Više od 250 Splićana čistilo je južne obronke Marjana: 'Atmosfera je prekrasna, srce mi raste kada vidim ovakav odaziv i sve ove prekrasne ljude'; Grad je za sve volontere osigurao kripni ručak

A di si ti? - možda jedan od najboljih naziva humanitarnog buvljaka pod organizacijskom palicom Udruge "MoSt", danas može poslužiti kao pitanje svim građanima koji se nisu odazvali prvoj volonterskoj akciji izvlačenja posječenih debala iz park-šume Marjan. Vjerojatno imaju dobre razloge za to, ali ne brinite, ovo je samo jedna u nizu radnih subota pod Marjanskom borovinom.

Koliko god zvučalo kao klišej, dobro poznata pjesma “Kad se male ruke slože”, idealno opisuje pozitivnu atmosferu i radni elan koji je motivirao 200-injak odlično raspoloženih volontera. Među njima su se našli sportaši, političari, aktivisti, pročelnici, ali udruženi pod istim nazivom - volonteri.

- Atmosfera je prekrasna i srce mi raste kad vidim odaziv ljudi, koliko su dobronamjerni, koliko jedva čekaju ovakve akcije za dobrobit svih nas i za naš Marjan koji je rekreativno središte i dnevni boravak Splićana, pluća ovoga grada. Jako sam sretan kad vidim njihov entuzijazam i motiviranost - kazao je Mirko Ruščić, predsjednik Radne skupine za Marjan te dodao da se već do 11 sati ujutro napravio veliki posao, a zadatak je bio prikupljanje isječenog materijala na mjesto odakle će "greifer" odvesti grane i debla na deponij na Benama.

Volonterima se pridružio i dogradonačelnik Nino Vela, koji je od strane Grada organizirao ručak nakon obavljenog posla, a što drugo nego fažol i kobasice da kalorijama nahrani vrijedne radnike.

- Došao sam se malo gibati, rekreirati i pomoći kao volonter - kratko nam je kazao drugi čovjek grada, na što je njegov susjed koji mu dodaje deblo po deblo uz osmijeh dobacio:

- Ako je iša po Karepovcu, di neće ovde. Lipše mu je - govori, s njegovim riječima se složio i Nino Vela.

- Odlična je atmosfera, ljudi se vesele, smiju, lipi je dan u prirodi i ne može biti loše. Mi smo se stavili na raspolaganje onima koji upravljaju ovom akcijom. Znamo da je ulazak u gradilište neovlaštenim osobama zabranjen zbog njihove sigurnosti, međutim, puno je ljudi koji vole Marjan i žele pomoći, a ovo je način kako svatko od građana može pomoći. Dakle, ručno možemo na rubnim područjima pokupiti grane na jedno mjesto odakle će se strojno odvesti. Puno malih ručica, kilo po kilo, i sve brzo ide. Ljudi koji vole doći na Marjan i rekreirati se, možda sada neće trčati nego će prebacivati grane. Isto je odlična rekreacija, razgibao sam se i meni je odlično - dodao je Nino Vela.

Ubrzo su se oko njega, u ljudskom lancu, pridružili sportaši čiji je ritam bilo teško pratiti. Nenad Periš, predsjednik Splitskog saveza sportova pozvao je sve splitske klubove da se pridruže volonterskoj akciji i premda se subotom održavaju brojna natjecanja, odazvali su se judaši, boksači, rukometašice, vaterpolisti, djelatnici javne ustanove i brojni drugi. Čistili su područje od Instituta do Bena uz cestu i od rampe na Institutu prema crkvici Sv. Jere, a odazivom i dobrom atmosferom bio je zadovoljan i dr. Joško Kalilić, koji je s priborom hitne pomoći pomagao u slučaju da se netko poreže na granu, ali njegova još važnija uloga jest što je jedan od najzaslužnijih za okupljanje velikog broja volontera.

- Odaziv je prilično dobar, podsjeća me na ono vrijeme kada smo na Marjanu prije četiri godine organizirali akciju kada se isto odazvalo jako puno volontera. To je veliki posao jer ima puno toga i predložit ću da se ove akcije nastave svaku subotu, pa ko može doći neka dođe - zaključio je Kalilić i tako pozvao sve one koji nisu stigli ovu subotu, da oslobode jednu od idućih i zajedništvom doprinesu što bržoj sanaciji Marjana.