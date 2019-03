Prometnog redara prijavili jer privatni auto parkira na službenom parkingu, on tvrdi da zna tko mu podmeće; Istražujući priču došli smo do neočekivane spoznaje koja građanima može biti vrlo korisna

U redakciji smo primili poziv, navodno zabrinutoga građanina, s pritužbom na ponašanje jednog prometnog redara. I kaže: Dok prometni redari svakoga dana oko bolnice kažnjavaju vlasnike nepropisno parkiranih vozila, jednog od njih – Stipu Bajića nitko neće kazniti kada on svoj privatni automobil, u Ulici Mike Tripala, parkira na mjestu koje je rezervirano za službena vozila toga gradskog odjela. Auto mu je sada tamo, pa ga možete fotografirati.

Poziv je stigao sa skrivenog broja, pozivatelj je dao registraciju Bajićeva automobila koji je tamo, ispred zgrade u kojoj je i Prva policijska postaja, uistinu bio parkiran. Zbog svega toga pomislili smo da postoji mogućnost da je taj zabrinuti građanin možda policajac koji sve to gleda, a ne može kazniti Stipu Bajića. Pa smo odlučili malo istražiti.

Dok smo čekali odgovor iz Banovine, redari su se vratili s terena. A tamo su nas na razgovor srdačno primili Bajić i Sergije Vujnović, glavni među njima.

– Pođimo zajedno pogledati što piše na ploči. Ne piše da su mjesta rezervirana za službena vozila Prometnog redarstva. Neka onaj koji me prijavljuje malo bolje pogleda zakon. Jer na ova tri mjesta mogu parkirati djelatnici naše službe, što i rade, među njima su i naša pravnica i naša tajnica... Inače, tu ne parkiram uvijek, ali danas nisam našao drugo mjesto. Zanimljivo je kako netko provjerava gdje mi je auto – kaže nam Bajić dok nam na mobitelu pokazuje fotografije drugih vozila parkiranih na tim mjestima, te objašnjava:

– Fotografirao sam kao da sam znao da će do ovoga doći. Nisam napravio ništa čime bi se drugima zamjerio, već prijave Gradu protiv mene šalju dvojica susjeda mog oca, od kojih je jedan besposličar, a drugi radnik u škveru. Zašto nisu zvali medije onda kad su tu parkirani drugi automobili, nego sad kada je tu moje vozilo?! Također zadnjih dana se intenzivno traži da prometni redari interveniraju u ulici mog oca, ali tamo namjerno ne odlazim na zadatke, već zamolim kolege da to preuzmu.

Naši sugovornici nam situaciju s korištenjem parkinga pojašnjavaju na slučaju obližnjeg policijskog parkirališta, za koje kažu da ono nije samo za službena vozila MUP-a, već i za njegove djelatnike.

Priča nas je na kraju dovela do saznanja koje nema veza s Bajićevim slučajem. A to je da Prometno redarstvo uopće ne može kazniti nekoga tko parkira na javnu površinu koju je Grad ustupio hotelima, veleposlanstvima, državnim institucijama... Jer sve se to smatra privatnim parkiralištima, i to po uputi Ministarstva unutarnjih poslova koje nadgleda rad prometnih redara (iako se radi o djelatnicima Grada).

Kako nam objašnjavaju, zakupljene javne površine nisu pod ingerencijom Zakona o sigurnosti cestovnog prometa, već Zakona o obveznim odnosima. Zbog toga, oni koji parking mjesta dobiju na korištenje od Grada, sami se moraju pobrinuti da ih ne zauzmu "nepoželjna" vozila, i to eventualnim postavljanjem lanca i stupića. Takva vozila pauk može dignuti samo na trošak zakupca javne površine, koji onda vlasnika vozila treba tužiti ako želi mu ovaj nadoknadi novac koji je potrošio na pauka. Kažu, da to tako funkcionira u svim gradovima, Zagrebu, Rijeci...