC-a Split. Ispričao nam je Siniša Kuzmić Keva, čiji je otac Ivo nedavno preminuo, a posljednje je dane i mjesece svog života provodio na Odjelu za maksilofacijalnu kirurgiju KBC-a Split, na Firulama.

– Bolovao je od karcinoma jednjaka, i to više od godinu i pol dana. Posljednjih osam mjeseci života najviše se nalazio na maksilofacijalnom odjelu jer je u nekoliko navrata bio hospitaliziran. Iako je znao da je teško bolestan i da će se teško "izvući", te posljednje mjesece života mu je olakšalo medicinsko osoblje, ali i ostalo osoblje tog odjela – kazuje nam Siniša.

Obitelj Kuzmić Keva odlučila je javno, preko "Slobodne Dalmacije", pohvaliti djelatnike Maksilofacijalne kirurgije. Zašto?

– Razmišljao sam što učiniti, kako tim vrijednim i brižnim ljudima zahvaliti, jer oni to apsolutno zaslužuju. Moj otac je na tom odjelu imao nevjerojatnu brigu, njegu, razumijevanje i ja jednostavno nemam riječi kojima bih to iskazao. To nisu ljudi, to su ljudine. Svi, bez iznimke. Počevši od njihova šefa dr. Njegoslava Bušića, preko dr. Saše Ercegovića, glavne sestre Tonke i njezinih kolegica Daniele, Barbare, pa sve do spremačica. Ispričavam se onima kojima nisam spomenuo ime, ali jednostavno ne znam svima imena. Oca nikada, dok je bio na tom odjelu, nisam našao zapuštenog, uvijek je bio vedra raspoloženja, što je teško shvatiti s obzirom na njegovu bolest – kazuje Siniša Kuzmić Keva.

I prema članovima obitelji su "maksilofacijalci" uvijek bili susretljivi i pažljivi.

– Nikada, ali baš nikada, na licima tih ljudi nismo vidjeli da su umorni ili da im je teško nešto napraviti. Uvijek su nam bili spremni pomoći, objasniti što se događa s ocem i upoznati nas s onim što je bilo ili što slijedi. Zato, od srca im hvala, jer je moj otac posljednje dane, tjedne i mjesece svog života proveo dostojanstveno, okružen ljubavi i pažnjom, kako svoje obitelji, tako i tih predivnih ljudi s Maksilofacijalne kirurgije – zaključuje Siniša Kuzmić Keva.